La mayoría de Smart TVs del mercado no traen Android TV de serie y este es el mejor sistema operativo para tu televisión. Los TV Box han llegado para solucionar este problema pero… ¿si es un stick barato que se oculta tras tu tele mejor no? Pues eso es exactamente lo que te ofrece el Mi TV Stick de Xiaomi.

Este stick es un dispositivo minúsculo que se esconde detrás de tu tele y te permite disfrutar de un Android TV nativo a un precio muy bajo. No tendrás que cambiar tu tele por una más nueva y gozarás de las últimas novedades de este sistema operativo de Google.

Review del Mi TV Stick, el Android TV barato por excelencia

El Mi TV Stick de Xiaomi es la apuesta más simple de la firma y lo que miles de personas llevan tiempo buscando. Se trata de un stick económico que trae un mando, una fuente de alimentación y un conector HDMI para tu tele. Veamos cómo funciona para saber si es realmente lo que estás buscando.

no hay duda de que es la mejor forma de tener una smart tv con android tv sin gastar dinero

Especificaciones del Xiaomi Mi TV Stick

No te vas a encontrar el mejor hardware de su sector en este dispositivo pero es más que suficiente para correr cualquier cosa en Full HD a 60 fps y mover la interfaz de Android TV con soltura.

Especificaciones Xiaomi Mi TV Stick Dimensiones y peso 9,2 x 3 x 1,5 cm. 28,5 gramos. Procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos con GPU ARM Mali-450. Imagen y sonido Salida Full HD a 60 fps y sonido Dolby/DTS. Almacenamiento 8 GB. Memoria RAM 1 GB. Conexiones WiFi AC de doble banda y Bluetooth 4.2. Sistema operativo Android TV basado en Android 9 Pie con Chromecast integrado (Google Cast). Compatible con el asistente de Google.

Xiaomi lleva mucho tiempo trabajando con Google y por lo tanto este Mi TV Stick está certificado con Android TV, eso nos permitirá disfrutar de actualizaciones y de todas las ventajas de su ecosistema. Tendrás un Chromecast integrado y conexión WiFi AC de doble banda para reproducir cualquier contenido con una velocidad brutal.

El Xiaomi Mi TV Stick destaca por su discreto diseño

Diseño del Mi TV Stick 1 de 4

A diferencia de otros TV Box este se ocultará detrás de tu tele e incluso podrás conectar el USB de alimentación en alguno de los conectores de la misma (aunque la marca recomienda usar la fuente de alimentación que viene en la caja). Su diseño es simple, elegante y no mide más de 9 centímetros de largo. Además, su peso es de solo 30 gramos e incluso podrás llevártelo en el bolsillo a cualquier parte. No necesitarás ni el mando si no quieres, pues Android TV se puede controlar desde tu móvil con la app Android TV Remote Control.

Esto de llevártelo a cualquier parte puede parecer una chorrada pero es tremendamente útil. Imagínate que vas a ver una peli a casa de un amigo, podrás llevártelo si él no tiene un TV Box en su casa; y no ocupará nada.

El mando del Mi TV Stick es útil y cómodo

El mando es compacto y lleva dos pilas AAA que le durarán muchísimo. En este encontrarás accesos directos a la gran mayoría de cosas que vas a usar:

Botón dedicado para el asistente de Google, Netflix y Prime Video.

Botón para ir al menú de inicio.

Botón para ir al apartado de apps.

Botón para ir atrás.

Control de volumen.

Botón para moverte y aceptar, con el que podrás navegar por las apps.

Es compacto, se empareja por Bluetooth y ofrece un buen control del dispositivo. Tiene un buen tacto y no hemos tenido problemas al usarlo.

Android TV es el mejor sistema operativo para Smart TVs

Hemos probado muchos sistemas operativos para televisores y aunque Android TV no es el que más apps ofrece, sí es el que está más integrado con nuestros móviles Android y el que ofrece un control más preciso. La gran mayoría de servicios de streaming ya tienen su app propia para Android TV y eso nos permitirá disfrutar de un control perfecto de las apps.

Su funcionamiento es excelente y si has probado otros Android TV oficiales antes verás que su interfaz es la clásica del sistema. Encontrarás una pantalla con las apps que usas habitualmente y también un feed que podrás ir personalizando con los contenidos que quieras. Es útil porque te mostrará novedades de algunos servicios y también los creadores de contenido que ves generalmente.

La gran mayoría de apps están en Android TV, estas son algunas de las que encontrarás:

HBO

Netflix

Disney+

Twitch

Amazon Prime Video

Movistar Plus

YouTube

Spotify

Tidal

Amazon Music

Google Play Store

Plex

Además de ser un sistema 100% adaptado para su uso perfecto con mando, Android TV ofrece alguna que otra ventaja como el asistente de Google (el cual te puede ayudar mucho en tus rutinas diarias) y también Google Cast (un Chromecast integrado que te permite compartir contenidos desde el móvil).

Por último solo nos queda decir qué tal mueve el Mi TV Stick Android TV, ya que muchos medios dicen que es algo lento. En un primer momento a nosotros nos pareció algo más lento que sus Mi Box pero Xiaomi lanzó una actualización y ahora va perfecto. Es decir, que ya no notamos ningún problema de velocidad en el dispositivo al momento de navegar por los menús (pues todas las cosas que hemos reproducido, tanto antes como después de la actualización, se han visto de forma perfecta).

Lo podrás tener apagado (tarda unos 40 segundos en encenderse) o bien suspendido en segundo plano, lo cual hará que encenderlo sea totalmente instantáneo. Esto dependerá de si lo tienes conectado a la TV o bien si lo conectas a una fuente de alimentación externa.

¿Vale la pena comprar el Mi TV Stick de Xiaomi?

No recomendar su compra es muy complicado, y más cuando es el Android TV más discreto y barato del mercado. La única razón para comprar otro sería que necesitases un Android TV 4K y si es lo que estás buscando quizás te interese ver la Nvidia TV Shield 2019 que funciona realmente bien y ofrece esta opción. El problema de este dispositivo es que cuesta más del doble.

En este momento el Mi TV Stick de Xiaomi nos parece la mejor opción económica para convertir tu tele en una Smart TV. E incluso teniendo una tele 4K, si tienes en cuenta que la gran mayoría de contenidos no están en este formato puedes ahorrarte un montón de dinero comprando este TV Stick. Está disponible en Gearbest por solo 38€ de oferta. Es la versión global con enchufe europeo, como la que ves en la imagen.