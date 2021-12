El iPhone 13 ha sido bastante popular hasta el punto de que incluso han creado un iPhone 13 con partes de un Tesla. De cualquier forma, si tienes un iPhone 13, es posible que no sepas como aprovechar algunas de sus funciones o cuáles son sus especificaciones. Igualmente, si no sabes cómo hacer una captura de pantalla en tu iPhone 13, has llegado al sitio indicado porque aquí te enseñaremos a hacerlo.

Cómo hacer capturas de pantalla en el iPhone 13

Si quieres hacer capturas de pantalla en un iPhone 13 tienes que saber que existen 3 métodos para conseguirlo. Tranquilo, hoy te enseñaremos todas las formas en las que puedes hacer capturas de pantallas en tu iPhone 13.

Usa el Back Tap para hacer capturas de pantalla en un iPhone 13

Un método común para hacer capturas de pantalla en un iPhone 13 es usar la función Back Tap. Ten en cuenta que la función Back Tap te permite realizar acciones con tu iPhone solo con tocar la parte trasera del dispositivo. Para configurar el Back Tap debes hacer lo siguiente:

Abre la configuración de tu iPhone 13. Selecciona «Accesibilidad«. Toca en «Táctil«. Toca en «Back Tap» o «Toque trasero». Toca en «Captura de pantalla» y selecciona cuántos toques debes hacer en la parte trasera del dispositivo para hacer una captura de pantalla.

Usa la función AssistiveTouch para hacer una captura de pantalla en un iPhone 13

AssistiveTouch es una función que tienen estos dispositivos de Apple y que resulta bastante interesante. Para configurar el AssistiveTouch en tu iPhone 13 debes hacer lo siguiente:

Abre la configuración del iPhone 13. Selecciona «Accesibilidad«. Toca en «Táctil«. Toca en «AssistiveTouch«.

Ahora puedes hacer capturas de pantalla al abrir el menú de AssistiveTouch y seleccionando «Captura de pantalla».

Usa los botones físicos del iPhone 13 para hacer una captura de pantalla

Usar los botones físicos del iPhone es la forma más simple de hacer capturas de pantalla. Para hacer capturas de pantalla con este método lo único que debes hacer es presionar el botón de subir volumen y el botón lateral derecho al mismo tiempo.

Debes asegurarte de presionar ambos botones al mismo tiempo para hacer la captura de pantalla. De hecho, sabrás que has hecho una captura de pantalla porque sonará un obturador como el de la cámara, el iPhone vibrará y aparecerá una nube flotante con la captura que hiciste.

Ahora, si quieres editar la captura de pantalla que hiciste, lo único que debes hacer es tocar en la ventana flotante que aparece después de hacer una captura de pantalla.

Por otro lado, si tienes un iPhone 13 seguramente no sabes de cuánto son la memoria y la batería de tu dispositivo. Normalmente, Apple no da las especificaciones de sus dispositivos móviles, sin embargo, estos son los datos de la batería y de la memoria RAM de los iPhone 13. Igualmente, es importante que conozcas por qué la RAM, la batería y el procesador no son tan importantes en los iPhone.