Todos los fabricantes presumen las especificaciones de sus smartphones hasta el cansancio, mencionando detalles que realmente mucha gente no entiende. Y no está mal. Después de todo, al cliente hay que decirle qué está comprando exactamente para que no se lleve sorpresas. Pero hay una empresa importante que históricamente se ha negado a revelar todas las características de sus móviles: Apple.

La marca de la manzana no suele dar ciertos detalles claves de sus iPhone, como sí lo hacen los fabricantes de Android. Datos como la batería y la memoria RAM del iPhone 13 se conocen gracias a filtraciones de documentos internos y a la exploración del código de iOS, pues Apple oficialmente no los comparte. Lo más curioso de todo es que los usuarios de iPhone están contentos con sus móviles y nadie se queja de esto.

Ahora bien, hay que admitir que los iPhone tienen un rendimiento mejor y más autonomía (o igual) que la mayoría de móviles Android del mercado, pese a que usan menos RAM y baterías más pequeñas. Además, sus procesadores «A Bionic» son brutales, aunque no sabemos a qué velocidad de reloj funcionan. ¿Cómo consiguen esto? ¿Y por qué las marcas de Android no pueden hacer lo mismo? Enseguida lo analizamos.

¿Por qué los iPhone son tan potentes si tienen características más modestas que los Android?

Cuando se presume de una característica es porque se sabe que objetivamente es mejor que otra. Todos sabemos que 8 GB de RAM son mejores que 4 GB de RAM porque representa el doble de memoria para mantener apps y procesos abiertos en segundo plano. Así que, teóricamente, un móvil con 8 GB de RAM funcionará más rápido y fluido que uno con solo 4 GB de RAM. Pero, ¿sabías que los iPhone pueden ser igual de rápidos que los Android usando mucha menos RAM?

Esto es algo que no nos estamos inventando. Está demostrado que los iPhone funcionan mejor que los Android con la misma cantidad de RAM. Si no nos crees, mira esta comparativa entre el Xiaomi 11T Pro y el iPhone 13 Pro, donde el móvil de Apple supera en un 21 % el rendimiento del Xiaomi (según AnTuTu) pese a utilizar 2 GB de RAM menos en un formato que además es más lento.

Y lo mismo podría decirse del procesador y la batería de los iPhone. En comparación a los fabricantes de Android, Apple consigue mejores resultados con menos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tecnología usan para lograrlo? Pues ninguna. El secreto de Apple está en iOS: su sistema operativo propio diseñado específicamente para los iPhone.

Lo que hace destacar a los iPhone es su optimización, no los componentes

La gran ventaja de los iPhones es que absolutamente todo lo que usan está optimizado específicamente para ellos. Apple fabrica el procesador y crea el sistema operativo pensando única y exclusivamente en exprimir las características de sus iPhone. Gracias a esta personalización profunda tanto del hardware como del software, los móviles de Apple pueden rendir mejor utilizando menos recursos que la competencia.

Y cuando nos referimos a la competencia hablamos de Android. Como seguramente ya sabes, Android es un sistema operativo abierto que no está optimizado para un móvil en específico. Eso hace que sea más flexible y modular para que cualquier fabricante o desarrollador lo adapte a dispositivos con procesadores y componentes muy diferentes. Sin embargo, esto a la vez impide que Android esté tan bien optimizado como iOS.

iOS no es tan flexible como Android, y esa es su principal ventaja

Por otra parte, hay que entender que las aplicaciones de iOS están escritas en lenguajes nativos del sistema desarrollados por Apple (Objective C y Swift). Es decir, sus códigos están 100 % personalizados para iOS y no para otro sistema. De esa forma, los iPhones logran que la ejecución de las aplicaciones y juegos vaya como un tiro, sin nada de por medio que pueda afectar el rendimiento.

En cambio, las aplicaciones de Android no se escriben para que sean interpretadas directamente por el sistema. Las apps en Android se ejecutan a través de máquinas virtuales (Android Runtime o Dalvik), las cuales actúan como traductores del lenguaje original con que escriben las apps (Java o Kotlin) al momento de su ejecución. Este intermediario hace que se pierda algo de optimización en el camino.

En definitiva, Android ofrece más flexibilidad, pero menos optimización que iOS. ¿Y eso está mal? Depende de a quién se lo preguntes. Aunque pueda parecer un punto débil, la flexibilidad de Android es precisamente lo que le ha permitido tener muchas más aplicaciones y usuarios que los iPhone.

Apple prefiere hablar de autonomía y no de batería, ¡por una buena razón!

También es curioso que Apple nunca mencione el tamaño en mAh de las baterías de los iPhone, mientras que los fabricantes de Android destacan este dato a saco. ¿Por qué pasa esto? Por la sencilla razón de que los iPhone usan baterías más pequeñas que los Android. Y revelar este dato no solo los perjudicaría en comparativas, sino que también pondría a los usuarios en su contra sin merecerlo.

Apple es una de las marcas que mejor sabe vender sus productos, si no la mejor. Ellos saben que al final del día lo más importante es la autonomía (la duración de la batería) y no la batería en sí misma. Por eso, la marca de la manzana al fabricar los iPhones fija la duración que quiere ofrecer y luego calcula la cantidad de batería que pueden utilizar para conseguirla.

Como los iPhone están mejor optimizados, normalmente necesitan menos mAh para conseguir la misma autonomía que un Android. Así pues, el tamaño de su batería resulta menos llamativo que el de los Android en una hoja de especificaciones. Sin embargo, gracias a esta filosofía, Apple puede optar por un diseño donde la batería no ocupa tanto espacio y no aporta mucho peso al producto final.

Nunca verás a los iPhone presumir de su RAM o GHz

Apple puede darse el lujo de no entrar en la guerra de especificaciones que existe entre los fabricantes de Android porque tienen una enorme base de usuarios muy fieles. Eso les permite enfocarse en lo que realmente importa de los teléfonos: la experiencia de uso. De ahí a que no hablen de la RAM o los GHz de los procesadores de sus iPhone (donde objetivamente son inferiores a los Android).

Al final, Apple está seguro de que los iPhone pueden ofrecer una experiencia tan buena como los mejores Android, sin contar con especificaciones llamativas. Y eso lo sabe la gente, consciente o inconscientemente. Así que no necesitan dar mucha importancia a estos datos para venderlos. Más allá de eso, igualmente creemos que Apple debería revelar todos los datos de sus iPhone, pero… ¿Quiénes somos nosotros para enseñar a Apple a vender sus móviles?