Cómo eliminar una lista de reproducción en TikTok

Si eres de esos usuarios de TikTok que se preocupan por el aspecto que tiene su perfil, pues de seguro has creado listas de reproducción para ordenar todo el contenido que has subido a tu cuenta. A pesar de que esta es una de las funciones más útiles que tiene la red social, no siempre suele ser utilizada de forma correcta.

Un claro ejemplo de ello es cuando se añaden vídeos que no tiene ningún tipo de relación con la lista de reproducción que se ha creado. Si este es tu caso y no sabes qué hacer al respecto, ¡no desesperes! Puedes eliminar cualquier lista de reproducción en TikTok de forma simple y rápida, ¿no nos crees? Sigue leyendo y descúbrelo con tus propios ojos.

Así puedes eliminar una lista de reproducción en TikTok

Antes de que te mostremos los pasos que tendrás que realizar, te recomendamos actualizar la aplicación de TikTok a la última versión, ¿por qué? Porque en versiones desactualizadas suelen aparecer problemas cuando se intenta eliminar una lista de reproducción.

El primer paso que tienes que llevar a cabo, es abrir la aplicación de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social, deberás pinchar sobre tu perfil , el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.

, el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Dentro de tu perfil de TikTok, tendrás que presionar sobre la lista de reproducción que deseas eliminar .

. Se desplegará un menú con todos los vídeos que contiene dicha lista. Para poder borrarla, deberás pinchar sobre los tres puntos verticales.

Luego, tendrás que elegir la opción que dice “Eliminar lista de reproducción”.

Dale a la opción “Eliminar”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, TikTok te informará que la lista de reproducción ha sido eliminada.

Por último, pero no por eso menos importante, deberás tener en cuenta que las listas de reproducción eliminadas no pueden recuperarse. Eso sí, los vídeos que se encuentran dentro de esa lista de reproducción no se eliminarán, ¿qué quiere decir esto? Que si quieres borrarlos de tu cuenta de TikTok, tendrás que eliminarlos manualmente.