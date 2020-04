Instagram es, junto a Facebook y Twitter, una de las redes sociales más populares e importantes del momento, pero no es perfecta. Aunque millones de personas comparten contenido entretenido e interesante todo el tiempo, es imposible descargar estos vídeos e imágenes en nuestros móviles y mucho menos en el ordenador.

Pero no te preocupes, no todo está perdido. Aunque Instagram no tenga habilitadas estas opciones, en Google Play puedes encontrar aplicaciones de terceros que te ayudarán a conseguirlo.

Como sabemos que hay muchas aplicaciones y que es probable que termines topándote con una mala opción, hemos aprovechado para seleccionar las dos mejores apps y claro, para explicarte paso a paso cómo utilizarlas.

Dos aplicaciones esenciales para descargar las mejores fotos y vídeos de Instagram

A medida que Instagram va evolucionando, va incluyendo opciones muy interesantes. Hoy no solo podemos ver fotos y vídeos en el feed, sino también historias y vídeos más largos por IGTV. Para poder descargar todo este contenido nos gustaría contar con una sola app pero este no es el caso. Aún así, el provecho que le podremos sacar a estas apps hará que valga mucho la pena descargarlas.

En el primer caso, tenemos Story Saver for Instagram, perfecta para descargar las historias de tus contactos. Luego, está una app que ya probamos hace tiempo y que nos dio muy buenos resultados, Video Downloader for Instagram.

Descarga Story Saver for Instagram en tu móvil

Sin perder el tiempo, vamos a la aplicación que resolverá tu problema en un instante. Story Saver es una aplicación pensada para descargar vídeos desde diferentes fuentes en Instagram. Bien sean las historias, IGTV o contenido disponible en el Feed. Lo primero que debes hacer es descargarla.

Una vez que se haya instalado, abre la app e inicia sesión en tu cuenta de Instagram. Debes conceder los permisos para que esta tenga acceso a los archivos de almacenamiento. Una vez que hayas iniciado sesión verás que en el menú principal se muestra una lista con tus contactos. Además, arriba de esta lista, a mano derecha, están las opciones para buscar un contacto, para ver el historial de búsqueda y también para ordenar los contactos según tu preferencia.

Una vez que consigas el contacto que te interesa, dale clic y verás cómo se muestra un nuevo menú con tres pestañas; la primera muestra el contenido del feed, tanto las fotos como los vídeos. En la segunda pestaña encontrarás las historias que dicho contacto ha compartido y por último, en la tercera pestaña podrás ver y descargar los IGTV que haya hecho. Un dato interesante de esta app es que te permite hacer varias descargas simultáneamente. Además, si tienes dudas te ofrece un instructivo bastante claro y directo. Por último, al descargar los archivos, estos se guardarán automáticamente en la galería.

Descarga Video Downloader for Instagram en tu móvil

Video Downloader es otra herramienta súper útil a la hora de guardar contenido interesante que solo está disponible en Instagram. Si te gustó Story Saver y te pareció fácil de utilizar entonces amarás Video Downloader.

En el vídeo de arriba puedes ver claramente cómo se utiliza. Lo único que necesitas hacer es iniciar sesión y volver a navegar como de costumbre en la aplicación de Instagram. Pero… cuando encuentres algún vídeo o imagen que te guste solo tienes que copiar el link de la publicación e ir a Video Download para empezar la descarga. Es muy fácil, indiscutiblemente. Para copiar el link tienes que dar clic en el icono con los tres puntos suspensivos a mano derecha en el extremo superior de la publicación. A continuación, verás varias opciones, incluyendo la opción para copiar el link del vídeo.

Además, tiene la opción de publicar el contenido que has descargado en tu cuenta de IG. Nada mal aunque recuerda lo importante que es respetar los derechos de autor. Si comparamos esta app con la anterior, obviamente notaremos que funcionan diferente, aunque ambas tienen su encanto. Personalmente, Video Downloader podría ser más cómoda de usar en muchos casos, ya que no te restringe usar la aplicación de Instagram para poder usar sus servicios. Solo copia el link, pega y listo.

Una tercera opción que quizás quieras probar para guardar los vídeos e historias de Instagram

A veces ser práctico es lo que mejor funciona para todos. Por eso, si no te sientes a gusto utilizando aplicaciones de terceros (aunque te aseguramos que son confiables), aún tienes una tercera opción más rudimentaria pero muy efectiva.

Nos referimos a la opción para grabar la pantalla del móvil. Dependiendo de la capa de personalización de tu equipo, esta vendrá incluida o no. En la mayoría de los casos es así, por ejemplo, puedes encontrarla en los móviles Xiaomi, Realme, Samsung y Huawei. De ser este tu caso, solo tienes que ir al menú desplegable del sistema, arrastrar con el dedo desde el extremo superior hacia abajo la barra y buscar la opción para grabar la pantalla.

En el caso de Xiaomi, la aplicación integrada en el sistema te ofrece varias opciones que van desde la resolución del vídeo, el tamaño y orientación hasta la fuente del sonido, para que decidas si además de grabar la pantalla también quieres grabar el audio externo desde el micrófono del móvil.

Pero, si no es tu caso, puedes ir nuevamente a Google Play y escoger alguna de las aplicaciones más populares para grabar la pantalla del móvil. Nuestra recomendación es que pruebes AZ Screen Recorder, una de las más fáciles de usar y aún así de las más completas.

Por supuesto, la idea es que una vez que hayas instalado la aplicación, vayas al vídeo y comiences a grabar la pantalla mientras este se reproduce. Si no queda “profesional”, luego podrás editarlo mejor con las opciones de la aplicación o del editor de vídeo del móvil. Obviamente, no es la solución más elegante pero, si funciona y no tienes otra opción, entonces por qué no hacer la prueba.

Todo lo que puedes hacer con Instagram

A pesar de no dejarte descargar los vídeos, fotos e historias de tus amigos y demás contactos, Instagram sí te permite hacer muchas otras cosas súper interesantes.

Para demostrártelo, recientemente estuvimos hablando sobre una nueva opción de Instagram que te permite ver los perfiles de otros usuarios durante una sesión de videollamada. O sea, ¡stalkear con tus amigos sin importar la distancia! Además, también te comentamos en otra entrada que pronto podrás chatear incógnito en el chat de Insagram, una opción que muchos hemos estado esperando y que vendría a mejorar una de las funciones más flojas de la aplicación, el chat. Eso sin mencionar que es casi imposible chatear en Instagram a través del ordenador. Y decimos casi porque también descubrimos dos métodos muy interesantes y fáciles para que puedas usar el DM de Instagram desde tu PC.

Y como estos ejemplos, hay muchas otras cosas, algunas más buenas que otras. En fin, puesto todo en una balanza, es inevitable darse cuenta por qué Instagram es actualmente una de las redes sociales y aplicación móvil más sólidas del mercado.