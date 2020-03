De las redes sociales recientes, Instagram es sin duda la que mejor ha sido recibido por los usuarios, cambiando incluso la forma de planear los viajes. No solo porque te ofrece una manera sencilla de compartir tus fotos y vídeos, sino también porque no ha parado de evolucionar para hoy en día ser una herramienta de comunicación muy completa.

Ejemplo de ello es su mensajería, mejor conocida como Instagram Direct, que muy pronto se actualizará para añadir las conversaciones privadas. Este descubrimiento lo ha hecho la investigadora de apps Jane Manchun Wong, que hace poco también descubrió que pronto podrás bloquear tus historias de Instagram de forma individual. En esta ocasión, Wong halló en el código de la app de Instagram un modo incógnito para los mensajes directos. Conoce todos los detalles al respecto a continuación.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020