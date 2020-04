Instagram fue creada desde el principio como una aplicación móvil, por lo que sus funciones y herramientas están pensadas para ser aprovechadas en tu smartphone, lo que explica un poco por qué su versión Web es tan frustrante y limitada.

Sin embargo, poco a poco Instagram ha ido mejorando la experiencia de la red social a través del ordenador, lo que se agradece, aunque todavía no es suficiente en muchos aspectos. Sobre todo porque es imposible hacer algo casi esencial; chatear con nuestros contactos a través del PC.

Pero no te preocupes, todavía queda algo por hacer. Por eso, aquí te enseñamos los dos métodos infalibles para poder chatear en Instagram desde tu ordenador.

Métodos para chatear en Instagram desde el ordenador

Actualmente, solo existen dos métodos confiables para poder usar el chat de Instagram en el PC. Estos son, a través de la aplicación oficial para Windows 10 y a través de IG.dm, una aplicación de terceros.

Naturalmente, la primera opción es más elegante que la segunda, pero dependiendo del caso puede que una te sirva mejor que la otra, por eso te ofrecemos ambos métodos para usar el chat de Instagram en tu portatil o computadora de escritorio.

Descarga la aplicación de Instagram para Windows 10

Windows 10 es la versión del sistema operativo más reciente y la que se supone que la mayoría de usuarios tienen instalada en su ordenador, por lo que no debería ser un problema entrar en la Microsoft Store y buscar la aplicación oficial de esta red social.

Cuando la encuentres, solo tienes que dar clic en el botón “Obtener” para que empiece la descarga. A continuación, con la app ya lista para ser usada solo tienes que ingresar los datos de tu cuenta para iniciar sesión.

En efecto, la aplicación de escritorio es muy parecida a la versión web, pero si te fijas bien, en los botones de la esquina superior derecha vas a encontrar el típico símbolo de avión de papel, con él podrás acceder a todos tus chats sin ningún problema.

Chatea con tus contactos de Instagram a través de IG.dm

Como te comentábamos anteriormente, IG.dm es un programa externo que te permite ver los DM que te han enviado. Lamentablemente, la integración no es tan buena como la aplicación de Instagram para Windows 10, por lo que no podrás ver las historias o los feed de tus contactos.

Para poder usarla, lo primero que debes hacer es descargarla e instalarla. Puedes conseguirla gratis en su página oficial. Una vez que esté instalada, ábrela e introduce tu usuario y clave para acceder a tu cuenta de Instagram. En la parte izquierda podrás ver los últimos chats con los que has interactuado recientemente.

Porqué la versión de Instagram para la web es tan pobre y porqué no va a cambiar

Sabemos que es frustrante que Instagram no permita hacer muchas cosas básicas que sí están disponibles en la versión para el móvil. Sin embargo, recordemos que esta, además de ser una red social, es una app pensada para tomar fotos y compartir el contenido que creamos o que nos gusta. De manera que no tendría mucho sentido adaptarla para ser usada en el ordenador.

En fin, aún queda la esperanza de que poco a poco los desarrolladores vayan escuchando las necesidades de los usuarios y quizás, en un futuro no muy lejano podamos usar el chat de Instagram fácilmente en la web, sin tener que recurrir a ningún método externo. Mientras tanto, no dudes en recomendar estos sencillos pasos a tus amigos, para seguir chateando en Instagram aunque no tengas el móvil a la mano.