¿Utilizas Instagram a diario?, ¿Subes contenido de forma regular a tus Stories? Pues entonces este artículo que te vamos a mostrar aquí te va a interesar y mucho. En el te explicaremos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para subir vídeos de mayor calidad a las Stories de Instagram.

Increíblemente, no hace falta que descargues aplicaciones o que realices tediosos procesos para poder conseguirlo. Lo único que debes hacer es grabar el vídeo que quieres subir a la red social desde la app de cámara de tu móvil, ¿tan simple como eso? Sí, tan fácil como abrir la aplicación de la cámara y grabar un vídeo.

Eso sí, hay un pequeño “as bajo la manga” que debes aplicar para que el procedimiento sea el correcto, pues es necesario configurar ciertos parámetros para que el vídeo que se quiere subir tenga una mayor calidad.

Así puedes mejorar la calidad de los vídeos que subes a las Stories de Instagram

No hace falta ser un experto en informática para mejorar la calidad de los vídeos al momento de subirlos a las Stories de Instagram, pues esto es algo que cualquier usuario puede hacer. Lo único que se necesita es seguir una serie de pasos, extremadamente simples, que permiten que la calidad del contenido subido a dicha red social aumente notablemente.

El truco para poder mejorar los vídeos que subes a Instagram consiste en grabar a 60 fps por segundo desde la app de la cámara de tu móvil. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera:

Pincha sobre la aplicación de la cámara que viene por defecto en tu móvil.

que viene por defecto en tu móvil. Ya dentro de la app en cuestión, deberás ingresar en los Ajustes de la cámara .

. Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Tamaño de vídeo .

. Selecciona la opción que dice FHD (60 fps) y listo.

Según el móvil que tengas, las opciones para grabación de vídeo por medio de la cámara trasera o delantera podría llegar a variar. Cualquiera sea la marca o modelo en cuestión, tendrás que elegir siempre la opción de grabación que dice 60 fps. Además, si tu móvil tiene la posibilidad de grabar contenido 4K a 60 fps, la calidad del vídeo será mucho mayor.

En el caso de que la app de cámara que viene por defecto en tu móvil Android no te guste, o bien no te sientes cómodo utilizándola, puedes pinchar aquí para descargar apps alternativas de forma gratuita.

Cómo subir un vídeo de mejor calidad a las Stories de Instagram

Una vez que tengas todo configurado, podrás grabar vídeo con una mayor calidad para subirlo a tus Stories de Instagram. Eso sí, no pienses que eso es todo, pues es importante que tengas en cuenta que no tienes que utilizar la cámara de Instagram, pues la configuración de vídeo no se traslada de una app a otra. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Graba un vídeo con la aplicación de la cámara que ha traído tu móvil de fábrica.

con la aplicación de la cámara que ha traído tu móvil de fábrica. Una vez grabado el vídeo, abre Instagram .

. Dentro de la app de Instagram, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Tu historia .

. El paso siguiente consiste en subir el vídeo desde la galería de imágenes. Para ello debes pinchar sobre la opción que se ubica abajo a la izquierda de la pantalla.

Presiona sobre la opción que se muestra arriba a la izquierda de la pantalla.

Selecciona la opción que dice Vídeos .

. Elije el vídeo que has grabado con la app de la cámara del móvil.

con la app de la cámara del móvil. Y, por último, publica la historia para que el vídeo se suba a Instagram.

Puede que la carga del vídeo a la red social tarde un poco más de lo normal, pues al tratarse de un vídeo más pesado, Instagram podría demorarse de 10 a 15 minutos en subir, procesar y publicar el vídeo en tu Storie.

¿Este truco de Instagram se puede hacer en cualquier móvil?

Sí y no. La realidad es que no todos los móviles soportan grabación de vídeos a 60 cuadros por segundo, aunque si tienes un dispositivo de gama media o superior, lo más probable es que puedas aprovechar esta función para mejorar la calidad de los vídeos que subes a tus Stories de Instagram.

Por otra parte, si no sabes cuáles son las características de la cámara de tu móvil, puedes conocer estos datos pinchando aquí. Allí te explicamos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para poder ver todas las especificaciones que posee tu móvil Android.

¿Por qué Instagram ahora permite subir vídeos de mayor calidad?

Para entender un poco qué es lo que está pasando dentro de Instagram, es necesario mencionar uno de los factores clave en la mejora de las historias de la red social. Este factor tiene que ver con el procesamiento de imágenes que realiza Instagram.

Cuando subes un vídeo a la red social, este no se sube con la calidad original, sino que el mismo pasa por una especie de “edición automática” que se conoce como auto-procesado.

El objetivo de esta función es reducir el tamaño que ocupa cada vídeo, como así también reducir la carga en los servidores, el uso de datos móviles de la aplicación y los costos que posee la compañía en lo que a mantenimiento de servidores respecta.

Entonces, ¿si el vídeo pierde calidad, por qué con este truco se ve mejor? Porque Instagram mejoró internamente sus algoritmos de compresión de imágenes, esto hace que se logre mejorar la calidad de manera sorprendente. La modificación de estos algoritmos permite tolerar de mejor forma las grabaciones a 60 imágenes por segundo, lo cual da como resultado: vídeos de mayor calidad en las Stories.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos subir este tipo de vídeos, los de mayor calidad, estando conectado a una red WiFi, ¿por qué? Porque este tipo de vídeo, al ser más pesados, gasta una mayor cantidad de datos. Dicho eso, evita utilizar los datos móviles de tu plan para subir este tipo de vídeos a Instagram.