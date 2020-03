Instagram ha aprovechado la crisis ocasionada por el coronavirus COVID-19 para ofrecer nuevas funciones en la plataforma. Ya lo vimos con el lanzamiento del nuevo sticker “En Casa”, mismo con el que buscan hacer cool el quedarse en casa y cumplir con la cuarentena, pero ahora también lo podemos ver con una nueva función que te permite ver fotos y vídeos junto a tus amigos a través de una videollamada.

Esta nueva función se llama Co-Watching y te permite sentirte más cerca de tus amigos y seres queridos, a pesar del aislamiento. Seguramente, esta nueva función será la excusa perfecta para reunirte con tus amigos por videollamada y juntos sacar más de una carcajada. En fin, si has visto alguna foto o vídeo en Instagram que te causó gracia o algún interés, ahora puedes compartirla entre varios amigos en tiempo real.

Cómo usar Co-Watching para ver perfiles con tus amigos

Siendo más específicos, a través de esta nueva función podrás compartir con tus amigos por videollamada el contenido al que le has dado like, el que has guardado como favorito o incluso recomendaciones de Instagram. Para saber cómo usarlo, solo debes seguir estos simples pasos:

Empieza una videollamada como haz venido haciéndolo hasta ahora.

como haz venido haciéndolo hasta ahora. Incluye a todas las personas que quieras.

Ve a la parte inferior derecha de la pantalla y da clic al botón de publicaciones.

y da clic al botón de publicaciones. A continuación, verás el contenido al que le has dado like , desde el más reciente hasta el más antiguo.

, desde el más reciente hasta el más antiguo. El resto de tus amigos podrán ver lo que tú estás viendo en la pantalla del móvil.

Sin dudas, Co-Watchin es una función interesante que, a pesar de haber nacido en tiempos de cuarentena, es muy probable que haya llegado para quedarse. De hecho, por mucha coincidencia que parezca, el Co-Watching estaba en procesado de desarrollo desde el año pasado. Quizás, el que se haya incluido entre las otras funciones de Instagram justo ahora sea para aprovechar las condiciones especiales de aislamiento y tiempo libre que ha creado la pandemia.

Otras funciones nuevas que llegan junto a Co-Watching

Co-Watching no llegó sola, junto a esta función llegaron otras opciones interesantes que deberías conocer:

Un nuevo sticker que le recuerde a las personas que se deben lavar las manos o que deben mantener una distancia prudencial.

o que deben mantener una distancia prudencial. Incluir información relacionada con el COVID-19 al principio de los resultados en las búsquedas que se hagan sobre este tema.

al principio de los resultados en las búsquedas que se hagan sobre este tema. Algo que no sabrías sin que te lo contemos; I nstagram comenzará a eliminar automáticamente a las cuentas no oficiales del COVID-19 .

. La etiqueta para hacer donaciones ahora está disponible en más países.

Como es de suponer, algunas de estas funciones desaparecerán cuando el peligro de la pandemia acabe, pero otras como Co-Watching han llegado para quedarse.