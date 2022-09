RAM Plus fue una de las novedades introducidas en One UI 4.1 al lanzarse los Samsung Galaxy S22. Esta función es el nombre que Samsung le dio a la virtualización de RAM en sus móviles, una característica que permite asignar parte del almacenamiento para que actúe como RAM.

Teóricamente, RAM Plus debería mejorar un poco el rendimiento multitarea y de las apps en segundo plano de los móviles Samsung compatibles. Sin embargo, RAM Plus podría estar haciendo lo contrario y algunos usuarios han optado por desactivarla. ¿No sabes cómo hacerlo? Entonces te enseñaremos cómo deshabilitar RAM Plus en tu móvil Samsung.

¿Por qué deshabilitar RAM Plus en tu smartphone Samsung? Porque podría estar reduciendo su rendimiento

Si te ha pasado que tu móvil Samsung no va tan fluido como antes, podrías llegar a pensar que es porque tienes muchas apps u archivos. Sin embargo, muchos usuarios en los foros de soporte de Samsung, Reddit y XDA han detectado que no es así.

El culpable de que tu Samsung se haya ralentizado probablemente sea RAM Plus, que viene activado por defecto en One UI 4.1 y superiores. El problema es especialmente notable en esta versión de la capa de personalización de Samsung y en mucha menor medida en One UI 5 beta.

De hecho, los móviles compatibles con RAM Plus que fueron probados por los usuarios dejaron de ir lento cuando se hacían alguna de estas cosas: se les hizo downgrade a una versión inferior a One UI 4.1 o directamente se desactivaba RAM Plus. ¿Algunos de ellos? El Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20 y hasta el Galaxy M53.

Tomando en cuenta esto, la solución al lag de tu Samsung Galaxy podría ser deshabilitar RAM Plus de una vez por todas, pero ¿cómo se hace? Lo explicamos a continuación.

Cómo desactivar RAM Plus en tu Samsung Galaxy

con One UI 4.1

Uno de los problemas de One UI 4.1 no es solamente que es la versión donde más se afecta el rendimiento, sino que RAM Plus no se puede desactivar fácilmente. Por defecto, el menú de ajustes de RAM Plus solamente permite cambiar el tamaño de la RAM virtual entre 2 y 4 GB.

Para poder desactivar RAM Plus en One UI 4.1 debes usar un comando ADB en tu móvil. Es un proceso sencillo, pero que no haya un botón para desactivar RAM Plus deja en evidencia que Samsung no implementó bien esta funcionalidad. El proceso a seguir es el siguiente:

Activa la depuración USB en tu móvil y ADB en tu ordenador. Puedes valerte de nuestra completísima guía de configuración de ADB en cualquier plataforma si necesitas ayuda con esto. Conecta tu móvil a tu ordenador utilizando el cable USB. Inicia ADB en la consola de comandos de tu ordenador. Ejecuta el comando adb shell settings put global ram_expand_size_list 0,1,2,4,6,8 . Una vez ejecutado, reinicia tu móvil. Ve al menú de ajustes > Cuidado de la batería y el dispositivo > Memoria. Accede al submenú de RAM Plus. Selecciona 0 GB en la lista de opciones disponibles para desactivar RAM Plus.

El comando ADB que utilizaste permite desbloquear nuevos valores de asignación de almacenamiento para convertirlo en RAM virtual. Concretamente, agrega los valores 0 GB (desactivado), 6, 8, 12 y 16 GB.

Este método puede ser un poco tedioso, pero es el único compatible con One UI 4.1. Por suerte, la cosa cambiará en One UI 5, haciéndolo mucho más sencillo.

Cómo deshabilitar RAM Plus de Samsung en One UI 5

Aunque One UI 5 no se ha lanzado oficialmente, su beta ya está disponible para varios dispositivos Galaxy. Esto permite probar muchas de las funcionalidades que podrían llegar a esta actualización en un futuro y una de ellas es la versión mejorada de RAM Plus.

Una de las mejoras en esta característica es que ya no ralentiza tanto el móvil como sucede en One UI 4.1. Sí, lo ideal es que tu dispositivo ganase velocidad al activar RAM Plus, pero en este caso lo perdonamos porque One UI 5 está en fase beta.

La otra tiene que ver directamente con la personalización de esta funcionalidad, pues One UI 5 beta permite desactivarla fácilmente. Además, puedes variar la asignación de almacenamiento como RAM virtual desde 2 a 16 GB sin tener que usar ningún comando ADB. El proceso a seguir para deshabilitar RAM Plus en One UI 5 o versiones superiores es este:

Ve a los ajustes de tu Samsung Galaxy. Entra el menú Cuidado de la batería y el Dispositivo. Accede al submenú Memoria > RAM Plus. Presiona el botón que permite desactivar RAM Plus en tu smartphone.

En este caso es realmente sencillo, ¿cierto? Bueno, ahora te toca seguir los pasos y luego contarnos si la velocidad y fluidez de tu móvil Samsung mejoró tras desactivar RAM Plus.