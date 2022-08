Android 13 cada vez está más cerca. Prácticamente, todas las grandes marcas de móviles ya han lanzado la beta de su capa de personalización basada en esta nueva versión del sistema operativo de Google. OxygenOS 13 y MIUI 14 ya se han dejado ver en su versión de prueba y ahora le toca el turno a One UI.

Así es, Samsung ha abierto el programa beta de la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 13. ¿Quieres saber cuáles son los teléfonos de Samsung que podrán probar la beta de One UI 5? Pues enseguida te los revelamos.

Los primeros Samsung que recibirán Android 13 con la beta de One UI 5

One UI 5 es la nueva versión de la capa de personalización de los móviles Samsung y esta vendrá con Android 13. Por ahora, el fabricante no ha anunciado la fecha en la que llegará oficialmente a los teléfonos Samsung, pero sí que han abierto la beta de One UI 5.

Ahora bien, al igual que sucedió con la beta One UI 4, esta versión de prueba llegará únicamente a los dispositivos de gama alta de la marca. Esto significa que no se podrá probar en las series Galaxy A y Galaxy M. A continuación, presentamos la lista de los teléfonos compatibles con la versión beta de One UI 5.

Galaxy S22, Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 y Galaxy Z Flip 5G.

Si tienes algunos de estos móviles y quieres comenzar a probar la beta de One UI 5, pues aquí abajo te dejamos el enlace oficial para que te inscribas al programa de beta tester de Samsung.

Enlace | One UI Beta Program

Y tú… ¿Cuándo crees que llegará oficialmente Android 13 a los teléfonos de Samsung?