A pesar de que TikTok cuenta con una enorme cantidad de moderadores que intentan mantener “limpia” la red social de vídeos de contenido desagradable, siempre se cuela algún vídeo que no respeta las normas de la comunidad.

Ante este tipo de situaciones, la app oficial de esta plataforma para Android e iOS, les permite a los usuarios denunciar cualquier vídeo para que el mismo pueda ser removido lo antes posible.

Si piensas que alguno de los vídeos que has visto infringe las políticas de TikTok, tendrás la posibilidad de denunciarlo de forma simple y rápida, ¿cómo? Siguiendo los pasos del tutorial que te vamos a mostrar aquí.

Denunciar un vídeo de TikTok es así de fácil

El procedimiento que debe realizarse es muy parecido al que se tiene que efectuar cuando se quiere denunciar un comentario ofensivo en TikTok. Eso sí, la plataforma suele tardar más tiempo en verificar si la denuncia es correcta para tomar una decisión al respecto.

Sin más preámbulos, los pasos que tienes que hacer para poder reportar un vídeo de TikTok son los siguientes:

Abre la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social, deberás buscar el vídeo que quieres denunciar . Habiendo encontrado el vídeo en cuestión, tendrás que mantener pulsado sobre la pantalla .

. Habiendo encontrado el vídeo en cuestión, tendrás que . Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Denunciar”.

Por consiguiente, tendrás que elegir el motivo por el cual deseas denunciar dicho vídeo.

Luego, tendrás que darle al botón de color rojo que dice “Enviar”.

Podrás ver el estado de tu denuncia pinchando sobre “Ver tus denuncias”.

TikTok te informará si la denuncia que has realizado es válida, o si no se tomará represalias sobre el vídeo que has denunciado.

Por último, si suelen aparecerte vídeos parecidos a los que has denunciado, te recomendamos darle No me gusta a esos vídeos. De esta forma, TikTok dejará de mostrarte contenido como ese en tu “Para ti”.