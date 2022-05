Muchas personas piensan que los trabajos remotos son los más fáciles de hacer y más aún si están relacionados con las redes sociales. Es por eso que muchos se han sentido atraídos por trabajar como moderadores de páginas online, pero, ¿qué es realmente un moderador?, ¿cuáles son las actividades que desempeña?

Y es que se trata de un trabajo que toda red social necesita para poder tener éxito, desde las más grandes, como Facebook, TikTok y YouTube, hasta las más pequeñas que apenas están saliendo a la luz.

Es por eso que hoy te contaremos todo lo que debes saber sobre esta importante labor del mundo del Internet.

¿Cuál es el trabajo de un moderador?

Todos los internautas somos conscientes de que el Internet puede llegar a ser un lugar muy oscuro. Y la realidad es que alguien debe hacer el trabajo de lidiar con eso para que ese contenido no llegue a niños o a personas muy susceptibles. Allí es cuando actúan los moderadores.

Básicamente, este trabajo consiste en moderar el contenido que se publique en alguna red social, asegurándose de que se respeten las distintas reglas y pautas de la página o plataforma.

En caso de ser moderador de alguna comunidad, tendrás el trabajo de intervenir cuándo los usuarios no cumplan las reglas. Eso podría significar evitar que se publiquen ciertas frases, palabras, imágenes o vídeos, que no sean apropiadas para la plataforma.

Los comentarios, reseñas y toda publicación en general debe ser supervisada por el moderador para asegurarse de que cumpla con las políticas de la red social o plataforma. Piensa en un moderador como un árbitro o filtro por el que debe pasar todo lo que se publique.

Los mods se pueden encargar de responder llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto a los clientes. Pueden moderar publicaciones en foros o reseñas en línea. Podrían estar monitoreando imágenes, vídeos o transmisiones en vivo. Básicamente, dondequiera que se encuentren clientes, comunidades o contenido, los mods están ahí.

Beneficios de trabajar como moderador

Hablando en términos generales, estos son los beneficios (además de un sueldo fijo) que podría tener un moderador de alguna red social:

Es un trabajo que puede hacerse desde cualquier lugar. Esto dependerá principalmente de lo que el empleador indique, pero por lo general, esta posición de trabajo se realiza de forma remota.

. Existen beneficios adicionales que vienen con el trabajo. Dado que tiende a ser un trabajo exigente que puede ser bastante agotador y estresante, los empleadores buscan brindar muchas actividades y apoyo para contrarrestar eso.

Lo que nadie te dice de ser moderador de redes sociales

Al ser moderador estarás encargado de revisar todas las publicaciones que se hagan en alguna red social, página web o plataforma, y mientras más grande sea esa comunidad mayor será la cantidad de contenido que deberás moderar y mayor será la diversidad del tipo de contenido. Es decir, no es por nada que los sueldos de un moderador de Facebook o TikTok llegan hasta los 22 mil euros.

Los moderadores están obligados a ver, escuchar y leer todas las publicaciones que se hagan, para evitar que se suba contenido inapropiado a la red social, como violencia gráfica, información falsa, abusos sexuales, entre muchas otras cosas que no podemos ni imaginar.

Aunque existen ciertos algoritmos que filtran automáticamente parte del contenido, considerándolo apropiado o no, aún es necesaria la revisión humana para una gran cantidad de publicaciones.

Probablemente, al navegar por Internet te hayas topado más de una vez con alguna imagen o video perturbador por accidente, que al verlo te deja con cierta sensación desagradable. Contenido que es muy difícil de borrar de la mente una vez que lo has visto. Ahora, imagina que ver eso sea tu trabajo y debas hacerlo todos los días.

Ver ese tipo de contenido es el pan de cada día a día de un moderador. La exposición a contenido perturbador es parte de la carga de trabajo diaria, así que, ya te imaginarás como va la cosa.

¿Qué aptitudes debe tener un moderador de redes sociales?

Para poder llevar a cabo este trabajo y poder tolerarlo, básicamente debes ser una persona que no tenga sentimientos. Debes ser una persona que tolere ver muertes, mutilaciones, contenido sexual de todo tipo y muchas cosas más que llegan a ser ilícitas en Internet (y en la vida real), pero que siempre te toparás en tu trabajo como moderador.

Ojo, es importante recalcar que el hecho de que toleres este tipo de contenido no significa que no te vaya a afectar a largo plazo.

¿Por qué los moderadores han demandado a las empresas en las que trabajan?

Esta situación es tan grave que se han hecho demandas por parte de empleados que han trabajado como moderadores para diferentes plataformas. De hecho, existen demandas hechas por varios ex moderadores contra TikTok, alegando que moderar para esta popular plataforma les dejó secuelas traumáticas debido a las cosas que tenían que ver a diario en sus jornadas de trabajo.

Facebook y YouTube se han enfrentado a demandas similares, y en 2020 se informó que Facebook pagaría 52 millones de euros en un acuerdo con los moderadores que afirmaron desarrollar estrés postraumático en el trabajo.

A raíz de las demandas contra las empresas por los efectos que el trabajo ha tenido en los moderadores, existen más vacantes para trabajar como moderador.

Los empleadores también optaron por ser más transparentes sobre lo que implica el trabajo, esto, como forma de protegerse contra las demandas, ya que anteriormente no se les informaba a los moderadores el tipo de contenido perturbador que estarían enfrentando a diario. Esa era una de las principales razones por la cual recibían demandas.

¿Vale la pena trabajar como moderador?

Algo que hay que aceptar es que el hecho de poder colocar en tu currículo que has trabajado para una red social como Facebook o YouTube es algo que en definitiva te sumará puntos, sin embargo, quizás el precio a pagar sea demasiado alto.

Una vez dicho esto, si tenías interés en trabajar como moderador y no te sientes capacitado para hacer este tipo de trabajo, ya que, en definitiva, no es para todo el mundo, no te desanimes.

Existen muchos otros trabajos que resultan ser más amigables para los empleados que puedes realizar de forma remota y no requieren que pongas en riesgo tu salud mental a ese nivel.

Otra cosa que en definitiva es una realidad, es que no importa el trabajo que estés desempeñando, tu salud siempre será más importante.