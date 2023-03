Las Inteligencias Artificiales generativas han llegado para quedarse. ChatGPT, Dall-E 2 y Stable Diffusion son solo las que abrieron la veda. A partir de ellas, se han creado muchas otras IAs que hacen cosas muy interesantes, como describir cómo te ven los demás en Twitter, generar efectos de sonido, ser el DJ de una radio, entre otras. Incluso, la Inteligencia Artificial puede ser tu asesor personal de diseño y decoración de interiores totalmente gratis.

En esta ocasión, te mostraremos cómo decorar y remodelar tu casa usando Inteligencia Artificial. Concretamente, aprenderás a utilizar dos IAs: RoomGPT e Interior AI. Ambas son muy fáciles de usar, así que no te preocupes si no tienes experiencia con el uso de inteligencias artificiales.

Las 3 mejores apps para decorar y remodelar tu casa con Inteligencia Artificial

El funcionamiento de las siguientes aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial es básicamente el mismo: subes una foto de la habitación o espacio que quieres remodelar o decorar, eliges cómo desearías que se vea y listo. En cuestión de segundos, la IA te devolverá la imagen con la habitación completamente remodelada. Cada IA usa un banco de imágenes diferentes para generar las ideas, así que prueba ambas para obtener resultados distintos y quedarte con el que más te guste.

RoomGPT

Pasos para decorar tu habitación con la IA de RoomGPT 1 de 2

RoomGPT ha sido creada por el desarrollador Hassan El Mghari y usarla es tan fácil como seguir estos pasos:

Accede a RoomGPT.io.

En Choose your room theme elige el tipo de decoración que quieres para tu casa (minimalista, moderno, profesional, tropical, vintage, etc.).

elige el tipo de decoración que quieres para tu casa (minimalista, moderno, profesional, tropical, vintage, etc.). En Choose your room type selecciona el tipo de habitación que quieres decorar (dormitorio, oficina, sala de juegos, etc.).

selecciona el tipo de habitación que quieres decorar (dormitorio, oficina, sala de juegos, etc.). Finalmente, pulsa en Upload an Image para subir la foto de habitación.

para subir la foto de habitación. Espera unos segundos y en breve verás la imagen de tu habitación remodelada .

. Para descargar la imagen de tu habitación, pulsa en Download Generated Room.

¡Eso es todo! Ten en cuenta que esta IA tiene un límite de 3 imágenes diarias generadas por usuario, debido al alto tráfico que está experimentado la herramienta. Una forma de saltarse esta limitación es usando una VPN.

Entrar | RoomGPT

Interior AI

Interior AI es una app web desarrollada por @levelsio que te permite remodelar tu habitación usando IA. Para usarla, solo sigue estos pasos:

Ingresa en InteriorAI.com e i ntroduce tu correo electrónico para confirmar que no eres un bot .

. Luego, ve a tu correo y pulsa el enlace que está en el mail que te envió Interior AI para terminar de confirmar tu acceso.

que te envió Interior AI para terminar de confirmar tu acceso. Ahora, toma una foto de la habitación que quieres decorar asegurándote de que la foto muestre toda la habitación en un ángulo recto de 90° mirando horizontalmente a una pared o ventana, como esta.

asegurándote de que la foto muestre toda la habitación en un ángulo recto de 90° mirando horizontalmente a una pared o ventana, como esta. Seguidamente, pulsa la casilla de «Your current interior» para subir la foto de tu habitación .

. Elige las opciones de cómo quieres que se vea tu habitación de esta forma: Room : en esta opción tienes que seleccionar qué tipo de habitación quieres decorar (dormitorio, baño, sala de estar, cocina, etc.). Si no dominas el inglés, ayúdate con DeepL para escoger correctamente. Mode : hay tres modos a elegir (Virtual stagin, Interior design y Freestyle). Cada modo creará una decoración diferente para ti. El modo Virtual Stagin detectará automáticamente la construcción (como paredes, techo, vigas) e intentará evitar cambiarla, mientras que el modo Interior design no toma estas precauciones, pero te da más ideas creativas. Y en el modo Freestyle le das total libertad a la IA para que cree una habitación soñada (ni siquiera necesita que subas una imagen para hacerlo). Style : esta opción define el tipo de decoración que te gustaría tener (tropical, japonesa, vintage, industrial, navideña, medieval, etc.). Number of renders : este número determina la cantidad de imágenes que creará la IA. Gratis solo te permitirá generar 1 imagen a la vez. Si pagas su suscripción Pro, te dejará crear hasta 9 imágenes de golpe, cada una con una decoración diferente según lo que elegiste. Resolución : se refiere a la resolución de la imagen generada. Solo puedes elegir dos: Low y High. Aunque si no pagas, te tocará conformarte con la resolución Low solamente. Ten en cuenta que con la resolución Low se generan más rápido las imágenes, pero con menos detalles. Privacy : por defecto, la IA compartirá con todos la imagen de tu habitación con su respectiva decoración generada. Sin embargo, puedes establecer este ajuste en «Private» pagando para evitar que tus fotos se vuelvan públicas.

Cuando termines de configurar la decoración que quieres para tu habitación, toca el botón Render new idea . Solo puedes generar 5 decoraciones gratis.

. Solo puedes generar 5 decoraciones gratis. Puedes descargar las decoraciones que te gustaron, poniendo el cursor sobre la imagen y haciendo clic en Download .

. ¿Sabías que puedes mezclar dos decoraciones generadas por la IA? Sí, solo debes pulsar en Mix sobre una imagen generada y seleccionar la otra imagen. Lastimosamente, esta función solo es para los que pagan la suscripción Pro.

Por cierto, el plan Pro de Interior AI cuesta 29 $ al mes para una persona y 299 $ para equipos.

Entrar | Interior IA

¿Existe una IA para decorar exteriores?

Es importante mencionar que las dos IAs anteriores solo funcionan con interiores. Es decir, no son capaces de decorar exteriores. Para ello, quizás necesites apoyarte en estas 10 aplicaciones Android que te ayudarán a decorar tu hogar.

Sin embargo, sí que existe una app basada en IA que puede generar ideas de cómo decorar el exterior de tu casa. No lo hará basándose en una foto que subas, pero intentará darte ideas diferentes de casas generadas con IA para que puedas inspirarte en ellas. La app en cuestión se llama This House Does Not Exist y puedes ingresar en ella pulsando este enlace:

Entrar | This House Does Not Exist

El funcionamiento de esta app web es muy sencillo: solo pulsa la imagen que ves para pasar a otra y así ir viendo distintas ideas de decoración de exteriores. Si quieres guardar una de las imágenes para analizarla luego, solo pulsa el enlace «Get 8K img» que está en la parte de abajo. En la web que se abrirá, presiona en «Descargar imagen» y listo.

Esperamos que estas apps con Inteligencia Artificial te hayan ayudado a decorar y remodelar tu casa justo como querías.