Muchas veces nos hemos arrepentido de alguna decisión. Puede ser alguna compra (como Elon Musk comprando Twitter), alguna inversión, alguna relación… o el nombre de usuario que escogiste al registrarte en Twitter hace algunos años (¿o días?). Tal vez en su momento te parecía un nombre genial, pero es normal cambiar de idea y que ahora te avergüences de leerlo.

Hay muchas cosas que no podemos resolver aunque nos hayamos arrepentido, pero afortunadamente el nombre de usuario de Twitter no es una de ellas, ya que Twitter permite el cambio de este.

Qué es el nombre de usuario de Twitter

Si no tienes mucha idea del tema, entonces lo primero es entender la diferencia entre “Nombre de perfil” y “Nombre de usuario”.

El nombre de perfil es lo que se refleja de primero en tu perfil y en tus publicaciones, destacando al estar en negrita. Lo que más lo caracteriza es que no dispone de muchas limitaciones, soportando hasta 50 caracteres e infinidad de caracteres especiales, por lo que puedes hacer volar a tu imaginación para colocar un nombre original y creativo, o si lo prefieres, copiar el de alguien más, ya que los nombres no son únicos.

Por otro lado, el nombre de usuario es lo que se encuentra, de una manera más discreta, luego del arroba tanto en tu perfil como en tus publicaciones, siendo a la vez un identificador único de la cuenta, por lo que también es la URL de tu perfil.

A diferencia del anterior, el nombre de usuario sí que cuenta con diversas limitaciones, comenzando con el límite de 15 caracteres los cuales solo pueden ser caracteres alfanuméricos (letras y números) y la excepción del guion bajo. Por si fuera poco, los nombres de usuarios son únicos, es decir, no puede haber el mismo nombre de usuario en dos cuentas a la vez.

Cómo cambiar tu nombre de usuario en Twitter

Si ya te aburriste de tu nombre de usuario actual y tienes una idea nueva, cambiar tu nombre de usuario es posible. Esto lo puedes hacer tanto en la página web como en la aplicación para móviles de Twitter.

Cambiar el nombre de usuario en Twitter desde la aplicación móvil

Entra en la aplicación y presiona el círculo de usuario que se encuentra en la parte superior izquierda, para así desplegar el menú de opciones.

que se encuentra en la parte superior izquierda, para así desplegar el menú de opciones. Selecciona “Configuración y privacidad” y seguidamente “Tu cuenta”.

En las nuevas opciones presiona “ Información de la cuenta” y luego “ Nombre de usuario” .

y luego . Escribe el nombre de usuario que prefieras y finaliza el proceso presionando el botón “Listo”.

Cambiar el nombre de usuario en Twitter desde la página web

El proceso en la página web es idéntico al de la aplicación si entramos desde un móvil, sin embargo, si lo hacemos desde la PC hay una pequeña diferencia al inicio.

Presiona “Más opciones” en el menú de opciones ubicado en la parte izquierda de la página.

A partir de aquí el proceso es el mismo que el de móviles: Configuración y privacidad > Tu cuenta > Información de la cuenta > Nombre de usuario

Escribe tu nuevo nombre de usuario y presiona “Guardar” para finalizar.

Cambiar el nombre de perfil en Twitter

Si lo que buscabas era simplemente cómo cambiar tu nombre de perfil y no tu nombre de usuario, entonces también te podemos ayudar.

Entra en tu perfil y selecciona la opción “ Editar perfil” en la parte derecha.

y selecciona la opción en la parte derecha. En la casilla “ Nombre” coloca el nuevo nombre de perfil que desees.

coloca el nuevo nombre de perfil que desees. Presiona “Guardar” para efectuar los cambios.

¿Qué ocurre si cambio mi nombre de usuario en Twitter?

Al ser un nombre único y con limitaciones tal vez te preguntes cuáles son las consecuencias que puede conllevar su cambio.

¿Perderé seguidores al cambiar mi nombre de usuario en Twitter?

La respuesta corta es no. Seguirás teniendo tus seguidores y todas tus publicaciones. Sin embargo, si cambias toda la imagen de tu perfil, incluyendo nombre de perfil y de usuario, puede que tus seguidores se confundan, no te reconozcan, y dejen de seguirte, así que queda en ti el poder hacer una transición exitosa sin perder tu identidad ante tus seguidores.

¿Perderé mi insignia azul de verificación al cambiar mi nombre de usuario en Twitter?

Lastimosamente, sí. Si cambias tu nombre de usuario perderás la insignia azul de verificación inmediatamente, por lo que tendrás que comenzar el proceso de solicitud desde el principio, lo cual no garantiza que la vuelvas a obtener.

Si cambio mi nombre de usuario en Twitter, ¿podré hacerlo de nuevo?

Sí, puedes hacerlo tantas veces como quieras, ya que hasta ahora no se conoce ningún límite de veces que puedes cambiar tu nombre de usuario. Sin embargo, recuerda que el nombre de usuario es algo único, es tu mayor identidad en Twitter, por lo que no es recomendable que lo cambies con mucha frecuencia si no quieres confundir a tus seguidores.

¿Qué puedo colocar en el nombre de usuario en Twitter?

Los nombres de usuarios solo pueden contener 15 caracteres los cuales únicamente pueden ser letras (de la A a la Z), números (del 0 al 10) o el guion bajo. Además de ello, los nombres de usuario son únicos, por lo que si no consigues uno disponible puedes intentar cambiando algo. También recuerda que en tu nombre de perfil puedes colocar el nombre que se te ocurra sin tantas limitaciones, permitiéndote dar información más precisa a tus seguidores.

Al haber tantas limitaciones tal vez te preguntes qué otras alternativas hay para conseguir un nombre de usuario, o si existen otras limitantes a tener en cuenta.

¿Puedo usar un nombre de usuario suspendido o inactivo en Twitter?

No, a pesar de que haya cuentas inactivas o suspendidas, sus nombres de usuario siguen sin estar disponibles. Lo mejor que puedes hacer es añadirle o cambiarle letras, números o guiones bajos hasta encontrar un nombre de usuario disponible.

¿Puedo comprar un nombre de usuario de otra cuenta en Twitter?

Twitter prohíbe la compra y venta de nombres de usuario, por lo que esta práctica puede llevar a suspensiones permanentes de la plataforma. Sin embargo, existe un mercado negro de nombres de usuario de Twitter en el que incluso celebridades han participado. Por lo tanto, queda bajo tu propio riesgo el comprar un nombre de usuario.

¿Por qué no me deja usar un nombre de usuario aunque parezca estar disponible en Twitter?

Hay diversos motivos por los cuales no puedas registrarlo, entre los cuales está el usar palabras no permitidas como Admin o Twitter. También el nombre de usuario puede estar registrado por una cuenta suspendida o inactiva y por ello no puedes usarlo. De resto, no deberías tener problemas mientras cumplas el límite de 15 caracteres y el uso de solo caracteres alfanuméricos.

Ahora que ya sabes cómo cambiar tu nombre de usuario en Twitter, tal vez te interese otros trucos como evitar que te mencionen o descubrir si te han silenciado en Twitter. De igual manera, no te puedes perder Twitter Notes, la función más atrevida que llegará a la red social.