Las redes sociales tienen su propio espíritu, en cada una es normal que suceda ciertas interacciones que en otras no serían tan común. En este sentido, si eres un usuario asiduo de Twitter, notarás cómo rápidamente un mal comentario te puede llevar a una marejada de menciones en un hilo.

Por suerte para nosotros, los de Twitter (que a pesar de estar muy ocupados demandando a Elon Musk en este momento) han empezado a implementar la función de «Salir de esta conversación» y aquí te explicamos qué es y cómo se usa.

¿Qué es la función de «Salir de esta conversación» en Twitter y cómo activarla?

Si has caído en una de esas conversaciones de Twitter que se transforman rápidamente en una vorágine radiactiva, no tienes por qué tolerar más toxicidad. Pues, para salirte solo debes de activar la función de Salir de esta conversación.

Una vez la uses dentro de una conversación no recibirás notificaciones de dicho hilo, además otros usuarios no podrán seguir mencionándote dentro del mismo. Como única limitación es que siempre podrán crear conversaciones nuevas en donde te mencionen.

Ante esa última acción, no queda de otra que bloquear al usuario y si ha roto alguna de las políticas de Twitter, denunciarlo. Sin más, te dejamos las instrucciones para usar la función de no mencionar.

Paso a paso para salir de una conversación de Twitter

Ve al tweet o hilo en donde estás siendo mencionado, luego pincha sobre el icono de los tres puntos verticales que se encuentra en la esquina superior derecha del mismo.

que se encuentra en la esquina superior derecha del mismo. Se desplegará un menú con varias opciones, deberás seleccionar el que dice « Salir de esta conversación » el cual tiene como icono un globo de diálogo tachado por una línea.

» el cual tiene como icono un globo de diálogo tachado por una línea. Al hacerlo, se abrirá otra ventana de diálogo en donde Twitter te informará sobre qué sucederá si sales de esa conversación. En esencia, tres cosas, serás desetiquetado de dicho tweet o hilo (aunque tu nombre de usuario permanecerá ), no podrán mencionarte de nuevo en la misma conversación y además se detendrán las notificaciones.

), no podrán mencionarte de nuevo en la misma conversación y además se detendrán las notificaciones. Confirma tu elección presionando sobre donde dice «Salir de esta conversación».

Una vez hagas eso último, ya habrás activado la función de no mencionar. Te recordamos que solamente es un paliativo para un hilo que te resulte incómodo, pero si se trata de una situación de acoso, siempre deberás de recurrir al sistema de denuncias que te ofrece Twitter.