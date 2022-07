Desde que Elon Musk anunció a mediados de abril sus intenciones de comprar Twitter con todos los cambios que esto supondría, el impresionante acuerdo de 44000 millones de dólares se ha convertido en toda una telenovela.

El CEO de Tesla y SpaceX ha demostrado en los últimos meses su preocupación por el incumplimiento de ciertas cláusulas establecidas para la compra. Pues bien, todo esto ha desencadenado en lo que muchos se esperaban: Elon Musk acaba de cancelar la oferta de comprar de Twitter. ¿Es este el capítulo final de esta historia? Pues todo parece indicar que no, ya que la directiva de Twitter demandará al magnate para que concrete la compra.

A través de un documento presentado a las autoridades de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los abogados del Elon Musk han confirmado que el magnate cancela la oferta de compra de Twitter por incumplimiento de las cláusulas establecidas. Principalmente, hacen referencia al acuerdo de proporcionar información detallada sobre la cantidad de cuentas falsas (bots) que hay en la plataforma.

Musk y su bufete de abogados acusan a Twitter de aportar datos «falsos e inutilizables» sobre el número de usuarios activos diarios monetizables (mDAU) que existen en la plataforma. El magnate sudafricano habría exigido a la directiva de la red social que los bots representarán menos del 5 % de los usuarios activos. Y, si bien desde Twitter aseguran que cumplen con dicha cláusula, el equipo legal de Elon no está convencido con las cifras aportadas por la red social.

Bret Taylor, presidente de la junta directiva de Twitter, ha declarado en un tweet que la red social está lista para llevar el caso ante los tribunales y así lograr que el magnate cumpla con los términos del acuerdo de compra.

Además, es preciso recordar que se estableció una cláusula de rescisión de 1000 millones de dólares que tendrá que pagar la parte del acuerdo que se retire de la compra, aunque se espera que los abogados de Musk aleguen el problema de los bots para evadir dicha obligación.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022