Los anuncios siempre serán una piedra en el zapato de cualquier usuario, no importa en qué dispositivo esté. Afortunadamente, no son obligatorios, y existen formas de deshacerse de ellos, unas más sencillas que otras.

Si estás navegando en Chrome para Android y no sabes cómo bloquear los anuncios desde este navegador, no te preocupes. Te enseñaremos las tres formas más sencillas y que te librarán de ver sí o sí publicidad que no le pediste a nadie. Empecemos.

Cómo bloquear anuncios de Chrome para Android desde el navegador

La forma más simple de evitarte los anuncios en Chrome es desde las opciones de la propia app. Para ello, debes entrar en el navegador y seguir los siguientes pasos.

Abierto Google Chrome, ve al menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

ubicado en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración .

. Baja hasta el apartado de Configuración avanzada .

. Entra en Configuración de sitios .

. Ubica el apartado de Anuncios intrusivos .

. Activa la pestaña para bloquear estos anuncios.

También existen otros métodos igual de limpios que previenen la presencia de anuncios en Chrome para Android. En los siguientes casos, necesitarás realizar otros procedimientos e incluso descargar una app.

Cómo bloquear anuncios de Chrome para Android con la DNS de AdGuard

Usando el DNS de AdGuard, te estás garantizando una manera segura de navegar en Chrome sin anuncios. Para poder emplear este método, solo debes realizar los siguientes pasos desde los ajustes de tu móvil.

Ve a Ajustes o Configuración.

o Configuración. Busca “DNS” usando el icono de lupa para llegar rápidamente a la opción.

usando el icono de lupa para llegar rápidamente a la opción. Selecciona el resultado que te indique DNS privado .

. Dentro de esta opción, pulsa la alternativa Nombre de host de proveedor de DNS privado .

. Escribe dns.adguard.com y luego presiona en Guardar .

y luego presiona en . ¡Listo!

Cómo bloquear anuncios de Chrome para Android

Otro método para poder bloquear los anuncios de Chrome para Android es mediante una app como DNS 66. Recomendamos esta app en específico, al no requerir root ni ningún procedimiento complejo que pueda poner en peligro el funcionamiento de tu móvil. Para poder ponerla en marcha tan solo debes realizar el siguiente paso a paso.

Una vez instalada (desde un sitio seguro), abre la app de DNS 66.

Dirígete a la sección de Hosts deslizando la pantalla.

deslizando la pantalla. Activa el Adaway Host File (el más recomendado); presiona sobre esta opción, ve a Acción y luego elige Denegar.

(el más recomendado); presiona sobre esta opción, ve a Acción y luego elige Denegar. Regresa al menú principal en donde aparece la opción Iniciar y presiona sobre ella.

y presiona sobre ella. Ante la notificación que te aparezca, selecciona Aceptar.

Esto será suficiente para que puedas deshacerte de los anuncios molestos de Chrome en tu Android. Recomendamos optar en un principio por la primera alternativa, y si no es suficiente, pues entonces proseguir con las siguientes.