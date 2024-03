Instagram ha avanzado bastante con las actualizaciones que han llegado a su versión 322.0.0, en especial cuando hablamos de la sección de mensajería de la app. Por ejemplo, ya se dio a conocer que ahora es posible editar mensajes enviados en Instagram, pero eso no es todo, también puedes fijar un chat en Instagram.

En el siguiente artículo te explicaremos un poco más sobre cómo funciona esta nueva característica de Instagram y te daremos una guía paso a paso de este proceso. Es bastante sencillo, sin embargo, si aún no has descubierto cómo fijar un chat en Instagram, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

Fijar un chat en Instagram ahora es posible gracias a esta nueva función

La idea de fijar un chat no es nada nueva, ya la habíamos visto en otras apps de mensajería famosas como Telegram, por ejemplo, sin embargo, esta función no estaba disponible en Instagram previamente, pero eso ya ha cambiado. Con ayuda de esta nueva función en Instagram puedes hacer que una conversación con una persona en específico se quede fijada a la parte alta de tu lista de chats.

De esa forma, no importa con cuantas otras personas hables, la conversación fijada siempre se quedará en la parte alta de la lista de chats. Una función muy útil, en especial si tienes alguien con quien siempre estás conversando y quieres tener un acceso rápido a su chat.

¿Cómo fijar un chat en Instagram?

Para tener acceso rápido a un chat en específico puedes fijar esa conversación, así cada vez que abras la sección de mensajes en Instagram, el chat fijado será lo primero que veas. Para fijar un chat sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en Instagram .

. Presiona en la sección de mensajería , es decir, el icono con la burbuja de texto.

, es decir, el icono con la burbuja de texto. Deja presionado el chat que quieres fijar hasta que salga un menú desplegable.

hasta que salga un menú desplegable. Presiona la opción de Fijar.

Y listo, el chat seleccionado se quedará fijado en tu lista de conversaciones y no bajará de su puesto sin importar cuantas otras conversaciones tengas. Si quieres desfijar el chat en Instagram, lo único que tienes que hacer es repetir el proceso anterior, pero esta vez presiona la opción de Desfijar y listo.

Y con eso finalizamos nuestro artículo sobre cómo fijar un chat en Instagram, esperamos que la información te haya sido útil. Si te ha quedado alguna duda de lo que acabamos de explicar aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.