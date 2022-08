¿Utilizas TikTok durante gran parte del día? Pues si sueles observar vídeos y subir contenido sin estar conectado a una red WiFi, tu plan de telefonía móvil podría llegar a dejarte sin datos de un momento a otro.

A pesar de lo que muchos creen, TikTok es una de las aplicaciones que más datos móviles consume. Cuando se abre la aplicación en un dispositivo móvil Android, la misma empieza a descargar de forma masiva todo el contenido de los próximos 50 a 100 vídeos que aparecerán en el feed del usuario (el famoso llamado “Para ti”).

De esta forma, TikTok consume de 50 a 100 MB en menos de 1 hora, dato que sin lugar a dudas sorprende, pues si usamos la app de vídeos durante 2 o 3 horas seguidas, la misma podría llegar a consumir hasta un total de 300 MB.

Por suerte, existen algunos trucos que pueden llevarse a cabo para reducir este bestial consumo de datos. Si no quieres tener que mejorar tu plan de telefonía móvil, o sea pagar más dinero para poder acceder a más datos móviles, te recomendamos que sigas leyendo, ¡aquí te mostraremos cuáles son esos trucos!

Ahorrar datos móviles en Android al usar TikTok es posible

Antes de que te mostremos los distintos trucos que existen para reducir el consumo de datos móviles al usar TikTok, es necesario mencionar que muchos expertos recomiendan usar la app cuando se está conectado a una red WiFi.

Según el móvil que se tenga, como así también la forma en la que se use esta app, TikTok puede llegar a gastar muchos datos móviles. La forma más efectiva para que esto no ocurra, es utilizar una red WiFi, siempre y cuando la misma no tenga ningún tipo de limitación, claro está.

Activa el modo ahorro de datos en TikTok

Al igual que en muchas de las aplicaciones que podemos encontrar en Android, TikTok dispone de un modo que se encarga de ahorrar la mayor cantidad de datos posible. Dicho modo, lo que hace es reducir la calidad de los vídeos que se reproducen en las pantallas de los usuarios.

Si quieres activar este modo en tu teléfono Android, lo único que deberás hacer es seguir todos los pasos que te dejamos a continuación:

Abre la app de TikTok desde tu móvil Android.

desde tu móvil Android. Pincha sobre la opción “Perfil”, la cual se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Cuando te encuentres dentro de tu perfil, deberás pinchar sobre las tres rayas horizontales (arriba a la derecha de la pantalla).

Se desplegará un menú con varias opciones, ingresa en la que dice “Ajustes y privacidad”.

Vete hasta el apartado “Caché y datos móviles”, y luego pincha en “Ahorro de datos”.

Por consiguiente, tendrás que darle al botón que se presenta sobre el lado derecho de “Ahorro de datos”.

Como sucede con Instagram, podrás desactivar el modo ahorro de datos cuando quieras. Nosotros te aconsejamos desactivarlo cuando estés conectado a una red WiFi, pues de nada servirá que veas vídeos en baja calidad cuando no usas los datos móviles.

Desactiva el consumo de datos en segundo plano de TikTok

¿No te interesan las notificaciones que te muestra TikTok cuando no estás usando la app? Pues tu móvil Android te da la posibilidad de ahorrar incluso más datos, ¿cómo? Desactivando el consumo de datos en segundo plano.

Aunque no lo creas, no necesitas ser un experto en dispositivos móviles, pues desactivar esta opción es más fácil de lo que parece:

Entra en los ajustes de tu móvil Android .

. Pincha sobre la opción “Apps”.

Busca la app de TikTok y pincha sobre la misma .

. Ingresa en “Wi-Fi y datos móviles”.

Por último, desactiva la opción “Datos en segundo plano”.

Deberás tener en cuenta que una vez desactivado el consumo de datos en segundo plano, TikTok podría llegar a no funcionar del todo bien, ¿qué quiere decir esto? Que los vídeos tardarán más tiempo en cargar, y las notificaciones no se mostrarán en tu terminal hasta que abras la app.

Cambia la forma en la que usas TikTok

Como si todo esto fuera poco, hay algunas acciones que hacen que TikTok consuma más datos móviles, acciones que puedes dejar de hacer para que esta app no se gaste todos los datos que tienes contratados en tu plan de telefonía móvil.

Para ser más claros, deberías dejar de realizar las siguientes cosas dentro de TikTok para que la app no consuma tantos datos:

No le des “like” a ningún vídeo, puedes reemplazar esta acción poniéndolos en favoritos.

Olvídate de descargar los vídeos . Si quieres enviárselos a tus amigos, usa el botón “compartir”.

. Si quieres enviárselos a tus amigos, usa el botón “compartir”. No actualices el feed, esto hará que TikTok tenga que volver a descargar el contenido de los vídeos que se reproducirán en tu “Para ti”.

TikTok Lite podría llegar a ser lo que necesitas

Con muchísimas menos funciones, como así también una interfaz bastante más básica de la que podemos encontrar en la versión normal de esta plataforma, TikTok Lite es la opción ideal para aquellas personas que quieren ahorrar datos móviles.

Incluso, esta app ocupa menos espacio, por lo que si también estás corto de almacenamiento interno, TikTok Lite podría llegar a ser lo que necesitas para seguir viendo vídeos desde tu teléfono. Puedes descargarla de forma gratuita desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Descargar TikTok Lite

Sin nada más que añadir al respecto, queremos recordarte que puedes usar TikTok sin descargar la app, pues la plataforma de vídeos en cuestión dispone de una versión web, la cual consume aún menos datos que TikTok Lite, ¡deberías echarle un ojo!