¿Te gustaría tener un carrusel de imágenes en la pantalla de bloqueo de tu Xaiomi? Entonces llegaste al lugar indicado, pues te mostraremos cómo lograrlo. Te enseñamos paso a paso cómo activar el carrusel de fondos de pantalla en móviles Xiaomi, aunque el tuyo no sea oficialmente compatible.

¿Qué es el carrusel de fondos de pantalla de Xiaomi?

El carrusel de fondos de pantalla es una característica que Xiaomi introdujo recientemente en muchos de sus móviles (así como en PatchWall 3.4). Al activarla, la pantalla de bloqueo de tu smartphone te mostrará un montón de fotografías de altísima calidad que irán cambiando cada pocos segundos.

Son alucinantes las imágenes que seleccionan para ti, pero hay algo adicional: muchas de ellas contienen enlaces muy curiosos con los que puedes descubrir información útil relacionada con esa fotografía. ¿Un ejemplo? Recientemente me salió una foto de Mérida que incluía un enlace a una lista de los destinos más populares en España para pasar el verano. Sí, con el carrusel de fondos para la pantalla de bloqueo de Xiaomi tendrás muchas fotos brutales e información de interés en un solo lugar.

Por desgracia, el carrusel de fondos de pantalla de Xiaomi no está disponible en todo el mundo. De hecho, solo está oficialmente disponible en España y un puñado de países más. Pero tranquilo, que eso no significa que no puedas disfrutarlo en cualquier parte de planeta, porque la magia de Android permite eso y más. ¿Quieres saber cómo activar esta funcionalidad? Entonces sigue leyendo.

Cómo activar el carrusel de fondos para la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi en España

Siendo una característica que está disponible en nuestro país, lo único que necesitar para habilitar el carrusel de fondos de pantalla es tener MIUI 10 o superior y las apps de Xiaomi debidamente actualizadas. Una vez estés al día, encontrarás dos formas de activarlo:

Desde la pantalla de bloqueo : verás que en la esquina inferior izquierda aparece el icono de una flor, tócalo y te preguntará si deseas activar el carrusel.

: verás que en la esquina inferior izquierda aparece el icono de una flor, tócalo y te preguntará si deseas activar el carrusel. Desde el menú de ajustes: ve al submenú “Pantalla de bloqueo” y luego habilítalo en “Carrusel de fondos de pantalla”.

La aplicación te pedirá que aceptes sus términos de privacidad y que permitas el uso de cookies para poder ofrecerte contenido interesante en las fotos. En ambos casos acepta e inmediatamente empezarás a ver el carrusel de fotos. Otra cosa, desde el menú de ajustes también puedes permitir que se muestren fotos de la galería de tu móvil.

Cómo habilitar el carrusel de fondos de pantalla en tu Xiaomi desde cualquier parte del mundo

Como mencionamos arriba, el hecho de que esta característica no esté disponible en todo el mundo no significa que no puedas disfrutarla. Sin embargo, tendrás que hacer algunas cosas adicionales si estás fuera de España u otros países compatibles. ¿Es complicado? Para nada, solo sigue estos pasos:

Descarga el APK de Mi Wallpaper Carousel. Abre el APK con el navegador o administrador de archivos de tu móvil. Permite la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos. Completa el proceso de instalación del APK. Si tienes problemas, puedes consultar nuestra guía sobre cómo instalar archivos APK en Android. Dirígete al menú de Ajustes > Ajustes adicionales > Región. Cambia la región de tu móvil a España. Habilita el carrusel de fondos para la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi como te enseñamos en la sección anterior.

Cómo desactivar el carrusel de fondos de pantalla de Xiaomi

Si luego de probar esta característica resulta que no te gusta, entonces debes aprender a deshabilitarla, ¿no? El proceso es tan sencillo como activarla, pues solo debes ir a Ajustes > Pantalla de bloqueo y desde ahí desmarca el botón que activa el carrusel.

¿De dónde salen las fotos y los artículos que muestra Xiaomi en tu pantalla de bloqueo?

Si tienes curiosidad sobre el origen de las fotos que utiliza Xiaomi en el carrusel, entonces déjanos decirte de dónde salen.

En el caso de España, Xiaomi se vale de la Taboola para este cometido. ¿Qué es Taboola? Un servicio especializado en publicidad personalizada para que sus usuarios siempre descubran nuevas cosas. Mientras, en el resto del mundo Xiaomi utiliza los servicios de Glance para lo mismo.

¿Ya instalarte el carrusel de imágenes para la pantalla de bloqueo en tu Xiaomi?