Las tabletas son unos dispositivos con un sin fin de posibilidades, desde consumir contenido multimedia hasta usarlas como controlador del hogar. La utilidad que le puedas dar a una dependerá de tus necesidades, pero te explicamos algunos usos que puedes darle a una tablet que quizás no conocías.

Antes de entrar en tema, debes saber que las tabletas no son dispositivos orientados a la fotografía. Podrás notar con algunas recomendaciones que te haremos que no es el sector donde destacan.

Sin embargo, algo en lo que destacan es en la autonomía. Estos dispositivos suelen montar una batería gigantesca debido a su gran tamaño, y eso te da un montón de posibilidades para su uso.

Ármate tu propio cine portátil con una tableta barata

Una razón muy típica pero útil para tener una tablet es poder ver contenido multimedia desde una pantalla grande fácil de llevar. Con estos dispositivos puedes ver series, películas o vídeos en YouTube en la mejor calidad en cualquier sitio.

La gran mayoría de tabletas Android económicas montan una pantalla como mínimo Full HD, y eso te permite consumir multimedia en resoluciones altas. Además, con la buena autonomía que suelen tener las tablets, podrás ver horas y horas de contenido sin recargar la batería.

Lleva tus libros a todos lados de forma ligera

Si eres amante de la literatura, seguro que cuando sales de viaje o a dar un paseo, te llevas contigo un buen libro para leer, aunque es incómodo llevarlos por lo pesado que suelen ser. No sufras más eso y lleva todos tus libros favoritos de forma digital en una tableta que no pesa más de 500 gr, con apps como Kindle, Play Books, etc.

También puedes leer noticias, blogs, curiosidades o post de internet desde una tableta de una forma más cómoda a como lo harías en tu móvil. En resumen, si te encanta la lectura, podrás optimizar tu hobby mucho mejor leyendo desde estos dispositivos.

Mejora tus estudios con una tableta Android

Hoy en día puedes usar estos dispositivos como tu portátil de toda la vida, ya que a casi cualquier tablet Android se le conecta un teclado inalámbrico, y puedes ver los que te hemos recomendado aquí.

Todas las aplicaciones de Office están disponibles en la Play Store por lo que no te hará falta nada para dejar tu computador a un lado. Además, hay muchas aplicaciones de notas que junto a un lápiz óptico, forman el combo perfecto para usar tu tableta como una libreta virtual.

Aunque el motivo definitivo para usar una tablet como herramienta para estudiar es que con estos dispositivos asistir a tus clases online es mucho más cómodo y práctico.

¿Cuáles tablets Android baratas te recomendamos?

En el mercado existen muchas opciones de tablets Android muy buenas por un precio atractivo que cumplen a la perfección todos los usos que te hemos descrito. Seleccionamos para ti las 3 que creemos que te servirán mejor ¿estás listo para conocerlas?

Samsung Tab A7, la tablet ideal si eres estudiante

Esta tablet de Samsung ya tiene cierto tiempo en el mercado, pero sigue siendo bastante útil para las tareas que ya te nombramos, por eso es que te la recomendamos. Su ficha técnica es muy interesante ¿quieres saberla? A continuación te la dejamos:

Pantalla TFT de 10,4 pulgadas con resolución WUXGA+ (2000 x 1200).

con resolución WUXGA+ (2000 x 1200). Procesador Snapdragon 662 con gráfica Adreno 610.

con gráfica Adreno 610. 3/4 GB de RAM y 32/64 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 1 TB mediante tarjeta microSD.

interno ampliable hasta 1 TB mediante tarjeta microSD. Cámara trasera de 8 MP .

. Cámara frontal del 5 MP .

. Batería de 7040 mAh.

Android 10 bajo One UI 2.1.

Extras como WIFI dual, GPS, Bluetooth 5.0 , Usb-C, conector de audio de 3,5mm, y mas…

, Usb-C, conector de audio de 3,5mm, y mas… Precio aproximado de 230 euros.

Huawei MatePad 10,4: la mejor opción, pero sin servicios de Google

Esta tablet es una de las mejores opciones por menos de 250 euros. Tiene un buen procesador, una atractiva configuración de RAM y almacenamiento.

Lo único malo es que ya no cuenta con los servicios de Google de forma nativa, por lo que tendrás que instalarlos con el método que ya te hemos explicado. Aún con esa pega que tiene este dispositivo, te dejamos la ficha técnica de la Huawei MatedPad 10,4:

Pantalla IPS de 10,4 pulgadas con resolución 2K (2000 x 1200).

con resolución 2K (2000 x 1200). Procesador Kirin 810 con GPU Mali-G52.

con GPU Mali-G52. 3/4 GB de RAM y 32/64 GB de almacenamiento ampliables mediante tarjeta microSD hasta 512 GB.

ampliables mediante tarjeta microSD hasta 512 GB. Cámara trasera de 8 MP.

Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 7250 mAh.

EMUI 10.1 basado en Android 10.

basado en Android 10. Extras como WIFI, GPS, Bluetooth 5.1, Usb-C, cable adaptador de Usb-C a Jac de 3,5mm.

Usb-C, cable adaptador de Usb-C a Jac de 3,5mm. Precio aproximado de 230 euros.

Teclast T30: una tablet económica con buen almacenamiento

Esta tablet tiene 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento en su configuración más básica, a diferencia de las demás tabletas, que iniciaban en 3 y 32 GB.

La ficha técnica entera de la Teclast T30 es:

Pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución Full HD(1200 x 1920).

pulgadas con resolución Full HD(1200 x 1920). Procesador MediaTek Helio P70 con GPU ARM Mali-G72.

con GPU ARM Mali-G72. 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables mediante tarjeta microSD hasta 256 GB.

ampliables mediante tarjeta microSD hasta 256 GB. Cámara trasera de 8 MP .

. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 8000 mAh.

Android 9.0 Pie.

Extras como WIFI Dual, Bluetooth 4.0, GPS, Usb-C, radio FM , jac de 3,5mm.

, jac de 3,5mm. Precio aproximado de 240 euros.

¿Cuál de estas tablets te ha gustado más?