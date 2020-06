Una tablet es un dispositivo que resulta perfecto para ver series, navegar por internet, e incluso jugar o trabajar. Sin embargo, uno de sus pocos problemas que tienen es que resulta incómodo escribir en ellas. No son tan pequeñas como para escribir solo con los pulgares, pero tampoco son tan grandes como para escribir con todos los dedos.

Además, el teclado táctil ocupa gran parte de la pantalla, y editar un documento se vuelve bastante complicado si está activo. Por todo eso, quizás es buena idea que le des una oportunidad a un teclado inalámbrico, pero no a cualquiera. Reunimos los 5 mejores teclados para tu tablet Android, y hay uno para ocasión. ¿Nos acompañas a buscar tu nuevo teclado?

Teclado inalámbrico Omoton, porque lo básico también es cool, y asequible

Esta lista tenía que empezar con una opción asequible, que guste a todos, y en especial a aquellos que desean invertir poco dinero pero hacer una gran compra. El teclado para tablets de Omoton, ofrece un diseño ultra delgado que lo hace ideal para llevarlo a donde quieras, además de que está muy bien cuidado.

Aparte, tiene una distribución alfanumérica completa de teclas en español, pero eso no evita que tenga un formato compacto, de poco más de 28 cm. Al colocarle las dos baterías AAA necesarias para operar, podrás conectarlo vía Bluetooth a tu tablet Android, y además obtendrás hasta 30 días de autonomía.

El teclado de Omoton es un dispositivo bastante sencillo, pero igualmente cumplidor, así que vale la pena darle una oportunidad. Actualmente puedes comprarlo en Amazon por apenas 18 euros, y la venta también la gestionan ellos, así que puedes optar por envío gratis si lo deseas.

El teclado inalámbrico de PowerAdd cabe en la palma de tu mano

El teclado para tablets de PowerAdd lleva el concepto de movilidad a otro nivel, y es sencillamente genial ¡porque se dobla! Es un teclado plegable con doble bisagra que permite guardarlo hasta en el bolsillo del pantalón sin problema.

Su diseño quizás no es el más agraciado de esta selección, pero sus características lo hacen único en su estilo. El teclado de PowerAdd no solo es plegable, sino que también posee dos soportes extensibles para que coloques tu tablet cómodamente al trabajar. Pero es no es todo.

Este teclado Bluetooth incluye un mousepad que te ayudará a navegar por la pantalla, tiene distribución QWERTY en español, teclas especiales, e incluso selector de sistema operativo. Porque sí, el teclado de PowerAdd puede utilizarse con Android, iOS y Windows. Aparte incluye una funda de cuero de regalo, para que no te preocupes porque pueda golearse o algo cuando lo guardes. Cuesta 40 euros en Amazon, y tiene envío gratis.

Teclado para tablets marca Coo con teclas retroiluminadas, la opción perfecta para noctámbulos

Si eres de los que acostumbra a trabajar a altas horas de la noche, sabrás de primera mano lo incómodo que puede ser escribir con poca luz. Para estas situaciones lo ideal es contar con un teclado con teclas retroiluminadas, y el de Coo es justo el que buscas.

No solo podrás ver las teclas con total claridad, sino que también podrás iluminarlas del color que más te guste, porque utiliza leds RGB. Además, su diseño es ligero, compacto y no necesita baterías adicionales, ya que tiene su propia batería integrada capaz de ofrecer hasta 96 horas de uso.

El formato del teclado para tablets marca Coo es TKL (tenkeyless, sin pad numérico), como todas las opciones de esta lista, y por supuesto incluye la letra Ñ y teclas especiales. Su conectividad Bluetooth 3.0 lo hace compatible con casi cualquier dispositivo Android del mercado, pero también puede usarse en iOS y Windows. Actualmente está a la venta en Amazon por tan solo 27 euros. ¿Quieres sentirte como todo un gamer profesional? Al menos el teclado de colores ya lo tendrás.

Teclado Bluetooth Logitech K380, cuando la calidad va por encima de todo

Hay marcas que históricamente se asocian a ciertos nichos del mercado, como sucede con Logitech y los periféricos para ordenadores y dispositivos móviles. El teclado Logitech K380 es prueba de que toda esa experiencia se resume en la más alta calidad, así como un diseño fantástico, muy moderno y elegante.

Este teclado es perfecto si lo que buscas es una opción duradera, y lo decimos en todo sentido. El K380 no solo es resistente, sino que también ofrece hasta 7 meses de autonomía al colocarle sus dos baterías AAA. El Logitech K380 ofrece un recorrido de teclas muy suave y silencioso, que aparte lo hacen ideal para trabajar cuando todos duermen.

Es un teclado QWERTY completo, así como teclas especiales. Es compatible con Android, iOS, Windows, Mac e incluso Chrome OS y se conecta a través de Bluetooth. Otra característica genial es que puedes conectarle hasta tres dispositivos al mismo tiempo, e intercambiar rápidamente entre ellos con pulsar con par de teclas. El Logitech K380 cuesta 52 euros en Amazon con envío gratis, y aunque no es el más económico, sin duda es uno de los mejores.

Logitech K600, el teclado más completo para tu tablet, y smart TV

Siempre hay que guardar lo mejor para el final, y esta no iba a ser la excepción. El Logitech K600 es el teclado inalámbrico más completo que puedes comprar sin tener que empeñar la casa en el camino. En diseño es sumamente parecido al K380, al igual que en calidad, pero tiene algunas características adicionales que lo hacen brillar como ningún otro.

El K600 incluye un mousepad que te permitirá tomar el control absoluto de tu tablet, pero no es lo único. También incluye un mando direccional como el que usas con tu TV, y esto tiene una razón. El Logitech K600 no solo puede usarse en Android, iOS, Windows, Mac o Chrome OS, sino también en Android TV y otros. Ese pad direccional está diseñado específicamente para usarse con tu Smart TV favorito, pero eso no significa que no puedas disfrutarlo en otros sistemas.

El Logitech K600 incluye teclas especiales, está en español, y también es en formato TKL, como los anteriores. Y a pesar de tener el mando direccional y el mousepad, sigue siendo bastante ligero y cómodo de utilizar. Utiliza baterías AAA que pueden otorgarle hasta 12 meses de autonomía (en reposo). Y puedes adquirirlo por unos 50 euros en Amazon, con envío gratis, por supuesto.

La única pega es que tienes que conectar el dongle transmisor al dispositivo con el que vayas a utilizarlo. Por consiguiente, debes tener un cable OTG para tu tablet, ya que Logitech utiliza tecnología propietaria para la conexión inalámbrica del K600. Pero aun así es un teclado increíble.

¿Encontraste el teclado perfecto para ti? Seguro que sí.