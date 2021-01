No es la primera vez que hablamos de problemas de malware en Android. Un ejemplo lo tenemos en el fabricante Tecno que instaló malware en sus móviles, o BadPower, el virus que puede incendiar tu teléfono. Pero en este caso, hablamos de un problema relacionado con WhatsApp.

Por lo que parece, estamos ante un software malicioso que se hace pasar por una app oficial de Huawei. A través de un mensaje de WhatsApp que reciben los usuarios de terminales de esta marca, se instala un malware con permisos del sistema operativo para crear una campaña de adware. Y ojo, que además comienza a enviar mensajes a otros usuarios.

Evidentemente, el mayor objetivo son los usuarios de un dispositivo Huawei, aunque el mensaje puede llegar a cualquier teléfono, independientemente de la marca, tal y como ha declarado ESET.

Android WhatsApp Worm?

Malware spreads via victim's WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O

