La carga rápida se ha convertido en una característica indispensable para la mayoría de smartphones actuales. Básicamente, se trata de una tecnología que aumenta los amperios y voltios de la carga para disminuir el tiempo que tarda en llenarse la batería. Genial, ¿no? Lastimosamente, investigaciones ya han confirmado que el uso constante de la carga rápida acelera la degradación de la batería de los smartphones.

Pero ni siquiera eso es lo peor de la carga rápida. Un informe publicado recientemente por el equipo de Xuanwu Lab (una unidad de investigación del gigante chino Tencent) ha revelado que la carga rápida es vulnerable a un malware que puede provocar que los móviles se incendien. En realidad, el informe habla de una “técnica”, bautizada como BadPower, que consiste en modificar el firmware de los cargadores que usan esta tecnología para quemar los dispositivos conectados.

Así puede el malware BadPower hacer que tu smartphone se incendie

De acuerdo al reporte, el malware BadPower ataca directamente el firmware de los cargadores rápidos (cargadores que usan la tecnología de carga rápida). A diferencia de los cargadores normales, los cargadores rápidos tienen integrado un firmware que les permite comunicarse con los dispositivos conectados. De esa forma, los cargadores rápidos pueden suministrar la velocidad de carga adecuada, basándose en las capacidades de cada dispositivo en particular.

Es decir, detectan si un dispositivo puede soportar la carga rápida o no. Pues bien, BadPower lo que hace es corromper ese sistema de los cargadores rápidos para que suministren una mayor cantidad de voltios de la que los dispositivos conectados pueden soportar. Dependiendo de las características del cargador y del dispositivo, esto puede degradar o dañar por completo los componentes del receptor (el móvil). Recuerda que el alto voltaje provoca un calentamiento excesivo que es capaz de doblar, fundir o hasta incendiar las partes internas.

¿Cómo se puede infectar tu cargador con el virus BadPower?

Los investigadores explican que lo peligroso del virus BadPower es que ataca de manera silenciosa. Y es que no es necesario usar una herramienta especial para modificar el firmware de un cargador rápido. Solamente hace falta cargar el código del virus en un smartphone (o portátil) y que luego este dispositivo infecte al cargador. Eso significa que, si alguien quiere hacerte daño con BadPower, solo debe tener el virus en su móvil y seguidamente pedirte prestado tu cargador para infectarlo.

De esa manera, no te darás cuenta de que tu cargador está modificado con el malware BadPower y todos los móviles que este cargue de ahora en adelante se dañarán. Cabe destacar que el equipo de Xuanwu Lab probó este malware en 35 cargadores rápidos (de los 234 modelos disponibles en el mercado) y encontraron que 18 modelos de 8 marcas distintas son vulnerables. Así que BadPower no afecta a todos los cargadores, pero sí a muchos, por lo que hay que tener cuidado.

De hecho, esa es la razón por la que, cuando OPPO presentó su cargador de 125W, hablaba de la seguridad de esta tecnología. Porque los cargadores rápidos pueden ser infectados con virus de este calibre.

¿Cómo arreglar un cargador infectado con el virus BadPower?

El estudio señala que los cargadores infectados con BadPower pueden ser arreglados fácilmente actualizando su firmware. La mala noticia es que Xuanwu Lab revisó un total de 34 chips usados en cargadores rápidos y 18 de los mismos no permiten actualizar el firmware del cargador. En otras palabras, no permiten solucionar el problema de BadPower, por lo que básicamente hay que tirarlos a la basura. A Xiaomi ya le pasó esto con su cargador GaN de 65W y tuvieron que retirarlo del mercado.

Así que, si BadPower no ha infectado tu cargador, lo mejor que puedes hacer para evitar este problema es no prestar tu cargador a ningún desconocido. Por ahora, los investigadores de Tencent solamente han notificado a los principales fabricantes de smartphones y de cargadores rápidos acerca del virus. La solución que ellos proponen es endurecer el firmware de los cargadores para impedir modificaciones no autorizadas e implementar una mejor protección contra sobrecargas en los smartphones.

Fuente | ZDNet