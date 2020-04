Las tecnologías de carga rápida avanzan a niveles estratosféricos cada año. Cada vez son más potentes y baratos, hay móviles de gama media capaces de recargar un 50 por ciento de su batería en muy poco tiempo y eso nos gusta. A Xiaomi siempre se le ha dado bien eso de sacar cargadores ultra potentes pero… Parece que no son perfectos.

Sus modelo con tecnología Gan que se pueden hackear y suponer un problema bastante importante para sus usuarios. Te lo contamos todo más abajo.

Xiaomi retira sus cargadores rápidos GaN de 65 W, tienen una vulnerabilidad

Lo primero es un poco de contexto. Los cargadores GaN usan nitruro de galio (un material conductor mucho más eficiente que los silicios normales) para conseguir mucha más potencia en mcuho menos espacio. No están muy extendidos en los móviles aún pero si en cargadores de portátiles o consolas portátiles.

El problema viene cuando una empresa ha descubierto que los modelos de Xiaomi tienen una vulnerabilidad que pueden causar problemas peligrosos. Estos cargadores usan un chip concreto capaz de ser reescrito que se usa para solucionar problemas y actualizar protocolos de carga. El problema es que los hackers pueden acceder a él y modificarlos.

Básicamente pueden hacer que se mande más energía de la necesaria y provocar una sobrecarga, dependiendo de lo que se esté cargando. Esto puede ser realmente peligroso y lo primero que han hecho ha sido retirar sus cargadores rápidos de 65 W del mercado sin pestañear.

Para los usuarios que ya lo tienen han recomendado que no se use pero que tampoco debe hacer ningún problema. Los dispositivos modernos cuentan con sistemas de seguridad y, en el caso que ataquen al cargador, no debe pasar nada más allá de un reinicio. Aquí puedes conocer cómo funciona un cargador de smartphone.

Ahora falta ver qué hace Xiaomi al respecto. Seguramente acaben lanzando una nueva versión revisada dentro de poco tiempo, ¡os mantendremos informados con todas las novedades!

Fuente | India Today