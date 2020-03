Las apps para bloquear anuncios y, sobre todo, las de VPN tienen como objetivo principal garantizar la privacidad de los usuarios, pero esto lamentablemente no siempre se cumple. En una investigación reciente se reveló que 20 aplicaciones de este tipo, disponibles en Android e iOS, están siendo usadas por la empresa de estadísticas Sensor Tower para recopilar información de los usuarios sin su consentimiento.

¿Con qué fin? Para hacer estimaciones de ganancias y de las preferencias de los usuarios. Según la investigación, las 20 apps usadas por Sensor Tower para este propósito acumulan ya más de 35 millones de descargas. De hecho, cuatro de esas aplicaciones (Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data y Adblock Focus) estaban recientemente disponibles en Google Play Store. Por suerte, tanto Google como Apple han borrado todas estas apps de sus tiendas, pero si ya tienes alguna instalada corres peligro.

Cómo te engañan las aplicaciones para bloquear anuncios y VPN para espiar tu móvil

De acuerdo a la investigación, una vez que instalas las apps para bloquear anuncios y VPN de Sensor Tower, estas te piden que instales desde fuera de la Google Play Store o App Store un pequeño archivo que sirve como certificado. De esa forma, el usuario sin saberlo permite que la empresa espíe toda la información que se genera en su móvil, aunque Sensor Tower dice que los datos son “anonimizados” tanto en su recolección como en el análisis. Es decir, que no son usados para espiarte específicamente a ti, sino al comportamiento de todos los usuarios que usan sus apps.

Sensor Tower seguidamente crea estadísticas muy interesantes con tus datos que son vendidas a desarrolladores de apps, publicadores, inversores, etc. Así, los interesados pueden, entre otras cosas, saber las ganancias que tendrá una app o qué funciones deben integrar en una aplicación para que tenga éxito. Sin embargo, nada de esto se explica a los usuarios que instalan las apps de Sensor Tower.

Ten cuidado con las apps que instalas en tu móvil

Si bien Sensor Tower asegura que sus apps no roban información sensible de los usuarios (contraseñas, tarjetas de crédito, etc.), no hay que confiarse con este tipo de aplicaciones. El solo hecho de que una app te pida instalar o descargar algo fuera de las tiendas oficiales, ya es suficiente motivo para que desconfíes de ella pues estos procedimientos ni Google ni Apple los permiten. Además, así como pueden engañarte fácilmente para espiar los datos de uso de tu móvil, también lo pueden hacer para robarte información más importante.

La próxima vez que vayas a instalar una app para bloquear anuncios o de VPN, asegúrate de revisar bien los permisos que otorgas. Asimismo, recuerda que los buenos servicios de VPN cuestan dinero y nadie los regala. Por tanto, desconfía también de las cosas que parecen muy buenas para ser ciertas.

Por último, te aconsejamos que uses aplicaciones de código libre, pues este tipo de apps suelen ser más seguras y fiables que muchas de las apps que encuentras en las tiendas oficiales. Ejemplo de esto es DNS66, una app de código libre que bloquea anuncios en tu Android sin que tengas que otorgarle muchos permisos y sin necesidad de root. ¡Pruébala y dile adiós a las apps abusadoras!

Fuente | BuzzFeed