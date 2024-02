Dependiendo de la consola o el medio que elijas, jugar a un videojuego puede ser una experiencia muy distinta. También tiene que ver con los gustos. Hay quienes prefieren optar siempre por las consolas directamente, y otros que encuentran una ventaja inmensa en disponer de un solo sitio para jugar cualquier título que deseen: un PC.

Y la clave siempre han sido los emuladores. En esta ocasión, no nos centraremos en emuladores para Android, como los que ayudan a jugar a juegos de la Nintendo Switch o de consolas más retro como la SNES. Al contrario, esta vez te ayudaremos a encontrar el mejor emulador Android para Windows 11 en una lista donde opciones no te faltarán. Cabe aclarar que no solo sirven para juegos, sino para cualquier otra app de Android. Empecemos.

Google Play Juegos, la alternativa oficial

Antes de adentrarnos a opciones independientes a Google, es adecuado mencionar que existe Google Play Juegos, un emulador oficial de Google para jugar a los juegos que se encuentren disponibles en la Play Store. Muchos de los títulos que están disponibles para móviles, también lo están ahora para PC, aunque no todos. Con el tiempo, Google irá añadiendo y adaptando más apps con tal de permitirle a sus usuarios vivir la experiencia en una pantalla más grande.

DESCARGA AQUÍ | Google Play Juegos

Bluestacks, el comodín clásico y confiable

Desde que empezó la demanda por juegos Android para PC, Bluestacks emergió como la solución al dilema. Este emulador es el preferido por muchísimos usuarios y figura como una de las primeras opciones siempre.

La fama de Bluestacks es blanca y negra: te puede permitir jugar a muchísimos títulos, emulando un móvil desde tu PC, pero a cambio, necesitarás de un hardware medio potente. Su versión más moderna es Bluestacks 5, con la posibilidad de emular desde diferentes modelos Android que puedes elegir entre las configuraciones. La versión de Android es a partir de Android 4.0 y en muchos casos, es necesario descargar una más reciente desde el propio emulador.

DESCARGA AQUÍ | Bluestacks

NOX Player, una opción para bajos presupuestos

Queriendo resolver lo que Bluestacks no termina de arreglar entre sus características, NOX Player se pone a la orden como una opción más flexible en cuanto a los requerimientos del hardware de tu PC. Puede reproducir juegos con mayor suavidad, desde una versión de Android superior a la 4.0, descargando la app bien sea desde la Play Store o cualquier otra librería con archivos APK a la orden.

DESCARGA AQUÍ | NOX Player

Genymotion, la opción para jugar en la nube

Aunque está destinado principalmente para probar aplicaciones en un entorno estable mientras se desarrolla, Genymotion también puede emular juegos y otras apps de Android. De hecho, tiene la ventaja de que las apps se pueden ejecutar en un sistema operativo alojado en la nube. Esto significa que poco importarán los recursos de tu PC, siempre que emplees esta modalidad. La otra es más tradicional, y se ajusta a las preferencias de su usuario. Entre otras características destacables, Genymotion puede emular hasta 3000 diferentes dispositivos.

DESCARGA AQUÍ | Genymotion

GameLoop, el emulador ideal para jugar al Call of Duty: Mobile

Su nombre describe su principal beneficio. GameLoop está respaldada por la empresa desarrolladora del CoD: Mobile, Tencent. Por esto mismo, su interfaz se encuentra prolija y es más que intuitiva. Los controles son fáciles de ubicar y gestionar, para así brindar una experiencia de juego fluida. Es por estas razones que se encuentra entre las mejores opciones. Demás está decir que su principal audiencia son los aficionados por los videojuegos.

DESCARGA AQUÍ | GameLoop

MeMu Player, un emulador siempre al día

Si por algo destaca MeMu Player, es su fiel asistencia técnica y constante innovación con actualizaciones continuas a lo largo del tiempo. Esto no solo garantiza la resolución de cualquier error en versiones pasadas, sino además, la adición de características que mejoren cada vez más la experiencia de usuario. Hasta el momento, MeMu te proporciona gráficos mejorados, controles intuitivos y fáciles, al igual que la capacidad de jugar con múltiples cuentas o diferentes juegos en varias instancias.

DESCARGA AQUÍ | MeMu Player

Bliss OS, poco intuitivo, pero muy útil

Para poder instalar este emulador, es necesario que sepas cómo instalar custom ROMs de Android en tu PC. Si ya puedes abordar este paso sin problemas, entonces tendrás todos los beneficios de Bliss OS en el ordenador. ¿Y cuáles son exactamente? Lo más destacable es poder disponer de Android 9 Pie con todas sus características y de forma gratuita, además de amplia compatibilidad para muchísimas apps de Android.

DESCARGA AQUÍ | Bliss OS

LDPlayer, la opción de los desarrolladores

Creado por desarrolladores de juego, el emulador LDPlayer también es una opción confiable, al asegurar amplia compatibilidad con gran cantidad de apps Android. Además, siempre está al día para reducir en lo más posible el consumo de memoria en el PC, sin que esto le reste fluidez o calidad a los juegos.

DESCARGA AQUÍ | LDPlayer

Remix OS Player, un recurso simple y útil

Un modo sencillo de emular aplicaciones Android desde Windows 11 es a través de Remix OS Player, el cual destaca por no ser invasivo frente a otras actividades desde el PC. Esto es gracias a que su ventana por defecto no ocupa por completo la pantalla, por lo que podrás atender todo lo que tenga que ver con Android y Windows al mismo tiempo sin complicaciones.

Es un emulador básico, y que no ha recibido soporte desde algún tiempo. Sin embargo, su última versión continúa siendo útil y compatible con la mayoría de las apps.

DESCARGA AQUÍ | Remix OS Player

ARChon, un emulador que se ejecuta como extensión

Por su parte, ARChon es una forma diferente de emplear un emulador. Empezando porque lo puedes descargar como una extensión de Chrome. Esto permite que puedas instalar las apps desde el archivo APK y ejecutarlos rápidamente. Lo que debes tener en cuenta, es que antes de poder emular lo que deseas, tendrás que transformar el archivo APK a otro formato compatible, desde una herramienta que se puede encontrar dentro del repositorio oficial de este emulador.

DESCARGA AQUÍ | ARChon

Android Virtual Device de Android Studio, una fuente confiable

Además de Google Play Juegos, otra forma de emular los videojuegos y apps de Android es mediante el emulador de dispositivos proveniente de Android Studio. Aunque el principal objetivo de este recurso es la prueba de las apps para los desarrolladores, igualmente tiene la posibilidad de reproducir en tu PC esos programas que has querido probar, haciendo las veces de un móvil.

Entre las ventajas de este medio, es el poder tener acceso a todos los recursos compatibles con el sistema operativo, sin importar de qué versión de Android provengan. Después de todo, Android Studio puede abarcar desde la primera hasta la última versión que ha salido hasta ahora.

DESCARGA AQUÍ | Android Studio

¿Con cuál de estos emuladores te quedarías?