Si eres un fanático de los juegos clásicos de Super Nintendo, una de las consolas más queridas de la historia, seguramente te gustaría poder disfrutarlos en tu dispositivo Android. Por suerte, existen varios emuladores de SNES que te permiten revivir la nostalgia de los 16 bits con una gran calidad y rendimiento. En este artículo, te presentamos los 5 mejores emuladores de SNES para Android que puedes descargar gratis desde la Play Store.

Los mejores emuladores de SNES para Android gratis

Además de descargar estos emuladores, te recomendamos hacerte con uno de estos mandos que convierten tu Android en una Nintendo Switch para así poder jugar más cómodamente a tus títulos favoritos de SNES.

Lemuroid

Si quieres un emulador 100% gratuito sin anuncios ni micropagos, te recomedamos Lemuroid porque es de código abierto y emula cualquier juego (incluso las ROMs personalizadas) de la SNES a la perfección.

Tiene una interfaz muy agradable y es muy fácil de usar. Aparte, viene con muchas características como soporte para mandos y estados de guardado. Por cierto, no solo emula la SNES, sino también otro montón de sistemas antiguos y no tan antiguos (Atari, Game Boy, SEGA Genesis, Nintendo 64, 3DS, etc.).

RetroArch

RetroArch es una aplicación que añade un montón de emuladores a tu Android, incluyendo uno para jugar a la SNES. Una vez que la instales en tu dispositivo desde la Google Play Store, tienes que descargar desde la propia app un módulo para emular la Super Nintendo. Luego, ya podrás disfrutar de cualquier ROM sin anuncios ni pagos de ningún tipo, ya que se trata de un emulador de código libre.

Dicho sea de paso, encontrarás dos versiones de RetroArch en la tienda de aplicaciones. Te recomendamos usar la variante Plus, ya que soporta más núcleos y dispositivos más nuevos. Si tu móvil no soporta esta versión, no te preocupes: usa la no-Plus que debería funcionar igual de bien.

Snes9x EX+

Snes9x EX+ es otro emulador gratuito y de código abierto para Android que existe desde hace muchos años. Es compatible con una amplia gama de funciones, soporta mandos, admite la mayoría de los tipos de archivos de emulación y tiene controles en pantalla decentes.

Sin embargo, cuesta acostumbrarse a los controles en pantalla, por lo que se recomienda utilizar un gamepad si es posible. Snes9x EX+ también tiene un aspecto clásico, por lo que es una gran opción para aquellos que quieran revivir los días de la Super Nintendo Entertainment System.

John NESS

John NESS es una aplicación que te permite jugar a juegos de NES y SNES en tu dispositivo Android. Está desarrollada por John Emulators, una reputada empresa que ha creado otros emuladores como John NES y John SNES. Tiene muchas características que mejoran tu experiencia de juego, como guardados en la nube, botones digitales personalizados, trucos y botones de control de velocidad. John NESS es una de las mejores opciones de emulación en Android.

SuperRetro16

SuperRetro16 es el emulador que más te dará la sensación de estar jugando en una consola antigua. Esta increíble aplicación te permite jugar a tus juegos favoritos de SNES en tu dispositivo Android y es gratis, pero tiene anuncios que solo se eliminan pagando.

SuperRetro16 tiene montones de características que lo diferencian de otros emuladores, como mejoras gráficas que aumentan el rendimiento de tus juegos, y guardados en la nube que mantienen tu progreso a salvo y seguro. No te pierdas este genial emulador y descarga SuperRetro16 ya para revivir los días de gloria de SNES.

Estos son los 5 mejores emuladores de SNES para Android que puedes encontrar en la Play Store. Con ellos, podrás revivir los clásicos de la SNES en tu móvil o tablet Android con un rendimiento perfecto y una calidad mejorada. ¿A qué esperas para probarlos? ¡Descárgalos ya y diviértete!