Cuando se lanzó al mercado a principios de este año, el Roborock S7 MaxV Ultra nos voló la cabeza. Se trata de un robot 100 % autónomo como nunca antes habíamos visto porque no solo barre, aspira y friega tu casa de forma automática, sino que también se vacía, lava su mopa y rellena su tanque de agua totalmente solo gracias a su base de carga con sistema de autovaciado. Además, hace poco recibió una actualización para cargarse fuera de las horas punta con la que puede llenar su batería al menor precio automáticamente. ¡Es una pasada!

En los papeles, el Roborock S7 MaxV Ultra es el robot aspirador más avanzado y completo disponible en el mercado. De ahí su precio que parte de los 799 euros. Ahora bien, muchas veces hemos visto productos caros cuya calidad y funciones no se corresponden con lo que valen. Por eso, decidimos probar nosotros mismos el Roborock S7 MaxV Ultra. Enseguida te contamos cómo es realmente y qué nos pareció.

Roborock S7 MaxV Ultra: la review completa en español

El Roborock S7 MaxV Ultra es el sucesor directo del Roborock S7 que analizamos el año pasado. Es bastante parecido en diseño y funciones, pero tiene el doble de potencia, un sistema de navegación más avanzado y una base de autovaciado más completa (porque la base del Roborock S7 no es capaz de limpiar la mopa ni de llenar el tanque de agua).

Por cierto, cabe aclarar que es posible que encuentres al Roborock S7 MaxV en las tiendas sin el apellido «Ultra». Eso significa que no incluye la base de autovaciado. En este caso, nos referiremos al robot como Roborock S7 MaxV Ultra porque lo probamos con su base de autovaciado oficial. A continuación, puedes ver su ficha técnica completa.

Especificaciones del Roborock S7 MaxV Ultra

Características Roborock S7 MaxV Ultra Dimensiones y peso Robot: 353 x 350 x 96,5 mm. 4,65 kg.

Base de carga: 422 x 493 x 420 mm. Funciones Aspira, barre y pasa la mopa. Potencia 74 W, 5100 Pa de succión y 3000 ciclos/min de frecuencia de fregado. Navegación LDS láser + 3D luz estructurada + cámara HD. Cubo de basura 400 ml. Tanque de agua 200 ml. Batería y autonomía 5200 mAh para 180 minutos de limpieza. Área máxima de limpieza Con una sola carga: 300 m² (aspiración) o 200 m² (fregado). Tiempo de carga 6 horas. Ruido máximo 67 dB. Control de voz Alexa y Google Assistant. Habilidades Salta obstáculos de 2 cm y detecta umbrales a 6 cm. Base de carga inteligente Recarga la batería.

Vacía el robot: con una potencia de 27000 Pa usando una bolsa de 2,5 L.

Lava la mopa.

Rellena el tanque de agua: con su tanque de agua limpia de 3 L. El agua sucia va a su otro tanque de 2,5 L.

¿Cómo es el Roborock S7 MaxV Ultra?

Cuando compras el Roborock S7 MaxV Ultra te llegan dos cajas: una que trae el robot y una base de carga simple, y otra que incluye la base de autovaciado. Estas cajas también vienen con el depósito de agua y el paño de fregado del robot, los cables de alimentación para cargarlo, dos bolsas de recogida de polvo y los manuales de usuario.

En este caso, leer los manuales es importante porque, de lo contrario, no sabrás cómo usar el Roborock S7 MaxV con la base de autovaciado. Y es que es necesario quitar una puerta que está en el interior del robot para que la base pueda aspirar su contenido. Ten en cuenta que el Roborock S7 MaxV está diseñado de forma independiente a la base de autovaciado, por lo que (aunque te perderás sus innovadoras funciones de automantenimiento) puedes usarlo sin ella.

Hablando del robot en sí, su diseño mate en color negro nos ha fascinado porque se ve sumamente elegante y disimula muy bien la suciedad. Tiene la típica forma circular de todos los robots de su estilo, lo cual no está mal, ya que se ha demostrado que este formato de forma es el más efectivo para un desplazamiento autónomo sin problemas. Dicho sea de paso, la calidad de construcción es bastante sólida y se nota que estamos ante un producto prémium.

Todos los detalles del Roborock S7 MaxV 1 de 13

El robot tiene tres botones en su parte superior: Home (para volver a la base), Power (para encenderlo o detenerlo), Limpieza específica (para ordenarle que limpie una zona previamente elegida en su app). Al lado de los botones está una luz LED que te indica el estado del robot. ¿Y qué es ese módulo que sobresale del centro de su cuerpo? El sistema principal de sensores y cámaras para la navegación y mapeo inteligente potenciado por la tecnología ReactiveAI 2.0 de detección de obstáculos con IA.

En la parte superior también tiene una tapa que te permite acceder a su depósito de polvo. Por suerte, si lo usas con la base de autovaciado, casi nunca vas a tener que abrir esta tapa. Por otra parte, en los laterales específicamente, cuenta con un parachoques y dos cámaras RGB que normalmente se usan para el sistema de navegación, aunque también puedes configurarlas como cámaras de seguridad.

En la parte de abajo, dispone de un sensor anticaídas, dos grandes ruedas para saltar obstáculos de hasta 2 centímetros, una rueda central para moverse en cualquier dirección, un altavoz para las alertas de voz, una paño o mopa para fregar, un cepillo grande de goma para barrer y otro cepillo de goma más pequeño ubicado en el lateral para llegar a las esquinas. Tanto la mopa como los cepillos usan la tecnología VibraRise para limpiar a velocidad sónica (más adelante hablaremos en detalle de su calidad de limpieza).

¿Cómo es la base de autovaciado del Roborock S7 MaxV Ultra?

Como mencionamos antes, el Roborock S7 MaxV Ultra viene con una base de autovaciado que es tan grande que tienen que enviarla en una caja aparte. Pero hay una buena razón para ello. Esta no es la típica base que solo recarga el robot. No, tiene varias funciones extras interesantes que eliminan casi por completo la necesidad de hacerle mantenimiento al robot a cada momento.

La base del Roborock S7 MaxV Ultra cuenta con una estación de carga y los siguientes tres depósitos:

Un tanque de agua limpia de 3 litros .

. Un tanque de agua sucia de 2,5 litros .

. Depósito de polvo con bolsa de 2,5 litros que almacena la suciedad de hasta 7 semanas.

Cuando el Roborock S7 MaxV Ultra llega a esta base, recarga su batería y al mismo tiempo vacía su depósito de polvo automáticamente con una potencia de succión de 27000 Pa proporcionada por el motor interno de la base. Con el tanque de agua limpia, la base también puede rellenar el tanque del robot y limpiar su mopa antes de que comience a fregar. Genial, ¿no crees?

Detalles de la base de autovaciado del Roborock S7 MaxV Ultra 1 de 9

Así que, que no te engañen los 400 ml para guardar polvo y los 200 ml para llevar agua limpia que tiene el robot Roborock S7 MaxV. En realidad, cuando lo usas con la base de autovaciado, tiene muchísima más capacidad que la dice que su ficha técnica. En nuestra experiencia, el robot no nos ha pedido nunca que vaciemos su depósito o que rellenemos su tanque para continuar.

Durante el proceso, la base también se limpia a sí misma, así que el mantenimiento que requiere es mínimo. Solamente tendrás que vaciar su tanque de agua sucia de vez en cuando.

¿Qué tal limpia el Roborock S7 MaxV Ultra?

La potencia de succión de este aspirador es de 5100 Pa y su frecuencia de fregado es de 3000 ciclos/min. ¿Limpia bien? Por supuesto que sí. Es bastante fiable al momento de aspirar cualquier tipo de suciedad sólida, como pelos, polvo, residuos de comida, etc. También hace bien el trabajo de aspirar alfombras, pero no es el mejor aparato para esto porque no es capaz de eliminar toda la basura enredada en las alfombras, como era de esperarse.

Con respecto a la función de fregado, esta tiene tres niveles de intensidad: bajo, medio y alto. En general, funciona bastante bien con cualquiera de las tres. Siempre y cuando el piso no esté embarrado, logrará pasar la mopa y eliminar la suciedad sin problemas. Eso sí, no es muy efectivo a la hora de quitar manchas pegajosas. Es ideal para la limpieza diaria de los suelos y para remover alguna suciedad puntual que no sea muy grave.

La gran ventaja que tiene el Roborock S7 MaxV Ultra para fregar es que puedes programarlo para que vuelva a la base a reponer agua y limpiar su mopa cada cierto tiempo, de tal manera que siempre esté limpio para fregar y no limpie sucio con sucio. Además, cabe mencionar que el robot tiene sensores para levantar la mopa al detectar alfombras, lo cual evita que ocasione un desastre.

Por último, destacar su aplicación que cuenta con muchísimas funciones inteligentes y está en español. Por defecto, trae activadas las funciones de encender su luz LED en la oscuridad, la de aumentar la potencia de succión sobre las alfombras y la de reconocimiento de objetos (registra los objetos que interrumpen su camino y los reporta en la aplicación, a veces con fotos).

El mapeado que realiza es bastante preciso y fiable, así como su navegación. La verdad es que es un robot muy inteligente al que no vas a tener que ayudar a cada momento. Reconoce todas las paredes, objetos y habitaciones de tu casa con muchísima exactitud, por lo que no tienes que preocuparte por editar el mapeado. ¡Ah! Y una cosa que se nos olvidaba contarte: en la app puedes configurar Google Assistant o Alexa para controlar el robot con la voz.

¿Cuánto dura la batería del Roborock S7 MaxV Ultra?

El Roborock S7 MaxV Ultra incluye una batería muy buena de 5200 mAh que debería proporcionarle una autonomía de 180 minutos de limpieza. Eso quiere decir que, con una sola carga y limpiando de forma continua, el área máxima que puede aspirar es de 300 metros cuadrados. Si lo vas a usar en modo de solo fregar, la autonomía se reduce a 200 metros cuadrados, lo cual no está nada mal tampoco.

Para la mayoría de casas y pisos su autonomía es más que suficiente. Ten en cuenta que, cuando no está en funcionamiento, el robot regresa a su base de carga a llenar su batería aunque no esté descargado. Gracias a ello, casi siempre estará cargado al máximo. ¿Cuánto tarda en cargarse de 0 a 100 %? Unas 6 horas, mucho más de lo que nos gustaría.

Nuestra opinión sobre el Roborock S7 MaxV Ultra: ¿Vale la pena comprarlo?

Si quieres un robot que haga la limpieza de tu casa de manera 100 % automática sin molestarte, el Roborock S7 MaxV Ultra es el único en el horizonte que puede satisfacer tus exigencias. Es buenísimo barriendo y aspirando, y friega bien los pisos que no están muy sucios.

Lo mejor de este robot es que es súper inteligente (sus mapeados son ultraprecisos y no se tropieza con nada) y que su base de autovaciado hace casi toda la tarea de mantenimiento por ti. Sin embargo, debes considerar que el robot por sí solo vale 799 euros, mientras que con la base de autovaciado su precio asciende a los 1399 euros. Es caro, no lo vamos a negar, pero si tu bolsillo te lo permite, vale la pena cada euro.