Los robots de limpieza son una maravilla. Te limpian la casa de forma automática. Sin embargo, algo que me da mucha pereza de estos robots es que hay que vaciarlos y limpiarlos. Eso hace que no sean 100% automáticos, pues la mayoría necesitan que pongas de tu parte. Por suerte, existen los robots que se pueden autovaciar.

El Roborock S7 es uno de los robots más completos. Friega, aspira, barre, pasa la mopa… ¡hace de todo! Sin embargo, cuando llegó al mercado no tenía la función de autovaciarse. Ahora, Roborock ha lanzado la base de autovaciado para que no tengas que vaciarlo durante 6 semanas. Sorprendente, ¿no?

Nosotros hemos probado el Roborock S7 en su versión definitiva (con la base de autovaciado) para contarte qué tal es y cómo funciona. ¿Es el mejor robot de limpieza en calidad/precio del mercado? Vamos a averiguarlo…

Roborock S7: la review completa en español

El Roborock S7 es una combinación de robot aspirador/fregador. En esencia, tiene tres modos de limpieza: aspirar, fregar o ambos simultáneamente. Cuenta con tecnología sónica para frotar el suelo hasta 3000 veces por minuto. Y usa un motor de succión de 2500 Pa para limpiar absolutamente todo: desde grandes partículas de suciedad hasta las manchas superficiales del piso.

También tiene un sensor LiDAR para mapear tu casa con precisión y limpiar sin tropezarse o cometer errores. Además, es capaz de levantar la mopa cuando detecta una alfombra u otros obstáculos que no debe fregar. ¡Es muy inteligente! Y lo es aún más ahora que puede autovaciarse.

Especificaciones del Roborock S7

Características Roborock S7 Dimensiones y peso 353 x 350 x 96.5 mm. 4,7 kg. Potencia de succión 2500 Pa. Potencia de fregado Sónica: frota hasta 3000 veces por minuto. Sensores 6 sensores anti-caídas, detección ultrasónica de alfombras y radar LiDAR para mapear la casa. Admite multimapeado. Autonomía Hasta 180 minutos gracias a su batería de 5200 mAh. Vuelve a su estación de carga de forma automática. Capacidad de bolsa de polvo 470 ml. Capacidad de tanque de agua 300 ml. Ruido 67 dB (un poco más ruidoso que una conversación normal). Funciones Aspira y friega, incluso simultáneamente mediante 4 modos de limpieza (silencioso, óptimo, turbo y máximo). Base de autovaciado Capacidad de 1,8 litros para que solo tengas que cambiar la bolsa cada 6 semanas. Con 99% de eficiencia de filtrado gracias al filtro HEPA y las bolsas de autocierre. Tiene una potencia de succión de 15 ciclones. Mide 314 x 457 x 383 mm y pesa 5,5 kg. Conectividad WiFi de 2,4 GHz. Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant. Con aplicación para Android e iOS.

Ahora que ya tienes a mano su ficha técnica, antes de entrar en detalles sobre su funcionamiento, vamos a ver un poco su diseño y cómo es en general.

¿Cómo es el Roborock S7 y su base de autovaciado?

El Roborock S7 y su base de autovaciado vienen en cajas distintas, pues se venden por separado. Sin embargo, se pueden comprar en combo. Ambos productos están disponibles en los colores blanco y negro. Su calidad de construcción es fenomenal. Están hechos con un plástico sólido brillante y tienen detalles metálicos que le dan ese toque prémium que muestra solidez y calidad.

El diseño del robot es como el de un platillo volador: tiene forma de disco con un módulo (el radar LiDAR) que sobresale desde el centro y una llamativa luz LED ubicada junto a los tres botones físicos que tiene (apagar/encender, volver a la estación y limpieza localizada). Es muy elegante. La base también se ve muy bien, aunque tampoco hay mucho que destacar de su diseño.

En la parte de abajo del Roborock S7 vemos que tiene dos ruedas de plástico que permiten al robot superar alturas de hasta 20 mm y una rueda central para el giro. Asimismo, notamos algo muy interesante y es que usa un cepillo principal de goma sin cerdas que es más eficiente porque barre bien, dura más y no se enreda con los pelos. También tiene un único cepillo lateral para llegar a las esquinas.

Diseño y detalles del Roborock S7 1 de 7

Si levantas la tapa de arriba del robot, podrás acceder fácilmente al depósito de polvo de 470 ml. Si lo vas a usar con la base de autovaciado, no podrás usar el depósito que trae porque no es compatible. Deberás cambiarlo por el depósito que incluye la base. Por otro lado, su depósito de agua es accesible desde la parte trasera del robot y tiene una capacidad de 300 ml.

El Roborock S7 incluye muchos sensores. Además del escáner LiDAR para mapear la casa y detectar las paredes, tiene sensores que detectan desniveles para evitar caídas, así como un sistema de parachoques. También usa un sensor ultrasónico que le ayuda a determinar si está en suelo duro o alfombra. De ese modo, puede elevar hasta 5 mm la mopa para no fregar lo que no debe.

Esto es todo lo que incluye en la caja el Roborock S7:

El robot Roborock S7.

Una base de carga (que no de autovaciado, ojo).

Depósito de sólidos.

Tanque de agua.

Una mopa.

Un filtro de aire lavable con clasificación E11.

Una herramienta de limpieza.

El manual de instrucciones.

Base de vaciado automático del Roborock S7 1 de 7

La base de autovaciado la debes comprar aparte. Esta incluye una bolsa desechable con autocierre (con capacidad de 1,8 L), un filtro HEPA, un accesorio para colocar la bolsa, el depósito de polvo compatible con el robot y los tornillos con su destornillador para amarla.

El Roborock S7 puede llegar solo a esta base para recargarse y vaciarse automáticamente. La misma usa un sistema de filtración multifase que atrapa el 99,99 % de las partículas de hasta 0,3 micras. Por cierto, todas sus partes se pueden lavar salvo el filtro HEPA y las bolsas, obviamente.

¿Cómo se usa el Roborock S7 y la base de autovaciado?

Poner en marcha el robot Roborock S7 es muy sencillo. Puedes hacerlo desde sus botones físicos, con un asistente de voz (Alexa, Siri o Google Assistant) o a través de la aplicación de Roborock. La configuración con la app es bastante fácil, ya que el robot se conecta a la red WiFi de tu casa (siempre y cuando sea de 2,4 GHz) para enlazarse con tu móvil. Solo sigue los pasos del manual y listo.

La primera vez que pongas a trabajar al Roborock S7, escaneará tu hogar con el LiDAR y creará automáticamente un mapa con todas las habitaciones. Estas se pueden editar posteriormente y ponerles nombres. El primer mapeo tarda un poco, pero aun así nos sorprendió la rapidez con la que crea los mapas por lo precisos que terminan siendo.

En la app de Roborock, puedes fusionar o dividir los espacios, establecer zonas en las que no se puede pasar la fregona, iniciar la limpieza puntual, establecer las preferencias de limpieza habitación por habitación y crear una secuencia de limpieza para las habitaciones. También puedes ver la ruta de limpieza en tiempo real, la detección de alfombras realizada por el robot e incluso la vida útil de cada una de sus partes.

Asimismo, vale la pena destacar que el Roborock S7 puede mapear una casa de hasta 4 plantas con ajustes de personalización diferenciados. Su aplicación también se conecta con la base de autovaciado para activar la función de vaciado manualmente y así obligar al robot a volver a la base cuando tú quieras. Una vez en la base, puedes ver el nivel de carga del robot desde la misma app.

Nosotros no hemos tenido problemas con todas estas funciones que hemos mencionado, aunque debemos admitir que nos pareció un poco raro que por defecto el robot genere un nuevo mapa en cada ciclo de limpieza. Por suerte, hay una opción que te deja guardar los mapas. Aún con esto, su sistema de navegación nos pareció muy correcto y acertado, y la app funciona de maravilla.

¿Qué tal limpia el Roborock S7?

Este robot puede aspirar y fregar a la vez. Aspira con una potencia máxima de 2500 Pa y friega con “velocidad sónica” a 3000 sacudidas por minuto. Algo que nos gustó mucho es que su detección de alfombras resulta útil. Cuando está aspirando y detecta una alfombra, aumenta la potencia para aspirar toda la suciedad. Pero si está fregando, levanta la mopa para no mojar la alfombra.

Es importante mencionar que puede aspirar en cuatro modos diferentes:

Silencioso : es el que menos ruido produce y el que consume menos batería. No se lleva todas las migas, ya que no es muy potente, pero sí quita el polvo.

: es el que menos ruido produce y el que consume menos batería. No se lleva todas las migas, ya que no es muy potente, pero sí quita el polvo. Óptimo : es el modo normal y el que seguramente usarás para la limpieza diaria. Es suficiente para aspirar polvo, arenilla, migas y pelos.

: es el modo normal y el que seguramente usarás para la limpieza diaria. Es suficiente para aspirar polvo, arenilla, migas y pelos. Turbo : con este modo la potencia es media-alta. Hace más ruido que el modo anterior, pero no vimos mucha diferencia en la limpieza.

: con este modo la potencia es media-alta. Hace más ruido que el modo anterior, pero no vimos mucha diferencia en la limpieza. Máximo: es el que usa toda la potencia de la aspiradora para quitar la suciedad más pesada, como tierra y hojas. Es el modo más ruidoso, aunque no supera la barrera de los 67 dB. ¡Nada mal!

En nuestras pruebas, ha aspirado de forma casi perfecta. No se choca y sigue un orden sistemático para no dejar ningún espacio sin limpiar. Y no molesta para nada. Eso sí, suele dejar algo de suciedad en las esquinas y en otras partes de difícil acceso, como sucede con todos los robots con forma circular.

También destacamos su cepillo sin cerdas que no se enreda con nada y barre muy bien desde semillas hasta polvo y pelos (aunque se le complica un poco en las alfombras). En cuanto a su función de fregado sónico, debemos decir que su mopa limpia bien el piso haciendo una pequeña Z, pero no supera en absoluto el fregado manual. No es útil para quitar manchas pegajosas, pero sí para una limpieza rutinaria.

Puede dejar el suelo reluciente y todo, pero como el fabricante recomienda usar solamente agua en su tanque, el Roborock S7 no es capaz de eliminar la suciedad adherida fuertemente al suelo. Lo que tiene a su favor es la capacidad de fregar y aspirar a la vez, lo cual hace que el proceso de limpieza sea aún más automático porque no tendrás que ordenarle que aspire y luego friegue.

¿Cómo funciona la base de autovaciado del Roborock S7?

La base de autovaciado solo debes enchufarla en un lugar céntrico de tu casa (trae un cable de alimentación de 1,8 metros) y dejarla allí. Puedes usarla con una bolsa de autocierre de 1,8 L que solo tendrás que cambiar cada 6 semanas. O puedes no colocarle ninguna bolsa y dejar que toda la suciedad vaya a su depósito de 1,5 L.

Una vez que decidas como usarla, recuerda que debes colocarle el pequeño depósito que trae a tu Roborock S7 para hacerlo compatible. Luego, vincula la base con la app de Roborock y listo. Cuando el robot termine de limpiar o se quede sin carga, irá a la base de autovaciado donde se recargará y vaciará de forma totalmente automática.

Al momento de retirar la suciedad del robot, la base hará un ruido más fuerte que el que hace el robot al aspirar a máxima potencia. Dura unos minutos y no molesta mucho, pero te enterarás seguro. Cuando termine de vaciarlo, dejará de hacer el ruido y el robot quedará completamente vacío y listo para la próxima limpieza.

¿Cuánto dura la batería del Roborock S7?

El Roborock S7 tiene una batería de 5200 mAh que como mucho dura unos 200 minutos. Con el modo de máxima potencia activado, su autonomía se reduce a menos de 100 minutos. Lo bueno es que puede limpiar un piso de 80 metros cuadrados con una sola carga sobradamente.

Por cierto, se carga de 0 a 100% en 246 minutos aproximadamente.

Nuestra opinión sobre el Roborock S7 con autovaciado: ¿Vale la pena comprarlo?

Si quieres un robot de limpieza que haga todo el proceso, el Roborock S7 es tu mejor opción ahora mismo. Es lo suficientemente potente para realizar la limpieza diaria de tu casa. Aspira y friega sin dejarse nada y sin tropezarse con las paredes u objetos. Y ni siquiera tienes que vaciarlo si lo usas con su base de autovaciado.

Además, su aplicación funciona muy bien y permite hacer muchas cosas. ¡Hasta puedes controlarlo con tu voz! Lo recomendamos al 100 %. Lo único malo es que tanto el Roborock S7 como la base de autovaciado tienen un precio algo elevado. Pero si los consigues de oferta, no dudes en hacerte con ambos. La base no tiene disponibilidad en Amazon, pero ya están trabajando para reponerla.

En Geekbuying puedes comprar el Roborock S7 por 491 € y la base de autovaciado por 296 € (la base tampoco tiene stock, pero lo repondrán pronto).

El Roborock S7 también lo puedes conseguir en AliExpress usando este botón: