Decir la palabra Xiaomi es sinónimo de calidad por poco dinero pero… ¿cumplen sus Smart TV también esto? ¿Están las teles de Xiaomi a la altura de sus móviles? Hemos probado durante un tiempo el Xiaomi Mi TV 4S de 55 pulgadas y esto es lo que te podemos contar de él.

Quédate con nosotros porque tras meses de uso te podemos contar exactamente todo lo que necesitas saber sobre una de las mejores teles con Android TV del mercado cuando de calidad/precio se trata. Agárrate porque ya te adelantamos que estás tardando en comprarla si estás buscando una solución de calidad y económica para tu salón.

Análisis de la Xiaomi Mi TV 4S de 55 pulgadas: pedrigrí 100% Xiaomi

Ya te adelantamos que la Xiaomi Mi TV 4S sí cumple a la perfección con la filosofía de Xiaomi y nos atrevemos a decir que, al igual que en móviles, han tenido que ir más allá para poder competir contra gigantes del sector como LG o Samsung. Xiaomi ha abaratado especialmente sus televisiones para poder incursionar en este mercado. Eso ha hecho que nosotros, como consumidores, podamos aprovecharnos y llevarnos un dispositivo genial por muy poco dinero. Pero no todo es perfecto en sus teles, por eso debes seguir leyendo para saber si esta es la televisión que necesitas en tu hogar.

Antes de contarte qué nos ha parecido, te dejamos una lista con todas sus características para que sepas exactamente todo lo que hay en su interior.

Sus dimensiones son de 123,16 x 71,08 cm (76,73 si le pones las patas) y tiene un peso de 12,45 kg sin estas.

sin estas. Panel de 55 pulgadas 4K compatible con HDR . Tiene una resolución de 3840 x 2160, 178º de ángulo de visión y una frecuencia de actualización de 60 Hz. El panel está fabricado por LG Display, es de tipo LCD IPS y tiene una profundidad de color de 10 bits. Y sí, es compatible con HDR10 pero no lee HDR10+ ni Dolby Vision. En cuanto a la relación de aspecto esta es de 16:9.

. Tiene una resolución de 3840 x 2160, 178º de ángulo de visión y una frecuencia de actualización de 60 Hz. El panel está fabricado por LG Display, es de tipo LCD IPS y tiene una profundidad de color de 10 bits. Y sí, es compatible con HDR10 pero no lee HDR10+ ni Dolby Vision. En cuanto a la relación de aspecto esta es de 16:9. Tiene procesador de sonido Dolby + DTS. E integra un doble altavoz de 2 x 10 W (RMS) y 6 ohmios.

(RMS) y 6 ohmios. Hardware: procesador de 4 núcleos (ARM Cortex A-53), 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento (se quedan en unos 4 GB libres). Con una gráfica Mali 470 MP3.

Conexiones: 3 USB 2.0, 3 puertos HDMI (uno compatible con ARC), salida de sonido óptica, entrada de satélite, entrada de antena, salida de auriculares, conexión de AV, conexión CI, puerto Ethernet, Bluetooth 4.2 y WiFi AC de doble banda .

. Sistema operativo Android TV 9.0.

9.0. Consumo de energía de unos 150W cuando está encendida.

Como puedes ver, en el papel todo pinta bastante bien, pero veamos cómo se desenvuelve.

El diseño de la Xiaomi Mi TV 4S es muy bueno, pero no tan fino como el de una tele de gama alta

Diseño de la Xiaomi Mi TV 4S de 55 pulgadas 1 de 7

La Xiaomi Mi TV 4S de Xiaomi es una televisión que ha sido diseñada para parecer de gama alta, pero no se refleja así en su parte trasera. Lo mejor es que, a simple vista, la Mi TV 4S de Xiaomi da el aspecto de una televisión de 1000€ y todo su borde está fabricado en aluminio con un bisel muy fino que a mí personalmente me gusta mucho.

Además, el televisor de Xiaomi está diseñado para ser montado en pared o bien usando sus patas. En mí caso he tenido que anclarlo a la pared pero lo cierto es que las patas también le dan un buen aspecto y tienen un buen diseño. Para anclarlo a la pared necesitarás un soporte compatible con VESA 300×300. Te recomendamos que te compres uno de este estilo si no quieres tapar las conexiones.

La tele tiene una buena presencia y, como te adelantábamos, todo esto se resume a su parte frontal porque en su parte trasera es algo “ancha” y usa mucho plástico, lo cual indica que estamos ante una tele de una gama diferente a la que aparenta. Aún así, esto no será un problema prácticamente para nadie porque estamos seguros de que muy pocos irán a mirar la tele por detrás pero es un detalle a tener en cuenta. Lo mejor es que con su parte frontal casi todo el mundo se impresionará gracias a su buen diseño y buenos acabados metálicos.

La calidad de imagen es superior a lo que podemos esperar por su precio, pero se queda en la gama media

La Xiaomi Mi TV 4S tiene una buena calidad de imagen 1 de 4

Después de hablar de sus impresiones a primera vista, está la calidad de imagen, de la cual seguramente esperarás mucho. Déjanos decirte que la calidad de imagen de este panel 4K compatible con HDR es muy buena, pero se queda en la gama media y no llega a la gama alta. Ofrece un brillo suficiente para verla muy bien (330 nits) incluso con mucha luz y no refleja demasiado, pero sí que es cierto que es un panel que se queda por debajo de la calidad de otros que cuestan mucho más dinero.

Los negros no siempre son del todo negros (se nota muchísimo en escenas muy oscuras por el tipo de retroiluminación que monta) y la velocidad de actualización (a 60 Hz) no puede competir contra teles que ofrecen frecuencias de 120 Hz o más para dar esa sensación de dinamismo tan peculiar. Aún así, personalmente creo que la calidad de imagen será suficiente para la gran mayoría de los mortales y que solo aquellos apasionados de la gama alta de televisores sentirán que quizás necesiten algo un poco mejor. No podemos olvidar que estamos hablando de una tele que actualmente tiene un precio de gama baja por lo que si ponemos esto en contexto ya os aseguramos que la calidad de imagen será de 10 para su precio. Es posible que encuentres otros televisores con una calidad de imagen similar por un poco más de dinero, pero ninguno vendrá con Android TV y será tan completo como este. Eso es algo sumamente importante y más abajo te explicamos el por qué.

Y no todo es ser críticos al máximo, sino que de este panel hay que destacar su capacidad para interpretar los colores gracias a los 10 bits, lo cual le da una definición realmente buena cuando vemos contenidos en 4K y HDR. El panel es bueno y está bien calibrado de fábrica. Si vas a jugar a la consola también tenemos buenas noticias para ti, pues el televisor tiene un tiempo de respuesta de unos 8 ms y eso es suficiente para la mayoría de los gamers.

El sonido de la tele es bueno, pero no llega a destacar

Además de la calidad de imagen, hay que hablar del sonido, ya que acepta estándares como Dolby y DTS con una pareja de altavoces de 10W cada uno. El sonido es bueno, a secas, sin sobresalir en ningún apartado pero tampoco sin llegar a quedarse a medias. Tiene suficiente potencia y está bien definido. A volúmenes medios se escucha especialmente bien, aunque si le quieres dar mucha caña es posible que empieces a notar alguna distorsión. Quizás en una casa nadie le dé tanto volumen, pero en un negocio o algo similar sí podría pasar, por lo que es un punto importante a tener en cuenta.

Volvemos al punto anterior, por el precio que tiene no le podemos reprochar mucho en este aspecto.

Android TV funciona genial para ver Netflix, HBO, etc. y se mueve con soltura

Después de hablar de cómo se ve, y de cómo se escucha, nos gustaría también contarte cómo funciona, ya que no es un televisor tradicional, pues funciona con Android TV. Esto le da algunas ventajas pero también algunas desventajas que debes conocer. Empecemos por lo malo, que no es mucho:

Es un poco lento al encender, pues tarda unos 8 segundos en reactivarse si está en modo reposo. Esto no es mucho, pero si lo tenemos apagado por completo tardará sobre 50 segundos en estar completamente operativo . Es cierto que para los que solemos usar la tele para ver Netflix, HBO, etc. eso no es un problema porque cualquier TV Box puede tardar un tiempo así, pero para los que la usen para ver mucho la televisión esto puede llegar a ser un inconveniente por eso nunca está de más mencionarlo.

. Es cierto que para los que solemos usar la tele para ver Netflix, HBO, etc. eso no es un problema porque cualquier TV Box puede tardar un tiempo así, pero para los que la usen para ver mucho la televisión esto puede llegar a ser un inconveniente por eso nunca está de más mencionarlo. No tiene los clásicos botones en el mando para pasar canales, sino que tendrás que pulsar en el botón CH List y seleccionar el canal. Esto puede ser un inconveniente para los más tradicionales pero lo bueno de este punto es que su selector de canales es rapidísimo y no tardarás ni 2 segundos en pasar la lista completa de canales y seleccionar el que quieras. Además, puedes utilizar los números para poner el canal que quieres ver.

Android TV y sistema operativo de la Mi TV 4S de 55 1 de 7

Y eso es lo único malo, porque todo lo demás son ventajas y lo cierto es que suman mucho más que las desventajas:

Puedes instalar todas las apps compatibles con Android TV y usarlo para ver cualquier cosa, como HBO, Netflix, Movistar, Filmin, Prime Video, etc. Prácticamente todo lo que se te ocurra tiene app exclusiva para Android TV y funcionará de forma perfecta con el mando. Incluso podrás instalar apps no compatibles en Android TV si tienes el APK aunque eso a veces suponga renunciar a un perfecto control del mando. Al ser Android las posibilidades son muy elevadas.

y usarlo para ver cualquier cosa, como HBO, Netflix, Movistar, Filmin, Prime Video, etc. Prácticamente todo lo que se te ocurra tiene app exclusiva para Android TV y funcionará de forma perfecta con el mando. Incluso podrás instalar apps no compatibles en Android TV si tienes el APK aunque eso a veces suponga renunciar a un perfecto control del mando. Al ser Android las posibilidades son muy elevadas. Tienes un Chromecast de serie , para poder transmitir directamente desde tu móvil de forma muy rápida, perfectamente integrado para ver YouTube, enviar la pantalla del móvil, etc.

, para poder transmitir directamente desde tu móvil de forma muy rápida, perfectamente integrado para ver YouTube, enviar la pantalla del móvil, etc. También puedes invocar al asistente de Google desde el botón exclusivo en el mando, el cual te permitirá pedirle una serie, preguntarle por el tiempo, etc. Todos estos detalles hacen que sea realmente cómodo de usar.

desde el botón exclusivo en el mando, el cual te permitirá pedirle una serie, preguntarle por el tiempo, etc. Todos estos detalles hacen que sea realmente cómodo de usar. Se acabó el tener un TV Box extra o sufrir las limitaciones de los sistemas operativos propietarios que no tienen todas las apps, que no se actualizan, etc.

Además, el rendimiento de Android TV en el Mi TV 4S de Xiaomi es muy bueno. No es para nada lento, ni perezoso al moverse por los menús. Todas las apps funcionan a la perfección e incluso va bien con juegos sencillos. Eso sí, ni se te ocurra instalar juegos que requieran algo de potencia tipo Asphalt porque son totalmente injugables. Es una tele pensada para consumir multimedia a través de Android TV pero no para jugar a los juegos de Android algo exigentes.

Y por último mencionar que también tiene Patchwall, y aunque nadie hable de él nos parece una opción genial y que le da un toque distintivo, pero aún así nos quedamos con Android TV. Patchwall es una capa de personalización de Xiaomi con la que puedes ver recomendaciones según tus gustos y acceder a todas las apps que tienes en Android TV. Es como tener dos capas en una, y además tienes un botón exclusivo en el mando para seleccionar la que más te guste.

El mando para manejarla es genial, pero quizás le falte algo

El control remoto de la Mi TV 4S funciona a través de Bluetooth y eso te permite no tener que apuntar a la tele para controlarla. Además, también se puede usar la app de mando para Android TV para controlar la tele si no se tiene el mando a mano.

Este mando es cómodo, no es para nada grande y además responde muy bien. En él encontrarás botones para acceder a los Ajustes, la lista de canales, el asistente de Google, los diferentes launchers que trae e incluso cuenta con un botón exclusivo para Netflix y otro para Prime Video de Amazon. Lo único que echamos de menos es un selector de canales rápido, hubiera estado genial que se pudiera usar la cruceta para subir y bajar canales.

¿Vale la pena comprar un Xiaomi Mi TV 4S? Todo depende de tus exigencias, pero creemos que en calidad/precio no tiene rival

Como bien te veníamos diciendo a lo largo del artículo, creemos que Xiaomi podría haber subido un poco más la calidad del producto y también su precio, muchos habríamos pagado un poco más a cambio de un mejor panel, pero es exactamente lo mismo que Xiaomi hizo en un primer momento con sus móviles. Si quieren conquistar al mercado necesitan un producto genial a precio de chollo, no podemos olvidar que en China la firma ya tiene otras gamas de teles mucho más altas que todavía no han llegado a España. La Mi TV 4S de Xiaomi es gama media a precio de gama baja (actualmente incluso más rebajada) y eso es algo que nunca habíamos visto en teles.

Creemos que Xiaomi ha creado un producto genial, que por su precio (actualmente ronda los 400 – 450€) no tiene competidor. Tiene una calidad de imagen decente, un sonido aceptable, lleva Android TV de serie y por lo que cuesta podemos decir que es la más equilibrada que hemos probado por un precio que no supere los 500-600€. En el día a día no sentirás que le falta nada, salvo que seas muy clásico y eches de menos los botones para pasar canales.