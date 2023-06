Anbernic tiene una nueva consola portátil para los amantes de lo retro. Pero no una cualquiera. Lo nuevo del fabricante oriundo de Shenzhen desafía los límites físicos con un tamaño ultracompacto, similar al de un cartucho de la Game Boy original. Por supuesto, estamos hablando de la nueva Anbernic RG Nano, una mini-consola que solo pesa 75 gramos y que puedes llevarla hasta en un llavero gracias a sus dimensiones extremadamente compactas.

Se ha puesto a la venta recientemente en la web oficial de la marca y nos hemos podido hacer con ella para evaluar su calidad de construcción, potencia, diseño, versatilidad y todos esos otros detalles que de seguro te interesa conocer para saber si vale o no la pena. Así que, sin más preámbulos, enseguida te contamos qué nos ha parecido la Anbernic RG Nano y cómo es.

Anbernic RG Nano: muchísima más pequeña que cualquier móvil y no solo sirve para jugar

Anbernic es probablemente el mejor fabricante de consolas portátiles retro para emuladores de la actualidad. Y lo decimos con conocimiento de causa, pues aquí ya hemos analizado las Anbernic RG353P, RG280V y RG351MP. Sus consolas tienen una calidad de construcción fenomenal y la potencia justa para usar los emuladores de las consolas más antiguas.

La Anbernic RG Nano no es la excepción, aunque hay que tener en cuenta varios matices antes de ir de cabeza a por ella. Te dejamos con su ficha técnica completa para luego pasar a hablar en profundidad de todos sus detalles.

Características Anbernic RG Nano Dimensiones y peso 71 x 43 x 17 mm. 75 gramos. Pantalla 1,54″ con resolución HD (240 x 240 píxeles), relación de aspecto 4:3 y panel IPS LCD. Procesador ARM Cortex-A7 a 1,27 GHz. RAM 64 MB DDR2. Almacenamiento Micro SD de 64 GB y 128 GB. No cuenta con almacenamiento interno, el sistema operativo (Linux) se instala en una de las micro SD. Soporta tarjetas micro SD de hasta 512 GB. Compatibilidad PS1, Arcade, GBA, SFC, NES, PCE, GB, GBC, GG, MD, SMS, WSC, NGP, LYNX, Pokemon Mini y más de 10 formatos de juegos diferentes. Audio y vídeo Compatible con MP3, FLAC, OGG y otros formatos de música.

Compatible con MP4, AVI y otros formatos de vídeo. Conectividad y extras USB-C y ranura para tarjetas micro SD. Trae un altavoz HiFi y un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable. Batería 1050 mAh para una autonomía máxima de 2,5 horas. Sistema operativo Linux (Batocera).

¿Cómo es la consola portátil Anbernic RG Nano?

La Anbernic RG Nano es una consola portátil basada en Linux diseñada para jugar a juegos retro de consolas como Game Boy Advance, PlayStation 1 y NES mientras estás viajando en el tren o en la sala de espera de algún sitio. Es extremadamente compacta: mide 7,1 cm de alto, 4,3 cm de ancho y 1,7 cm de grueso. Además, es súper ligera con un peso de apenas 75 gramos. Eso sí, no es nada ergonómica, aunque tampoco intenta hacerlo.

Anbernic ya tiene varias consolas muy compactas y cómodas, por lo que con este modelo quisieron hacer algo diferente: reducir su tamaño todo lo posible para ser una consola diminuta que puedas llevar en tu llavero. ¡Y lo consiguieron! La Anbernic RG Nano hasta trae un pequeño orificio en su cuerpo y un llavero para que puedas transportarla colgada en tu mochila o junto a tus llaves.

Detalles de la consola Anbernic RG Nano 1 de 4

No han sacrificado la excelente calidad de construcción que caracteriza a la marca, pues esta consola está hecha con aleación de aluminio y su cuerpo se siente bastante robusto y resistente.

Tiene un par de botones traseros ubicados en la parte superior que hacen clic de forma satisfactoria y son bastante sólidos. Lastimosamente, la cruceta sí que se mueve bastante y no da la misma satisfacción al pulsarla. Lo mismo pasa con los cuatro botones de acción frontales que, aunque no se tambalean tanto, no brindan una pulsación del todo satisfactoria. También cuenta con botones dedicados de pausa y menú, de los cuales no tenemos ninguna queja.

Como mencionamos antes, ergonómicamente es una consola difícil de usar para cualquier persona adulta, puesto que tiene todos los botones bastante juntos y es muy fácil hacer pulsaciones accidentales. Por tanto, no es una consola pensada para jugar durante largas sesiones, ya que acabará produciéndote molestias en las manos al poco tiempo. Sin embargo, para matar el tiempo unos 15 – 30 minutos, no está nada mal.

Ten en cuenta que Anbernic creó la RG Nano no solo como un dispositivo para juegos, sino también como un gadget multi-uso. Trae un altavoz integrado y una excelente pantalla IPS a color de 1,54 pulgadas para jugar y ver vídeos o escuchar música en los formatos MP3, FLAC, OGG, MP4, AVI, entre otros. Cabe destacar que la pantalla tiene un brillo alto y se ve perfectamente bien en exteriores.

No solo viene con los emuladores y las aplicaciones necesarias preinstaladas para sacar provecho a sus capacidades, sino que además incluye un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm para que puedas conectarle auriculares de cable a su puerto de carga USB-C (el único que tiene). Por cierto, también trae una app de reloj por si quieres usarla para ver la hora.

El rendimiento de la Anbernic RG Nano es el que esperarías para una consola tan diminuta

Como entenderás, la Anbernic RG Nano no es la consola portátil más potente del mundo ni mucho menos. Tiene un hardware muy modesto debido a su tamaño, en el que encontramos un procesador con núcleo ARM Cortex-A7 a 1,27 GHz, 64 MB de RAM y 64 GB o 128 GB de almacenamiento (según la versión que compres) a través de una micro SD. Es menester matizar que no tiene almacenamiento interno y que su sistema operativo (Batocera, una distribución de Linux diseñada para emular juegos retro) va instalado en la micro SD incluida.

También hay que resaltar que puedes ampliar su almacenamiento hasta los 512 GB, aunque no lo vemos muy necesario porque los juegos que puede emular no suelen superar el gigabyte de peso. Hablamos específicamente de juegos de la PlayStation original, las Game Boy, NES, Master System, Mega Drive, Arcades, etc.

Con los juegos más exigentes que pudimos encontrar para su hardware, la Anbernic RG Nano rindió bien, pero no brindó una experiencia satisfactoria. Juegos de PS1 como Spyro, Tekken 3, Resident Evil y Doom consigue emularlos, pero no llega a los 60 FPS (suele moverse entre 30 y 40 FPS) y las reducidas dimensiones de la pantalla hacen que sea muy difícil ver los detalles. Además, la falta de un stick analógico dificulta mucho jugar a los títulos de esta consola. Aun así, no deja de ser impresionante que algo tan pequeño emule juegos de PS1.

Con juegos de GameBoy, NES y SNES su rendimiento es impecable. Es genial para jugar a títulos de vista cenital como Pokémon y The Legend of Zelda, ya que resultan más cómodos y visibles en la diminuta pantalla. Dicho sea de paso, la consola trae varias funciones útiles, como teclas de acceso rápido para ajustar el volumen, el brillo y la relación de aspecto, y un menú para acceder a estas opciones más fácilmente.

¿A qué juegos puedes jugar en la Anbernic RG Nano?

Por si no te quedó claro, aquí te dejamos la lista de las consolas cuyos juegos puede emular la Anbernic RG Nano:

PS1 (no todos)

Arcade

Game Boy Advance

Super Nintendo

Nintendo NES

PC Engine PCE

Game Boy

Game Boy Color

Game Gear

Mega Drive

SEGA Master System

WonderSwan Crystal

NGP

Atari Lynx

Pokemon Mini

¿Cuánto dura la batería de la Anbernic RG Nano?

La Anbernic RG Nano tiene una batería de 1050 mAh que dura 2,5 horas de uso como máximo. Dependiendo del juego que estés emulando, puede durar mucho menos. Por cierto, se carga a través del puerto USB-C ubicado en la parte superior y con el cable incluido en la caja.

¿Vale la pena la consola portátil Anbernic RG Nano?

La Anbernic RG Nano es una mini-consola portátil ideal para matar el tiempo jugando a títulos de GameBoy, GameBoy Advance, NES y SNES. Eso sí, su pantalla de 1,54″ es tan pequeña que, a pesar de su excelente brillo y nitidez, hace que te pierdas algunos detalles. Además, todos sus botones están muy juntos y no tiene joystick, lo que hace que sea muy incómoda de usar de forma continua para cualquier persona adulta.

Su emulación de juegos de PS1 no es perfecta, pero al menos puede ejecutarlos con una fluidez aceptable. Con los juegos que más nos gustó fueron aquellos que ofrecen vista cenital, como los Pokémon y los Zelda antiguos. En definitiva, es una consola muy mona y chula para llevar contigo a todos lados y es impresionante ver lo que puede hacer. Sin embargo, no es muy práctica para el uso diario. Eso sí, puede que te interese para uso ocasional o como objeto decorativo o de exhibición.

La puedes conseguir en los colores rojo, azul y morado. Su precio es de 61 € para la versión de 64 GB y 68 € para la versión de 128 GB. No está nada mal este precio para añadir una nueva consola a tu colección.