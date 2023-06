Anbernic, el fabricante chino de consolas retro, no para de lanzar nuevos productos al mercado. Este año ya nos han traído las nuevas Anbernic RG35XX, Anbernic RG405M y Anbernic RG353PS, y ahora hay que sumar a esta lista a la Anbernic RG Nano que sin dudas es la más llamativa de todas. Y es que no solo es la consola más pequeña de Anbernic hasta la fecha, sino que además tiene un enfoque interesante porque no solo sirve para jugar.

Esta consola ultra-pequeña trae un llavero para llevarla colgando como prenda de vestir al más puro estilo de la Xiaomi Smart Band 8, soporta formatos de audio sin pérdidas para usarla como un reproductor de música y tiene un modo para convertirla en un reloj analógico. Además, su precio es acorde a su tamaño, por lo que puede ser un gadget que valga la pena. Vamos a conocerlo a fondo…

Especificaciones de la Anbernic RG Nano

La Anbernic RG tiene un peso de apenas 75 gramos y un tamaño menor al de la palma de la mano de un adulto. Puedes llevarla fácilmente contigo a cualquier parte, ya sea en el bolsillo, el bolso o el llavero. Pero no dejes que su tamaño te engañe, se trata de una auténtica videoconsola que cuenta con un D-Pad, botones de acción, pantalla a color e incluso gatillos (o botones traseros, mejor dicho).

Lee también: El Snapdragon 8 Gen 2 es caro y si Qualcomm sigue así podría tener problemas Características Anbernic RG Nano Dimensiones y peso 71 x 43 x 17 mm. 75 gramos. Pantalla 1,54″ con resolución HD (240 x 240 píxeles), relación de aspecto 4:3 y panel IPS LCD. Procesador ARM Cortex-A7 a 1,27 GHz. RAM 64 MB DDR2. Almacenamiento Micro SD de 64 GB y 128 GB. No cuenta con almacenamiento interno, el sistema operativo (Linux) se instala en una de las micro SD. Soporta tarjetas micro SD de hasta 512 GB. Compatibilidad PS1, Arcade, GBA, SFC, NES, PCE, GB, GBC, GG, MD, SMS, WSC, NGP, LYNX, Pokemon Mini y más de 10 formatos de juegos diferentes. Audio y vídeo Compatible con MP3, FLAC, OGG y otros formatos de música.

Compatible con MP4, AVI y otros formatos de vídeo. Conectividad y extras USB-C y ranura para tarjetas micro SD. Trae un altavoz HiFi y un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable. Batería 1050 mAh para una autonomía máxima de 2,5 horas. Sistema operativo Linux (Batocera).

Ofrece un diminuto panel LCD IPS de 1,54 pulgadas con una resolución de 240 píxeles y funciona con el procesador ARM Cortex A7 a 1,2 GHz. Bajo el capó, tiene 64 MB de memoria RAM DDR2 y una ranura para tarjetas microSD que admite hasta 512 GB de almacenamiento (se puede comprar con una micro SD de 64 GB o 128 GB). Con estas especificaciones, podrás jugar sin problemas a juegos de NES, GBA e incluso PS1. Cabe destacar que este modelo no usa Android, sino un sistema operativo basado en Linux optimizado para el uso de emuladores.

La Anbernic RG Nano trae altavoces integrados, un puerto USB tipo C y una batería de 1050 mAh que dura hasta 2,5 horas. Por cierto, la consola está hecha de aleación de aluminio y viene en diferentes colores, lo cual le da un plus de calidad. En la caja, trae un cable USB-C a USB-A para la carga, un cable USB-C a jack de 3.5 mm para conectarle auriculares y un llavero.

Además de los emuladores, incluye aplicaciones para reproducir música en MP3, FLAC y otros formatos, reproducir vídeos en formatos MP4, AVI, entre otros, y ver la hora en un reloj analógico. Es una consola multi-funcional, perfecta para matar el tiempo mientras viajas en bus o tren, por ejemplo.

Precio y disponibilidad de la Anbernic RG Nano

El precio de esta consola en Europa es de 62 € para la versión de 64 GB y de 69 € para la versión de 128 GB. Está disponible en los colores azul, rojo y morado, y de momento solo se puede comprar desde la web oficial de Anbernic, donde ahora mismo tiene un descuento. Puedes llevártela desde 55,97 € por tiempo limitado con este botón: