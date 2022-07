Luego de analizar las consolas retro RG280V y RG351MP de Anbernic, nos apetecía probar su nueva Anbernic RG353P por dos razones en concreto: viene con Android y tiene una pantalla táctil. La verdad es que nunca habíamos tenido la oportunidad de jugar con una consola Android como esta, por lo que era todo un misterio para nosotros. También tiene Linux y un funcionamiento optimizado para utilizar emuladores de una gran variedad de consolas retro.

Es de las consolas portátiles más versátiles que ha pasado por nuestras manos. Si quieres saber por qué, te invitamos a descubrirlo leyendo nuestra review de la Anbernic RG353P.

Anbernic RG353P: una consola portátil con pantalla táctil y forma de mando

La Anbernic RG353P es una consola portátil compacta de formato horizontal, que tiene un agarre muy ergonómico y permite jugar tanto a juegos de Android como a juegos emulados de consolas retro (PS1, PSP, Dreamcast, Nintendo 64, NDS, etc.). Además, tiene WiFi para jugar a juegos de PC por streaming y disfrutar del modo online de algunos juegos.

Asimismo, cuenta con puerto mini HDMI y Bluetooth para conectarla a un monitor o tele y así utilizarla como consola de sobremesa. ¡Es súper versátil! Echa un vistazo a su ficha técnica antes de entrar en detalles.

Características Anbernic RG353P Dimensiones y peso 93,5 x 65 x 18 mm. 107 gramos. Pantalla 3,5″ con resolución HD (640 x 480 píxeles), relación de aspecto 4:3, cristal laminado OCA y panel táctil IPS LCD. Procesador RK3566 de 4 núcleos Cortex A55 de 64 bit con velocidad de reloj de hasta 1,8 GHz y gráfica Mali G52 MP2. RAM 2 GB LPDDR4. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC 5.1 con Android + 16 GB en micro SD con Linux. Soporta dos tarjetas micro SD para una capacidad de hasta 512 GB. Compatibilidad PSP, DC, SS, PS1, NDS, CPS1, CPS2, NEOGEO, FBA, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MEOGEO, SMS, NGG, PCE, WSC, entre otros. Rendimiento Emulación perfecta con una velocidad 1:1 a 60 FPS. Conectividad y extras Dos puertos USB C para cargarla y conectarle periféricos, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 4.2, entrada mini HDMI, dos ranuras para tarjetas micro SD, un jack de 3.5 mm para auriculares, altavoces duales y un motor de vibración. Batería 3500 mAh para una autonomía máxima de 6 horas. Sistema operativo Android 11 y Linux (Batocera). Contenido de la caja La consola, cable USB de carga, protector de pantalla, manual de usuario, micro SD con Linux y caja de regalo.

¿Cómo es la consola portátil Anbernic RG353P?

El diseño de la Anbernic RG353P está claramente inspirado en el mando de la Super Nintendo, y eso ha sido un acierto total. La consola se siente tan cómoda como un mando y mantiene ese estilo retro que tanto mola. Eso sí, hay que decir que está disponible en dos colores: gris y negro transparente. En este último color se parece menos al mando de la SNES, pero igualmente es ergonómica y mola. Por cierto, la calidad de fabricación en ambos colores está bastante bien.

La consola tiene dos joysticks ubicados a la misma altura, cuatro botones de acción ABXY, una cruceta y cuatro botones de opciones (Select, Start, Power y Function). En la parte trasera tiene dos almohadillas de goma redondas para un agarre más cómodo, así como cuatro gatillos (L1, L2, R1 y R2) de recorrido corto. Todos los botones funcionan muy bien y ofrecen una pulsación suave sin problemas.

Todos los detalles de la consola Anbernic RG353P 1 de 10

En la parte inferior de la Anbernic RG353P puedes ver dos rejillas pequeñas que no son de ventilación. Se trata de la salida de sus altavoces duales que brindan un sonido estéreo muy potente. Además, posee dos ranuras para insertar tarjetas micro SD y un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable. ¿No tienes auriculares de cable? No hay problema porque la consola tiene Bluetooth, por lo que puedes usar tus auriculares inalámbricos con ella.

Si echamos un vistazo a la parte de arriba de esta consola, encontramos cosas muy interesantes. Ofrece dos puertos USB-C: uno para cargarla y otro de tipo OTG para enchufarle periféricos. Aparte, viene con un puerto mini HDMI para que puedas conectarla a un televisor o monitor. Por supuesto, también tiene los botones de «+» y «-» para controlar el volumen de sus altavoces.

Por último, decir que su pantalla de 3,5 pulgadas nos ha encantado. Es de resolución HD (640 x 480 píxeles) con una relación de aspecto 4:3 perfecta para juegos retro. Aparte, tiene laminación OCA, por lo que bloquea todos los reflejos de forma excelente. Ha sido un placer jugar a nuestros juegos favoritos de la infancia en esta pantalla de calidad moderna. ¡Ah! Y se nos olvidaba mencionar que es táctil, lo que significa que en teoría puedes jugar a juegos de Android con ella.

El rendimiento de la Anbernic RG353P es excelente tanto en Android como en Linux

La gran particularidad de la Anbernic RG353P es que trae dos sistemas operativos: Android 11 preinstalado en su almacenamiento eMMC 5.1 y Batocera en una micro SD de 16 GB. Por si no lo sabes, Batocera es una distribución de Linux diseñada específicamente para juegos retro. Trae sus propios emuladores 100 % optimizados para ofrecerte la mejor experiencia de emulación que podrías pedir.

En su interior, cuenta con 2 GB de RAM LPDDR4 y el procesador RK3566 de 4 núcleos Cortex A55 que alcanza su límite superior de rendimiento con juegos 3D de la PSP, PS1 y Nintendo 64. No le pidas algo más potente que eso porque simplemente no puede.

Información de la consola Anbernic RG353P 1 de 5

Por defecto, la consola inicia con Android 11, que es completamente funcional. Puedes navegar de forma táctil como lo harías con un móvil Android. Cabe destacar que no trae Google Play Store ni los servicios de Google, pero trae instalados todos los emuladores que necesitarás para que tú solo tengas que elegir dónde están los juegos quieres jugar y listo. Podrás jugar de inmediato sin tener que configurar los controles, pues ya vienen configurados.

Lo más genial de Android en esta consola es que te permite jugar con la pantalla táctil a los juegos de Nintendo DS. También incluye una aplicación llamada Moonlight que te deja jugar los juegos de Steam en la Anbernic RG353P por streaming. Para ello, necesitarás un PC que envíe los juegos a la consola. Funciona muy bien el streaming de juegos de PC, pero la experiencia no es buena porque en la pantalla 4:3 de 3,5 pulgadas de esta consola se ve todo muy pequeño.

También es compatible con las aplicaciones de juegos en la nube como xCloud o GeForce Now, pero no reconocen el mando de la consola. Hay que conectar uno por USB para poder jugar, por lo cual no es recomendado para esto.

Para arrancar la consola con Linux (Batocera) solo tienes que encenderla manteniendo pulsados los botones de Power y F a la vez. Una vez que inicie, ya podrás usar todos los emuladores que incluye. Eso sí, a diferencia de lo que sucede con Android, en Linux vas a tener que configurar todos los emuladores de cero para poder jugar.

La emulación de los juegos de Mega Drive, SNES, PS1, Game Boy, Nintendo 64, Dreamcast, NDS y consolas de 8 y 16 bits es perfecta tanto en Android como en Linux. Los juegos de PSP también los emula muy bien con pequeñas caídas de FPS en juegos 3D. Eso sí, juegos tochos como God of War o Dante’s Inferno son injugables. Además, al ser la PSP una consola con pantalla 16:9, sus juegos no se ven bien en la pantalla 4:3 de la Anbernic RG353P.

¿Qué no es emulable en esta consola? Los juegos de PS2, GameCube y Wii. Si bien se pueden emular, funcionan con una tasa de FPS bastante baja que los hace injugables. Por otro lado, vale la pena destacar que en esta consola los juegos de NDS funcionan mejor en Android que en Linux, y los de Sega Saturn y Nintendo 64 funcionan mejor en Linux que en Android. Así que, dependiendo de los juegos a los que juegues, tendrás que ir cambiando de sistema operativo para obtener el mejor rendimiento.

¿A qué juegos puedes jugar en la Anbernic RG353P?

Aunque a estas alturas del análisis ya lo debes saber, no está de más dejarlo claro aquí:

Gameboy DMG, Color, Advance

Sega Mega Drive

Wonderswan

Wonderswan Color

PS1

SNES

NES

PC Engine

Neo Geo

Neo Geo Pocket

MAME

FBA

CP System

Super Famicom

Famicom

Game Gear

Dreamcast

Nintendo DS

PSP

¿Cuánto dura la batería de la Anbernic RG353P?

La batería del Anbernic RG353P es de 3500 mAh y tiene una duración máxima de 6 horas. En nuestras pruebas, la autonomía de la consola jugando a juegos 3D ha rondado las 5 horas, pero está claro que jugando a juegos menos exigentes para el procesador fácilmente puede alcanzar las 6 horas prometidas.

¿Vale la pena la consola portátil Anbernic RG353P?

La Anbernic RG353P es la consola retro más versátil que hemos probado. Viene con Android y Linux para sacar el mejor rendimiento de los emuladores. Su pantalla táctil funciona perfectamente con Android y visualmente es de una calidad fenomenal. Lo mismo podemos decir de todos sus botones y joysticks que no nos han dado problemas y se notan que son duraderos.

La emulación es correcta con la mayoría de plataformas compatibles y la autonomía no está nada mal. Lo que más nos gustó de la consola, eso sí, es lo cómoda que se siente en las manos. Es una consola retro ideal para jugar durante muchas horas. Cuesta 137 €, lo cual nos parece un precio justo para lo que es.