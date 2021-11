Si adoras los juegos retro y extrañas tener una consola de bolsillo como la GameBoy Mini, presta atención a esta review. En las próximas líneas analizaremos la nueva consola portátil RG280V de Anbernic que es justo lo que mucha gente pedía. Se trata de una consola de formato vertical tan compacta que cabe en cualquier bolsillo perfectamente. Además, es capaz de ejecutar muchísimos juegos retro por emulación sin problemas.

Por si no lo sabes, Anbernic es un fabricante chino de consolas retro que es muy popular en este sector por la elevada calidad de sus dispositivos. Y con su nueva consola RG280V no han decepcionado. Llevamos varios días usándola y nos está gustando bastante. Si bien no es perfecta, nos parece un gadget muy chulo para regalar (o autoregalarse) en esta Navidad. Sigue leyendo la review para que descubras si te vale la pena comprarla.

Anbernic RG280V: la consola más pequeña y potente para emular juegos retro

La primera vez que vimos la Anbernic RG280V en imágenes, pensamos que sería incomodísima para jugar. Además, su tamaño tan reducido nos hizo pensar que sería menos potente que las anteriores consolas retro de Anbernic. Por suerte, ¡estábamos equivocados! Con solo ver su ficha técnica puedes notar que tiene lo justo y necesario para emular todas las consolas clásicas. Y no es para nada incómoda (si la quieres para jugar un rato).

Características Anbernic RG280V Dimensiones y peso 89 x 78 x 18 mm. 124 gramos. Pantalla 2,8″ con resolución HD (320 x 480 píxeles), relación de aspecto 4:3, panel IPS LCD, cristal curvado 2.5D y ratio cuerpo / pantalla del 60 %. Procesador JZ4770 de dos núcleos a 1 GHz. RAM 512 MB DDR2. Almacenamiento 16 GB en una tarjeta Micro SD (con el SO preinstalado). Se puede ampliar con otra micro SD de hasta 256 GB. Compatibilidad 20 tipos de ROMs diferentes de consolas como la PS1, N64, GameBoy Advance / Color, SNES, NES, Mega Drive, Neo Geo, etc. Rendimiento Emulación perfecta con una velocidad 1:1 a 60 FPS. Conectividad y extras USB C para cargarla, dos ranuras para tarjetas micro SD, un jack de 3.5 mm para auriculares, un altavoz trasero y un motor de vibración. Batería 2100 mAh para una autonomía máxima de 7 horas. Sistema operativo OpenDingux, una distribución de Linux que viene con emuladores preinstalados.

La Anbernic RG280V tiene una gran calidad de fabricación y es más cómoda de lo que parece

El diseño de la Anbernic RG280V nos ha fascinado. Pese a que apenas mide 89 x 78 mm con un grosor de 18 mm, es bastante cómoda de usar con las dos manos. Y la puedes llevar en tu bolsillo perfectamente. Eso sí, para jugar durante muchas horas seguidas no es ideal, porque su agarre no es muy ergonómico.

Su calidad de fabricación es bastante buena. Todo, desde su cuerpo hasta sus botones y pantalla, se siente prémium. De hecho, diríamos que en este sentido está a la par de las portátiles de PlayStation y Nintendo.

La parte frontal tiene un acabado metálico que puede ser de color dorado o plateado, dependiendo del modelo que compres. La parte trasera, en cambio, tiene un acabado de plástico mate que es de color rojo vintage en el modelo dorado y negro en el modelo plateado. Ambos modelos son preciosos.

Diseño de la consola Anbernic RG280V 1 de 6

La pantalla LCD que usa mide 2,8 pulgadas y está cubierta por un cristal brillante. Solo ocupa el 60 % de la parte frontal, pero realmente se ve más grande de lo que es. Su ratio es el clásico 4:3 de las consolas antiguas, por lo que es fiel a la experiencia original de los juegos retro. Lo que más nos gustó de esta pantalla es lo brillante que es y su excelente saturación de colores. Es imposible no quedarse hipnotizado viéndola cuando está encendida.

Un detalle genial de la Anbernic RG280V es que tiene dos agujeros en su esquina inferior izquierda que te permiten colgarla como un llavero. Así, puedes presumir con ella colgada en tu mochila. La verdad es que hasta como accesorio de vestir queda genial. Puede dar mucho estilo a tu outfit.

Es muy completa en cuanto a controles y puertos, y tiene un sonido decente

Con respecto a los controles, no tiene joysticks y eso es un problema porque los principales juegos de la Nintendo 64 los requieren para jugar bien. Sin embargo, con el resto de consolas, las palancas no son indispensables. Podrás jugar cómodamente con los siguientes botones:

Cruceta : bastante amplia para moverte en todas las direcciones.

: bastante amplia para moverte en todas las direcciones. B otones ABXY : con el mismo orden que usa Nintendo en sus consolas. Y son extremadamente silenciosos, prácticamente no se escucha el clic al pulsarlos.

: con el mismo orden que usa Nintendo en sus consolas. Y son extremadamente silenciosos, prácticamente no se escucha el clic al pulsarlos. Botones Start / Select : para poner pausa, abrir el menú de un juego, etc.

: para poner pausa, abrir el menú de un juego, etc. Botón de reinicio : está en el lado derecho y sirve para resetear la consola cuando se quede trabada en un bug o algo.

: está en el lado derecho y sirve para resetear la consola cuando se quede trabada en un bug o algo. Botón de encendido / apagado : también está en el lado derecho. Además de la función obvia, este botón sirve para regresar al menú principal (combinándolo con Select) y para modificar el brillo de la pantalla (combinándolo con los botones de volumen).

: también está en el lado derecho. Además de la función obvia, este botón sirve para regresar al menú principal (combinándolo con Select) y para modificar el brillo de la pantalla (combinándolo con los botones de volumen). Botones traseros L1, L2 / R1, R2 : están muy juntos entre sí para mi gusto, pero funcionan bien. A diferencia de los botones de acción, estos sí que hacen el sonido de clic al presionarlos.

: están muy juntos entre sí para mi gusto, pero funcionan bien. A diferencia de los botones de acción, estos sí que hacen el sonido de clic al presionarlos. Regulador de volumen: es un botón largo como el de los móviles, donde puedes pulsar «+» o «-» para ajustar el volumen a tu gusto.

La consola incluye dos ranuras para tarjetas micro SD, aunque solo podrás usar una de ellas porque la otra viene con el sistema operativo preinstalado y la necesitas tener siempre puesta para jugar. En la parte de arriba, cuenta con un jack de 3.5 mm para auriculares (que hubiese sido mejor ponerlo abajo para no doblar el cable al usarlo) y un puerto USB-C para cargarla.

Por cierto, en la tapa trasera hay unas pequeñas aberturas en todo el centro que son del único altavoz que usa esta consola. ¿Suena bien? Pues suena bastante fuerte y con una buena calidad para disfrutar de los juegos. El único problema es que si colocas la Anbernic RG280V sobre una mesa, bloqueas por completo su sonido. Pero al ser una portátil, no creemos que a mucha gente le pase esto.

Más allá del sonido, esta consola también tiene vibración mediante un motor interno que te da esa retroalimentación háptica que necesitas para que la experiencia sea aún más inmersiva. La verdad es que en cuanto a controles y puertos es muy completa. Solo le faltaría un joystick y una salida HDMI para conectarla a la tele, pero entendemos estas ausencias por su tamaño compacto.

El rendimiento de la Anbernic RG280V es excelente: rápido, fluido y sin bugs

Hay que admitir que esta Anbernic RG280V no es una consola potente para los tiempos que corren. Apenas tiene 512 MB de RAM y un procesador de dos núcleos a 1 GHz de velocidad. Sin embargo, es bastante más potente que todas las consolas antiguas. Aun así, sabemos que la tarea de emular juegos consume más recursos de los que normalmente se necesitan. Por eso, después de ver su ficha técnica, estábamos preocupados por cómo podía rendir.

Lo que no sabíamos era que Anbernic tomó la acertada decisión de no instalar Android a esta RG280V (porque es un sistema operativo muy completo y pesado para esta consola). En cambio, le instalaron una distribución de Linux ligerísima llamada OpenDingux que apenas consume recursos y trae sus propios emuladores preinstalados, los cuales funcionan de maravilla. Este sistema operativo viene en la tarjeta micro SD de 16 GB en la cual tú también puedes instalar otros emuladores.

Con los emuladores que incluye, los juegos funcionan a la perfección. Y es que la consola los ejecuta con la misma velocidad que lo hacían sus consolas originales (emulación 1:1) y con una tasa de 60 FPS muy fluida. En nuestras partidas, no notamos caídas del framerate, tirones, bugs o fallos del sonido (excepto en algunos juegos puntuales como Tekken 3 y Bloody Roar). La verdad es que la consola cumple su promesa de emular juegos retro sin inconvenientes.

Incluso, te da un poco más: también te permite reproducir música (FLAC, MP3, AAC, etc.), ver vídeos y hasta leer eBooks (PDF, RTF, DOC y HTML). Es decir, la puedes usar como un iPod. La única pega en este sentido es que todas sus opciones están en inglés. Su sistema operativo no cuenta con traducción al castellano.

¿A qué juegos puedes jugar en la Anbernic RG280V?

La Anbernic RG280V no viene con juegos preinstalados en su versión básica. Debes usar su segunda ranura micro SD para instalarle tus propias ROMs. ¿Qué ROMs puedes instalarle? Las de cualquier juego de estas consolas:

Gameboy DMG, Color, Advance

Sega Genesis

Sega Mega DRIVE

Wonderswan

Wonderswan Color

PS1

SNES

NES

PC Engine

Neo Geo

Neo Geo Pocket

MAME

FBA

CP System

N64

Super Famicom

Famicom

Game Gear

Vale la pena aclarar que tendrás que instalarle manualmente un emulador para jugar a juegos de la Nintendo 64. Y, aunque la emulación con algunos es buena, la experiencia no será la mejor debido a las particularidades del control de esta consola. Lo mismo podríamos decir de varios juegos de la PS1.

Y es que, por la ausencia de joysticks, esta consola solo es ideal para jugar a juegos retro de la era de los 16 bits y anteriores. Aun así, hay muchos juegos de la PlayStation original y de la N64 que se juegan cómodamente con esta mini consola. De hecho, la comunidad de las consolas de Anbernic ha compartido ports de juegos como Super Mario 64 que funcionan de lujo.

¿Cuánto dura la batería de la Anbernic RG280V?

Esta mini consola usa una batería de 2700 mAh que en teoría te permite jugar por 7 horas seguidas con una sola carga. Sin embargo, en realidad a nosotros nos ha durado entre 4 y 5 horas.

Se carga con el cable USB-C que trae en la caja a 5V/1A. Es decir, no se carga muy rápido. Esto es bueno porque con una carga lenta la vida útil de su batería será más larga, pero malo porque si se te descarga mientras estás jugando, tendrás que esperar varias horas para reanudar la partida (de forma portátil). Así que, siempre que puedas, déjala cargando toda la noche.

¿Vale la pena la consola portátil Anbernic RG280V?

Si quieres una consola para llevar en tu bolsillo que te permita jugar a los clásicos de PS1 y de 8 / 16 bits, no busques más. La Anbernic RG280V es tu consola. Para jugar ocasionalmente partidas de corta duración mientras vas de camino a un sitio o esperas algo, es genial. Aparte, tiene un diseño chulísimo que roba todas las miradas. Eso sí, precisamente su diseño prémium hace que tenga un precio un poco elevado a nuestro parecer por ser un producto de lujo.

Su precio es de menos de 80 €. Si te quieres dar un capricho, ve a por ella. Para regalar a un niño o niña, también está muy bien. Pero ten en cuenta que no es la mejor opción para jugar a juegos más nuevos como los de N64, Dreamcast o PSP. Más que nada porque no tiene joystick, no es tan potente y porque su agarre se va haciendo incómodo con el pasar de las horas.

En la tienda oficial de Anbernic puedes comprarla en oferta. Solo debes usar el cupón «1110» para conseguir un 10 % de descuento extra, y visitar sus redes sociales para un 3 % de descuento adicional.