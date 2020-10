¿Estás cansado de cambiar las canciones de tu coche a mano? ¿Quieres actualizar el equipo de música solo por que no puedes escuchar las canciones que llevas en tu móvil? Amazon ha lanzado un dispositivo que lo permite todo por poco, y que además añade un manos libres para hacer todo lo que te puedas imaginar en tu coche.

El Amazon Echo Auto es un dispositivo perfecto para tu coche porque no solo te permite escuchar música, sino que agrega un manos libres y te permite enviar órdenes a tu teléfono sin tocar absolutamente nada. Todo esto, con un reconocimiento de voz increíble. Descubre todo lo que puede hacer por ti este dispositivo en las siguientes líneas.

¿Para qué sirve el Amazon Echo Auto?

El Amazon Echo Auto es un dispositivo que nace para ayudarte, uno que agrupa las mejores funciones de Alexa en tu coche, por un precio justo y con un funcionamiento sobresaliente. Hasta el Amazon Echo Auto había algunos fabricantes que te ofrecían formas de conectar el móvil a los altavoces de tu coche pero ninguno de ellos ofrece un buen control por voz, sino que necesitan que controles tu móvil y eso (al menos en España) es ilegal y peligroso. Peligroso en realidad es en todo el mundo, así que el Amazon Echo Auto es un dispositivo que no solo agrega posibilidades a tu coche, sino que te permite ganar en seguridad.

Amazon Echo Auto 1 de 3

El Amazon Echo Auto convierte tu coche en uno inteligente, y te permite hacer prácticamente todo lo que puedes hacer con cualquier Amazon Echo:

Puedes pedirle que te ponga música , desde diferentes servicios como por ejemplo Spotify (y además no necesitas tener una cuenta Premium sino que sirve con la gratuita).

, desde diferentes servicios como por ejemplo Spotify (y además no necesitas tener una cuenta Premium sino que sirve con la gratuita). Puede hacer de manos libres para tu coche , con sus 8 micrófonos integrados la calidad de las llamadas será excepcional, mejor que cualquier manos libres para coche que hayamos probado hasta la fecha.

, con sus 8 micrófonos integrados la calidad de las llamadas será excepcional, mejor que cualquier manos libres para coche que hayamos probado hasta la fecha. Te permite controlar cualquier dispositivo del ecosistema Alexa , pudiendo encender dispositivos en tu hogar, etc. desde tu coche.

, pudiendo encender dispositivos en tu hogar, etc. desde tu coche. Te permite hacer las clásicas preguntas que haces a Alexa sobre qué tiempo hará, las noticias, juegos, pedirle una emisora de radio, etc.

Es decir, que te permite llevar un asistente virtual en tu coche con todas las funciones que estos ofrecen, al igual que en el hogar. Incluso puedes pedirle que abra Google Maps, que use las skills de Alexa y mucho más. Sin duda, en cuanto a posibilidades es excepcional y no se deja nada en el tintero, aunque el funcionamiento cambia un poco con respecto al de los Amazon Echo habituales, más abajo te lo explicamos.

¿Cómo se conecta al coche y al móvil el Echo Auto?

El Amazon Echo Auto se conecta al coche de dos formas (bien por jack de auriculares, o bien por Bluetooth). Para que se conecte por Bluetooth tu coche tiene que admitir una conexión Bluetooth entrante A2DP (es decir, la que permite conectar tu móvil al coche para escuchar música). Si tu coche solo tiene manos libres Bluetooth no será suficiente para conectar el Amazon Echo.

Sin embargo, en nuestro caso lo conectamos por jack de audio que está presente en prácticamente todos los coches desde hace unos 20 años. Será compatible con tu coche si este tiene una entrada de jack o bien tiene la clásica entrada RCA (aunque en este último caso deberás comprar un cable extra que puedes conseguir aquí).

Una vez conectado tendrás que usar la app de Alexa en tu móvil para configurarlo y seguir las instrucciones (en realidad es tan fácil que no hace falta explicar nada, la propia app te da los pasos a seguir). Una vez enlazado será ahí donde debas enlazar tu cuenta de Spotify (o de otros servicios musicales como Deezer, etc.) y controlar todas las opciones del Echo Auto.

Y además de la conexión de audio, tendrás que conectar el Amazon Echo Auto a la toma del mechero de tu coche (viene con cargador en la caja) e incluso añade un USB extra para que puedas cargar tu móvil. Por lo tanto, te llevas el Echo Auto para escuchar música y también un cargador para tu coche a 2.4A que carga todos los móviles del mercado a una velocidad decente, de unos 10-12W.

El altavoz trae guías para los cables, de forma que puedas colocarlo en tu coche ordenadamente. Queda bastante bien y lo cierto es que no se hace para nada incómodo, aunque esto dependerá mucho de dónde lleve la toma de alimentación tu coche. Incluso trae un soporte para la rejilla de ventilación, que será compatible con la mayoría de modelos. Será ahí donde el Echo Auto se adherirá de forma magnética y no se caerá.

¿Se escucha bien el Amazon Echo Auto? ¿Reconoce bien la voz?

En cuanto a funcionamiento, calidad de sonido y reconocimiento de voz debemos dar prácticamente un 10 al dispositivo. Se escucha realmente bien (aunque con un volumen no muy alto, pero puedes darle más en el coche y listo) y reconoce la voz con muchísima precisión.

Una de las mejores cosas de los Amazon Echo es que integran muchos micrófonos de largo alcance (en este caso 8) que reconocen tu voz incluso con un volumen altísimo. Además, sirve para controlar tu móvil desde el dispositivo y pedirle prácticamente todo lo que quieras. El Echo Auto tiene una luz de control que te indica si te está escuchando o no, si hay una llamada en curso, etc. Con el clásico comando “Alexa”, podrás pedirle todo lo que quieras. Y en su parte superior cuenta con dos botones (uno te permite activar la escucha y el otro desactiva el micrófono por si quieres mayor privacidad).

A diferencia de un Amazon Echo de hogar, este lo que hace es usar tu móvil de intermediario por lo que necesitarás tener una buena tarifa de datos o usar la música offline que tienes en Spotify o Amazon Music HD. Aunque también es compatible con Apple Music y otros servicios. Incluso puede funcionar como puente Bluetooth y reproducir cualquier cosa, aunque en este caso perderías el control por voz del dispositivo.

Ten cuenta que todas las órdenes que das se procesan en tu teléfono y será necesario para que este dispositivo pueda funcionar o en caso contrario no servirá de nada. Al teléfono se conecta por Bluetooth, y nada más encender el coche se encenderá el dispositivo y en unos 30 segundos estará listo para su uso. Algunas veces la app puede llegar a fallar y requerir que la abras en el móvil, pero la gran mayoría de las veces nos ha funcionado bien (puede que esto tuviese que ver con un control agresivo de energía de nuestro teléfono de pruebas).

¿Vale la pena comprar el Amazon Echo Auto?

La respuesta es, depende. Y es que si tu coche admite música por Bluetooth y solo lo vas a usar para reproducir música no vale demasiado la pena. Puedes pedirle a tu móvil con el comando Ok Google que ponga la canción que quieras o haga otras cosas (aunque no tendrá el mismo nivel de precisión, eso desde luego).

Sin embargo, si tu coche no tiene Bluetooth, ni manos libres, SÍ es una compra que cambiará muchísimo tu experiencia diaria. Te permitirá escuchar música en la radio desde tu móvil, te permitirá llamar con una calidad de sonido brutal y además dejarás de tener que tocar la radio para pedirle cualquier cosa a tu móvil. Puede que tu precio te parezca algo elevado (59,99€ habitualmente) pero lo cierto es que en un coche que no tenga estas opciones será muchísimo más barato que cambiar el equipo de radio por uno con capacidades multimedia. Además, será posible llevarlo de un coche a otro sin ningún problema. Si te gusta, puedes conseguirlo en Amazon con envío en 1 día.

A mí personalmente me ha gustado muchísimo, y lo cierto es que para el día a día es muy cómodo. Ahora ya no toco el móvil ni la radio cuando entro en el coche, solo le pido que ponga una playlist en concreto o cambie de canción cuando no me gusta y listo.