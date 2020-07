Tener una buena conexión WiFi no es solo un tema de velocidad. Para que el rendimiento sea excelente, también es necesario contar con buena cobertura y una conexión fiable, que no se caiga constantemente. Si tu viejo router no te asegura esas dos últimas cosas, entonces deberías echarle un ojo al nuevo Xiaomi Mi Router AX1800, y seguro que no te arrepentirás.

El Mi Router AX1800 de Xiaomi tiene la mejor velocidad, y una cobertura genial

Uno de los grandes problemas de casi cualquier router WiFi que te ponen las compañías de telefonía es que el WiFi que traen de serie suele ser malo, o no demasiado bueno. En ocasiones, puede ser tan malo que estando a dos o tres habitaciones de distancia pierdes la conectividad. Esto también repercute en la velocidad de navegación, y es un verdadero dolor de cabeza.

Xiaomi sabe lo molesto que puede ser, y por esa razón presentaron hace poco un nuevo router WiFi. El Mi Router AX1800 cuenta con dos antenas ocultas que se encargarán de asegurar una gran cobertura de 360 grados.

Además, es de doble banda (2,4 y 5 GHz) y equipa dos amplificadores de señal independientes por cada banda, lo que aumenta la potencia de la señal en 4 db. Con todo ello, Xiaomi asegura que la cobertura del Mi Router AX1800 es hasta un 50% mejor que la de su exitoso AC1200. Asimismo, es un router ideal para jugar, porque sus latencias son muy bajas.

En cuanto a velocidad respecta, el AX1800 es WiFi 6, y permite conexiones de hasta 1800 Mbps en modo inalámbrico, y 1000 Mbps con conexión cableada. Aparte, su formato tipo torre no solo lo hace más llamativo, sino también más seguro, ya que su diseño permite una disipación de calor mucho más eficiente. Este es el resumen de sus características:

Procesador de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 de 1,2 GHz y una NPU de 1,5 GHz como motor inteligente de aceleración de red .

. 256 MB de RAM y una memoria de 128 MB que permite administrar hasta 128 dispositivos en simultáneo.

en simultáneo. Conectividad WiFi 6 de doble banda con velocidad máxima de 1800 Mbps.

Dos antenas de 360 grados con doble amplificador en cada banda.

en cada banda. Tiene 3 puertos LAN y compatibilidad con cifrado WPA3, WiFi Mesh, BeamForming, MU-MIMO, OFDMA, BSS Coloring, y más.

El Mi Router AX1800 puede ser tuyo por apenas 52 euros

Si buscas un router fiable, rápido, con buena cobertura, bonito y además económico, definitivamente el Mi Router AX1800 es el indicado. Con él puedes conectar hasta 128 dispositivos al mismo tiempo, y aparte tiene tecnología Mesh, por lo que puedes conectar varios AX1800 en simultáneo si tu casa es muy grande, aunque con su potencia dudamos que le haga falta.

Es compatible la app Mi WiFi, así que puedes controlarlo completamente desde tu smartphone Android o iPhone. El Mi Router AX1800 está disponible actualmente en Gearbest a un precio de solo 52 euros, con garantía en España incluida.