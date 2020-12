Este año fue agotador a otro nivel. Seguro que llegas al final del 2020 con los ánimos mermados. ¿Qué no viviste en estos 365 días? Por solo mencionar algunas cosas, considera que este año tuviste que pasar:

Una pandemia de COVID-19 a escala global.

a escala global. Confinamientos masivos para evitar la propagación del virus.

para evitar la propagación del virus. La crisis económica y sanitaria que la pandemia conllevó.

que la pandemia conllevó. Y, por supuesto, la muerte de tus familiares afectados por la peligrosa enfermedad.

Un verdadero dolor de cabeza, ¿no lo crees? Pues para cambiar ese sentimiento negativo y alegrarte las fiestas, te traemos los vídeos más inspiradores sobre la Navidad del 2020, así lograrás renovar tu espíritu navideño.

La Carta, el anuncio de Coca Cola que no te puedes perder

Si hay una empresa que sabe hacer anuncios publicitarios sobre Navidad, es Coca-Cola. La Carta (cuyo título en inglés es The Letter) es el comercial de la compañía estadounidense para las fiestas del 2020. En el mismo se celebran los 100 años que cumple Coca-Cola haciendo anuncios navideños.

El spot publicitario es dirigido por el reconocido cineasta Taika Waititi. En el mismo se narra la historia de un padre que recibe la carta para Papá Noel de su hija. El padre hace todo lo posible para entregársela personalmente a Papá Noel en el Polo Norte.

Sin necesidad de un diálogo y solo con el uso de imágenes llenas de sentimiento, Coca-Cola logra crear un vídeo navideño muy inspirador, que ahonda en la familia y la importancia que la misma tiene en tu vida.

Historias que nos unen: un corto de Disney para llorar como un niño

Disney entra a esta lista gracias a Historias que nos unen, el corto animado sobre la Navidad que estrenaron el pasado 8 de noviembre en su canal de YouTube.

El corto te narrará, con elaboradas animaciones 3D, la relación de la abuela Lola y su nieta. Las dos comparten gustos y aficiones, pero se empiezan a distanciar cuando la nieta crece a medida que pasa el tiempo. El final da un giro argumental tremendo, que te sacará sonrisas y lágrimas a partes iguales.

Disney firma así un corto para la historia, que te llenará de amor por tu familia para esta Nochebuena.

Como dato curioso, la cantante española Ana Guerra es la voz que la empresa de Mickey Mouse escogió para Historias que nos unen. Su participación, al igual que todo el corto, es simplemente espectacular.

Sebastián Yatra y su versión de Santa Is Comin’ To Town

¿Quién dijo que versionar un villancico navideño no sería una buena idea? ¡Sebastián Yatra desmiente esto con su versión de Santa Is Comin’ To Town!

El cantante colombiano sacó a finales de noviembre su propia versión del villancico, una canción clásica de la cultura anglosajona en estas fiestas. El vídeo cuenta en la actualidad con más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y promete ser una de las canciones de Navidad más escuchadas del año.

En el vídeo podrás ver a Yatra cantando el villancico mientras se prepara para la llegada de Papá Noel. Este videoclip es una alternativa muy particular del listado, ya que es una divertida canción, ideal para que te tomes un descanso y te desestreses con la voz del colombiano cantando en inglés y español.

Suchard y su spot publicitario para este 2020

La empresa suiza dedicada al mundo del chocolate también ofrece otro spot publicitario de mucha calidad. Este es un vídeo inspirador, el más largo de la lista (tiene una duración de casi 5 minutos), titulado De:Para.

En el anuncio, una familia se vuelve a reunir para Nochebuena, luego de un año separada por el confinamiento. Cada miembro de la familia regala detalles muy bonitos, que demuestran una unión y lealtad que no se han perdido en ningún momento.

La dirección del guionista Daniel Sánchez Arévalo, junto al eslogan “Que no se te olviden los regalos más importantes”, crean un vídeo muy emotivo que seguro te levantará el ánimo para estas Navidades.

El emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2020

Cada año, todos los españoles se conmueven con los anuncios que prepara la Lotería Nacional. Este año no podría ser la excepción.

El spot de este año es un vídeo basado en las transiciones temporales entre épocas, que muestran la evolución de la Lotería Nacional a lo largo de los años. La parte más dura del vídeo es ver la situación actual con los confinamientos, que no permite el contacto ni el calor humano.

Pese a que los resultados de la Lotería Nacional ya se dieron a conocer el pasado 22 de diciembre (aquí puedes consultarlos), el spot no deja de ser un vídeo lleno de contenido, y que se corona como uno de los más inspiradores para la Navidad de 2020.

Esos son los vídeos más inspiradores sobre la Navidad del 2020. Este tipo de material audiovisual es excelente si necesitas tomar un respiro y renovar tus energías para pasarlo bien esta Nochebuena. No olvides revisar los filtros navideños de TikTok para las fotos familiares y prepararles a tus hijos un vídeo de Papá Noel.