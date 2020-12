Los mejores filtros navideños para TikTok

No solo Instagram y Snapchat renuevan sus filtros a diarios, TikTok también añade filtros nuevos casi de forma diaria. Ahora, y con motivo navideño, la plataforma de vídeos del momento ha incluido una gran cantidad de filtros relacionados con la navidad que, si grabas vídeos a diarios con la app, no los debes dejar pasar.

¿Cómo encontrar los filtros navideños en TikTok?

TikTok se lo ha puesto bastante fácil a sus usuarios para que puedan encontrar todos estos filtros navideños. Si nunca has utilizado filtros, o bien no sabes dónde encontrarlos, no te preocupes, sigue estos pasos que te dejamos a continuación:

Dentro de TikTok, deberás pinchar sobre el icono “+” que se ubica en el centro inferior de la pantalla.

Por consiguiente, deberás pulsar sobre la opción que dice Efectos .

. Se desplegará un menú con varios efectos, pincha sobre la categoría que dice Felices fiestas .

. En cuestión de segundos, podrás ver todos los efectos navideños que tiene TikTok. Para usarlos, solo debes pulsar en el efecto y el mismo se aplicará automáticamente en la cámara de tu móvil.

Es muy importante destacar que no todos los filtros podrían llegar a funcionar en tu móvil Android. Si tienes un terminal de gama media o baja, algunos de estos filtros podrían mostrar el siguiente mensaje: “tu móvil no es compatible”. En caso de que te aparezca ese mensaje, no podrás hacer nada, ya que probablemente tu móvil no cuente con algún sensor que necesita ese filtro para poder ejecutarse correctamente.

Estos son los 5 mejores filtros navideños para TikTok

Antes de que te mostremos los filtros navideños que tiene TikTok, es importante que descargues la última versión de la app en tu móvil. Puedes hacerlo desde Google Play Store actualizando manualmente la app. Si ya tienes la última versión instalada, deberías poder ver estos filtros en el apartado de “efectos”.

Por otro lado, te recomendamos usar estos filtros con la cámara trasera de tu móvil, ¿por qué? Por el simple motivo de que la cámara trasera tiene mucha más resolución y calidad. Utilizándola con estos filtros que te mostramos a continuación, obtendrás mejores resultados en los vídeos.

El duende bailarín de TikTok

Este filtro, como su nombre lo indica, muestra un duende bailarín que copia todos los movimientos que hagamos. No importa si bailamos, nos movemos o hacemos alguna pose, el duende la copiará a la perfección.

Nosotros lo hemos probado y nos ha parecido el mejor filtro navideño de todos los que ha incluido TikTok en su apartado de efectos. No hace falta saber bailar para divertirse con este efecto, ya que con hacer algún que otro “movimiento pélvico” alcanza y sobra.

Al tratarse de un efecto de Realidad aumentada, tu móvil deberá ser compatible con ARCore de Google para poder usar el filtro. ¿No sabes si tu teléfono es compatible? Descubre aquí qué dispositivos son compatibles con ARCore.

Las tarjetas navideñas de TikTok

Si buscas un filtro un poco más formal, el efecto llamado “tarjetas navideñas” te vendrá como anillo al dedo. Aquí no hay mucho para ver, pues es un filtro sencillo que pone tu rostro en postales navideñas.

En pocas palabras, podríamos decir que es un efecto ideal para ser usado en saludos familiares. Con esto de la pandemia, el distanciamiento y confinamiento, TikTok sabe lo complicado que puede llegar a ser reunirse con los que uno más quiere. Es por este motivo que han incluido este filtro, el cual sirve para enviar postales digitales a aquellos a los que les queremos desear una feliz navidad.

Selfies navideñas en TikTok

Al mejor estilo collage, pero en vídeo, TikTok se luce a lo grande con este filtro llamado “Selfies navideñas”. El funcionamiento del mismo es muy sencillo: activa la cámara frontal de tu móvil, pincha en el botón rojo para empezar a grabar el vídeo, y realiza poses justo antes de que el efecto te tome una fotografía.

Nosotros hemos usado el filtro y podemos decir que es ideal para ser utilizado con amigos y familiares. Eso sí, si piensas usarlo, te recomendamos utilizar algún sonido relacionado con la fecha, o sea, música navideña para que el resultado final sea épico.

El gorro navideño de TikTok

Simple, pero efectivo, estas dos palabras son las que definen a este encantador filtro navideño para TikTok. Como de seguro has podido observar en la imagen que te dejamos arriba de este párrafo, el filtro lo que hace es poner un gorro navideño sobre la cabeza de la persona a la que se apunta con la cámara del móvil.

Además, si pinchas sobre la pantalla cuando el filtro esté en ejecución, podrás añadir un efecto más que añadirá pequeñas estrellas en el rostro de la persona que tiene el gorro navideño. Como podrás ver, es un filtro sencillo que no ofrece mucho más que esto.

Convierte a tus perros en renos con TikTok

Al igual que en el filtro del duende bailarín, este efecto de TikTok necesita que tu móvil sea compatible con Google ARCore. Si al seleccionarlo no aparece un mensaje diciendo “dispositivo no compatible”, podrás grabar a tus perros para convertirlos en renos como por arte de magia.

Como el nombre lo indica, este filtro solo funciona cuando se pone el rostro de un perro delante de la cámara. Eso sí, no todas las razas de perros son compatibles con este efecto, pues nosotros lo hemos probado en un Dóberman y no nos ha funcionado. Por otro lado, desde ya te recomendamos no probar este filtro en gatos, pues no hay ninguna forma de que el efecto funcione en felinos.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos eliminar el caché de la app antes de usar estos filtros de TikTok. Algunos de estos efectos utilizan mucha memoria RAM, por lo que es ideal borrar el caché para que la aplicación no se trabe al momento de grabar un vídeo utilizando estos efectos. Si tienes algún problema buscando o utilizando estos filtros, déjanos un mensaje para que podamos ayudarte a solucionarlo.