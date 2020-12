Hoy es un día muy importante para millones de españoles. Como cada año, el 22 de diciembre se realiza el sorteo extraordinario de Navidad. También conocido como El Gordo, veremos una lluvia de millones que caerá en diferentes lugares de España. ¿Has jugado a la Lotería de Navidad 2020? Te explicamos cómo saber si tienes un número premiado.

Lo cierto es que durante toda la mañana se irán cantando números premiados de la Lotería de Navidad 2020, por lo que vale mucho la pena saber si te ha tocado el Gordo de este año. Además, teniendo en cuenta lo fácil que es conocer en tiempo real qué números están saliendo, no tienes excusa para ser informado.

Puedes ver los números premiados de la Lotería de Navidad 2020 de dos formas

Antes de nada, decir que a principios de este mes te hablamos de la mejor app para comprar Lotería de Navidad de forma online. Sí, Tulotero es todo un referente a la hora de realizar todo tipo de apuestas.

No solo ofrece la posibilidad de comprar un número para el sorteo extraordinario de Navidad, sino que también puedes jugar a la Bonoloto, Euromillones, Primitiva, Quiniela… Vamos, que la variedad es bastante amplia.

Y, lo mejor de todo, es que la aplicación de Tulotero también te va informando en tiempo real de los números que van saliendo en el Gordo de Navidad 2020. Lo único que has de hacer es descargar la app a través de este enlace.

No te preocupes, que el único motivo por el que no está la app completa en Google Play es porque las políticas de la plataforma no permiten este tipo de servicios.

También puedes usar la app de la Lotería Nacional

Otra excelente opción a tener en cuenta para saber los números premiados de la Lotería de Navidad 2020 es apostar por la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. A través de este enlace podrás ver los resultados en tiempo real.

Y, por si no fuera suficiente, también puedes utilizar su aplicación oficial, disponible a través de este enlace tanto para dispositivos iOS como terminales Android. Igual que ha sucedido con TuLotero, la app no se encuentra en Google Play por la política de la plataforma, pero este archivo APK es totalmente fiable, así que no dudes en descargar esta aplicación para saber si tienes el número premiado del Sorteo de Navidad 2020.