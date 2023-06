Aunque las tiendas online de minoristas chinos existen desde hace mucho, la que rompió el molde y expandió el mercado definitivamente fue AliExpress. Desde su lanzamiento en 2010 ha ido creciendo poco a poco y actualmente llega a casi cualquier rincón del mundo. Sus precios son increíbles, su catálogo enorme, pero sigue arrastrando un problema que viene desde sus inicios: la experiencia de compra puede llegar a ser abrumadora porque la web se ve desordenada y tantos cupones, artículos y demás solo fomentan ese caos.

Otros competidores han tomado nota de esto y lentamente se han convertido en excelentes alternativas a AliExpress para comprar barato en China. Algunos tienen los mismos problemas de orden, pero sus catálogos más especializados ayudan a reducirlo. Eso sí, las ofertas y los precios accesibles están en todos ellos. ¿Quieres conocer estos bazares chinos en línea?

Temu: la tienda en línea china que está causando sensación en todo el planeta

Si eres asiduo a TikTok e Instagram seguramente te hayas cruzado recientemente con recomendaciones sobre esta tienda en línea. Millones de personas están hablando de ella, algo que parece que sucedió de un momento a otro, pero hay razones suficientes para ello.

Temu inició sus operaciones en línea apenas en 2022, pero sus estrategias de mercados han hecho que se viralice a un ritmo alucinante como alternativa de AliExpress. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Muchas cosas:

Es un marketplace con un catálogo enorme de productos , tanto como AliExpress. De hecho, lo único que no venden son gadgets complejos como portátiles, móviles, tablets, etc.

, tanto como AliExpress. De hecho, lo único que no venden son gadgets complejos como portátiles, móviles, tablets, etc. Sus precios son absurdamente bajos y muchas veces vienen acompañados con envío global gratuito.

y muchas veces vienen acompañados con envío global gratuito. Un montón de artículos tienen devoluciones gratis de hasta 90 días .

. Las ofertas y los cupones están a la orden del día, pudiendo conseguir hasta 90% de descuento en algunos productos .

. Multitud de métodos de pagos: tarjetas de crédito y débito, su propio monedero digital, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Cash App y hasta sistemas de crédito como Afterpay y Klarna.

Sin embargo, lo que ha hecho tan viral a Temu no son solamente las cosas que acabamos de listar. Temu tiene un sistema de referidos con el que puedes ganar dinero y lo mejor es que puedes usarlo en la app o retirarlo a tu PayPal. Además, muchas veces encontrarás sorteos cuyos premios son cupones de descuento especiales y muy atractivos.

Y sí, seguramente dirás que Temu no es china porque sus oficinas centrales están ubicadas en Estados Unidos. No obstante, la casa matriz detrás de Temu es China (Pinduoduo Inc.) y la mayoría de sus productos se envían desde allá.

Shein: el imperio del fast fashion chino a precios ridículos

¿A estas alturas del partido existe alguien que no conozca Shein? La tienda online china es la alternativa por excelencia a AliExpress si quieres comprar ropa, zapatos, lencería y algunas cosas para el hogar. Además, es una tienda donde puedes conseguir piezas para cualquier estilo, incluso si quieres copiar algún outfit de alta costura por poco dinero. ¿Qué ha hecho que Shein sea tan conocida? Esto:

Es una tienda especializada en el departamento de mod a, algo en lo que es muy superior a AliExpress.

a, algo en lo que es muy superior a AliExpress. Su interfaz de usuario es muy amigable , permitiéndote identificar y elegir con facilidad los productos que quieras y con información muy detallada.

, permitiéndote identificar y elegir con facilidad los productos que quieras y con información muy detallada. Sus precios son ultracompetitivos y también hay cupones con descuento con bastante frecuencia.

y también hay cupones con descuento con bastante frecuencia. Cuenta con envíos gratis en muchas ocasiones y su sistema de devoluciones es excelente.

El único detalle de Shein es que no tiene tantos métodos de pago como otras tiendas en línea chinas. No obstante, tampoco es que carezcan de opciones: puedes pagar con tarjetas de crédito, PayPal, Clearpay, Klarna y Scalapay.

Miravia: la respuesta del grupo Alibaba a Shein viene con todo

Manteniéndonos en el apartado de moda y hogar, Alibaba se dio cuenta de que Shein les estaba comiendo el pastel a un ritmo arrollador. ¿Qué fue lo que hicieron? Desarrollaron su propia tienda en línea especializada en estos departamentos, con muchas de las ventajas que ofrece la competencia y más. ¿Qué quiere decir esto? Listemos las fortalezas de esta plataforma:

Catálogo especializado en los departamentos de moda y hogar (aunque mucho más pequeños que AliExpress).

(aunque mucho más pequeños que AliExpress). Interfaz mejorada que hace mucho más cómoda la experiencia de navegación y compra.

que hace mucho más cómoda la experiencia de navegación y compra. Precios muy competitivos y con multitud de cupones de descuento disponibles (eso sí, venden un poco más caro que en AliExpress).

y con multitud de cupones de descuento disponibles (eso sí, venden un poco más caro que en AliExpress). Envíos gratis y muy rápidos en muchas ocasiones , pues Miravia aprovecha la red de almacenes de AliExpress en España.

, pues Miravia aprovecha la red de almacenes de AliExpress en España. Variedad de métodos de pago: tarjetas de crédito y débito, Apple Pay, Google Pay y Bizum.

Por desgracia, Miravia todavía no acepta PayPal, un revés importante tomando en cuenta el alcance de este procesador de pagos. Aparte, Miravia adolece del mismo problema que AliExpress: las devoluciones y garantías pueden llegar a ser un dolor de cabeza con algunos vendedores (no todos).

Banggood: la tienda en línea china más parecida a AliExpress

Si lo que buscas es una alternativa muy parecida a AliExpress, probablemente Bangood sea la mejor opción. Esta tienda en línea tiene los mismos departamentos: moda, hogar, motor, tecnología, juguetes, electrodomésticos y más. Aparte, se parece a AliExpress en varias cosas más. Estas son sus principales fortalezas:

Su catálogo es casi tan extenso como el de AliExpress .

. Su interfaz es más amigable , aunque no tanto como otras opciones.

, aunque no tanto como otras opciones. Tienen almacenes en más de 30 países , lo que les permite hacer envíos muy rápidos y gratis.

, lo que les permite hacer envíos muy rápidos y gratis. Sus precios son competitivos y con frecuencia encontrarás ofertas relámpago muy buenas.

y con frecuencia encontrarás ofertas relámpago muy buenas. Si un producto viene desde China, en algunas ocasiones podrás tenerlo en casa en solo 7 días hábiles (envío prioritario).

Internacionalmente, Banggood solo acepta tarjetas de crédito y débito, así como PayPal. No obstante, en distintos países ofrecen formas de pago regionales, alcanzando más de 80 opciones diferentes. Así, la cifra es muy superior a las alternativas ofrecidas por AliExpress.

Geekbuying: un bazar chino en línea ideal para los fanáticos de la tecnología

No podíamos cerrar este artículo con las mejores alternativas a AliExpress para comprar en China sin abordar nuestra especialidad: la tecnología. Geekbuying se especializa en la venta de artículos electrónicos, tanto de origen chino como de otros países del mundo.

En esta web encontrarás cualquier cosa que se te ocurra, desde móviles, ordenadores, patinetes eléctricos, electrodomésticos inteligentes, baterías de respaldo y muchísimo más. Estas son sus principales bondades:

Es una tienda especializada en tecnología , así que encontrarás muchos datos sobre los dispositivos que puedan interesarte.

, así que encontrarás muchos datos sobre los dispositivos que puedan interesarte. Sus precios son muy buenos dentro de este nicho de mercado y siempre hay buenas ofertas.

y siempre hay buenas ofertas. La interfaz es una de las mejores , haciendo de la navegación una buena experiencia.

, haciendo de la navegación una buena experiencia. Tienen almacenes en España y otros países de Europa que mejoran el tiempo de envío.

y otros países de Europa que mejoran el tiempo de envío. Aceptan muchos métodos de pago regionales, aunque menos que Banggood. PayPal, tarjetas de débito y crédito, así como transferencias bancarias son aceptadas globalmente.

Ahora que conoces estas alternativas, ¿ya decidiste por cuál optarás para comprar tu próximo regalo? Es momento de ahorrarte algunos euros o ¿por qué no? Usarlos para comprar más cosas en estas fabulosas tiendas en línea.