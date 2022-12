¿Ya tienes listo tu outfit para Navidad y Fin de Año? Pues si aún no has renovado tu armario estas de suerte, ya que en aquí te traemos las 5 mejores aplicaciones para comprar ropa desde España. Y descuida, en este artículo no encontrarás las apps de los gigantes del comercio electrónico como Amazon, Wish o AliExpress, dado que de seguro ya estás muy familiarizado con ellos.

Las 5 mejores aplicaciones para comprar ropa en España

Bershka

La marca de moda por excelencia de los jóvenes. Bershka es una de las tiendas de ropa imprescindibles en los principales centros comerciales de la ciudad y por si no lo sabes, tiene una app para móviles muy fácil de usar. En la aplicación puedes encontrar el amplio catálogo de Bershka tanto para hombres como para mujeres y puedes solicitar que tus compras se entreguen a tu dirección o en la tienda más cercana.

Shein

Si lo que estás buscando es una app en la que puedas comprar ropa de calidad y económica, entonces tienes que descargar en tu móvil la aplicación de Shein. En esta tienda puedes encontrar ropa para damas, caballeros y niños en una amplia variedad de tallas, incluyendo tallas grandes.

Zara

Una de las marcas de ropa más populares de las últimas décadas también tiene una app para Android e iOS. Nos referimos a Zara, la firma de ropa vanguardista y a la moda que, a diferencia de lo que muchos piensas, es muy accesible. En su aplicación puedes disfrutar del amplio catálogo de Zara que constantemente se va renovando con prendas nuevas para cada temporada.

ASOS

¿Aún no conoces ASOS? Pues entonces tienes que descargar la aplicación de esta tienda de ropa. En ella encontrarás más de 800 marcas de prendas de vestir tanto para mujeres como para hombres. Además, tiene funciones muy interesantes como la capacidad de pedirle a la app que te notifique cuando una prenda que te gustó baje de precio o recomendaciones personalizadas para tu talla y estilo.

Zalando

Finalmente, la última aplicación para comprar ropa que te traemos es Zalando. Aunque su nombre no te suene familiar, de seguro que sí reconoces el de las marcas de ropa que puedes encontrar en esta tienda: Nike, Converse, New Balance, Vans, Puma, Espirit, Calvin Klein, Burberry, Tommy Hilfiger, entre otras.

Y tú… ¿Cuál de estas apps descargarás para encontrar tu outfit?