Si estás pensando en comprar un móvil Xiaomi es porque sabes que, entre otras cosas, su precio es asequible y si has escuchado hablar sobre AliExpress sabrás que sus precios son todavía mejores. Entonces, comprar un smartphone Xiaomi en esta página suena increíble porque debería ser más económico, ¿no?

Es algo normal que cuando ves algo con un precio tan bajo se generen ciertas preguntas en ti. ¿Será confiable comprar en esa página? ¿Estaré comprando el producto original?

Estas dudas quedarán resueltas luego de leer este artículo, además vamos a darte unos tips de seguridad para que tengas en cuenta al comprar en AliExpress. Mira aquí para saber si es mejor comprar tu Xiaomi en Amazon o AliExpress.

Vamos por lo básico: ¿Qué es AliExpress?

AliExpress permite que personas y empresas chinas vendan directamente a consumidores extranjeros. Un dato curioso es que los consumidores chinos no pueden comprar en la página y las personas o empresas extranjeras no pueden vender en ella.

Esta plataforma es un e-commerce lanzado en 2010 por Alibaba Group que permite compras directas desde cualquier parte del mundo con fabricantes chinos, eliminando intermediarios, lo cual hace que sus precios sean atractivos.

Sus vendedores tienen un sistema de clasificaciones y puntuaciones que permite conocer la reputación del vendedor antes de realizar una compra. Por seguridad, recomiendan a los clientes realizar pagos a través de la plataforma, aunque en caso de problemas con el producto te pueden reembolsar el dinero, pero es un proceso tedioso.

En términos generales es una plataforma segura por su programa de protección al comprador, sin embargo, como en cualquier sitio web hay vendedores sin escrúpulos y existe poco control de calidad por parte de los fabricantes.

¿Por qué comprar un Xiaomi en AliExpress?

La popularidad de esta plataforma en los últimos años ha sido notable y no es de extrañar que sea una de las opciones más económicas para comprar un móvil Xiaomi. Todo parece demasiado bueno para ser cierto, entonces regreso a la pregunta inicial ¿es seguro comprar un móvil Xiaomi en AliExpress?

Porque el problema lo encontraríamos al realizar la compra y que el smartphone no sea original, que llegue defectuoso o que no llegue. Por eso he preparado los siguientes tips para evitar fraudes.

Este es el móvil de Xiaomi que seguro vas a querer comprar en AliExpress

Algunas recomendaciones de seguridad para que tengas en cuenta

Revisar valoraciones del vendedor y volumen de ventas.

del vendedor y volumen de ventas. Verificar la garantía que cubre el vendedor. El tipo de entrega, si hace devoluciones y reembolsos o devoluciones nacionales (en caso de tener almacén en España).

o devoluciones nacionales (en caso de tener almacén en España). Tal como indican en AliExpress, enviar el dinero a través de la plataforma y no directamente a la cuenta del vendedor.

y no directamente a la cuenta del vendedor. Parece obvio, pero no confirmar la entrega antes de recibir el pedido.

Ahora te vamos a recomendar 3 tiendas Xiaomi dentro de AliExpress en las que puedes comprar:

Mi Global Store

Xiaomi Online Store

Xiaomi Mijia Store

Como mencionamos anteriormente, AliExpress en general es una plataforma segura, aunque no está de más que tomes en cuenta las recomendaciones que te hemos dado. En caso de tener problemas antes de los 15 días de tu compra debes notificar rápidamente al área de soporte, quienes según sea el caso pueden hacerte un reembolso total o parcial. AliExpress ha mejorado mucho con los años y en la actualidad protegen bastante al comprador por lo que el riesgo de estafa está descartado.