¿Comprarte un móvil Xiaomi en Amazon o hacerlo en AliExpress? Ambas tiendas son excelentes para esa tarea si lo haces desde España, pero cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas frente a la otra. ¿Cuáles son? ¿Es acaso alguna de ellas mejor o van a la par?

Vamos a echarte una mano con eso, porque hoy hablaremos desde nuestra experiencia con ambas tiendas y lo que ofrece cada una de ellas a sus compradores. Y, tras compararlas, daremos con la respuesta de si es mejor comprar tu Xiaomi en AliExpress o en Amazon.

¿Por qué AliExpress y Amazon son las mejores opciones al comprar un móvil desde España?

Antes de comentar las diferencias que hacen mejor o peor a cada tienda, es importante resaltar las cosas que tienen en común. De todo, lo principal es que ambas tiendas en línea son parte de dos gigantes del comercio electrónico, Amazon LLC y Alibaba.

Lo otro es que ambas son ampliamente reconocidas por compradores y fabricantes. De hecho, tanto Xiaomi como muchas otras compañías tienen sus tiendas oficiales dentro de Amazon y AliExpress, por ejemplo: Huawei, Samsung, LG, OnePlus, OPPO, Realme y hasta la misma Apple.

Además, estas tiendas son tan importantes que incluso son utilizadas por muchos fabricantes de móviles y portátiles para realizar lanzamientos exclusivos de sus dispositivos. Entonces, si ellos confían en Amazon y AliExpress, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? Y bueno, no puedes olvidar otro dato importante: ambas venden productos como churros, y no solo hablamos de móviles Xiaomi. Por algo será, ¿no?

Sabiendo esto, entonces hablemos de cada una por separado, ¿empezamos por Amazon?

Por qué deberías comprar tu móvil Xiaomi desde Amazon

Aparte de lo que mencionamos, lo cierto es que Amazon tiene otras ventajas adicionales para convencerte de que es una buena idea comprar en ella. Y de todas, sin lugar a dudas la mejor característica de Amazon es su servicio al cliente. No solo es muy rápido al momento de solucionar tus problemas, sino que tampoco pone demasiadas trabas al momento de tramitar una garantía, realizar una devolución o cualquier reclamo.

Además, en tiempos de entrega Amazon no tiene competencia alguna en este momento, especialmente porque casi todos sus artículos se envían directamente desde España. Puede que en algún caso puntual otra tienda entregue más rápido que ellos, pero no es habitual. ¿Qué no tienes suficiente con recibir tu paquete pronto? En muchas ocasiones también puedes optar por envíos gratis a toda España.

Por otra parte, si te das de alta con una suscripción a Amazon Prime recibirás muchos beneficios adicionales. Podrás optar por descuentos exclusivos para usuarios prémium, así como envíos gratis con entrega al día siguiente. También hay otras ventajas dentro de la suscripción a Amazon Prime como el acceso a Prime Video o Amazon Fotos, pero no vienen al caso.

El buscador de productos de Amazon también es muy bueno, la variedad de artículos muy amplia e incluso puedes establecer alertas de disponibilidad para algún dispositivo que desees, pero que no tenga stock. Generalmente hay muchas ofertas activas y en fechas especiales como el Black Friday o el Amazon Prime Day se vuelven locos con las rebajas.

¿Otra ventaja? La calidad de los productos en Amazon tiende a ser mejor que los de AliExpress, aunque en los móviles esto no aplica demasiado si sabes lo que compras. ¿Es la plataforma perfecta para comprar tu próximo Xiaomi? Todo a punta a que sí, pero lo cierto es que Amazon también tiene sus detalles.

¿Qué desventajas tiene comprar un móvil Xiaomi por Amazon?

Aunque todo parezca color de rosa con Amazon, la verdad es que hay un par de detalles que te podrían llevar a decantarte por AliExpress al momento de comprar un Xiaomi. No obstante, las desventajas no son graves, así que no te asustes. ¿Hacemos una lista?

Generalmente los precios de Amazon son superiores a los de AliExpress.

a los de AliExpress. El catálogo de móviles y dispositivos Xiaomi en Amazon es más pequeño.

En ambos casos la razón es básicamente la misma: Amazon mayoritariamente vende productos globales de Xiaomi, así como versiones presentadas en Europa. Hay que recordar que Xiaomi es una compañía china y en su país ofrecen muchos productos exclusivos que nunca llegan a ver la luz en occidente.

Si lo tuyo es comprar un Redmi K40, por ejemplo, entonces Amazon no es la mejor opción para ti. Y si nos extendemos a otros dispositivos del catálogo de Xiaomi, pues menos. ¿Pasamos a AliExpress?

Por qué deberías comprar tu móvil Xiaomi en AliExpress

Siguen la misma línea de párrafos anteriores, una de las grandes ventajas que ofrece AliExpress es su catálogo de dispositivos Xiaomi. Al ser una tienda china, desde ella puedes acceder a casi todos los móviles de Xiaomi sin importar si son modelos exclusivos para China o globales. Aunque, ojito, hay un detalle con los Xiaomi chinos que explicaremos en las desventajas.

De la mano con lo anterior, al venir directamente desde China, muchos de los productos que compras en AliExpress tienen un precio inferior al de Amazon. De hecho, en ocasiones la diferencia es sustancial y puede ser incluso mejor si aprovechas los cupones de descuento que AliExpress y sus vendedores ponen a tu disposición cada poco. Por no mencionar que hay móviles disponibles en AliExpress y no en Amazon (antes de su lanzamiento oficial).

Aparte, sus ofertas festivas tienden a ser mejores que las de la propia Amazon, y más numerosas. ¿A qué se debe esto último? A que en AliExpress se celebran los festivos globales y también los que son exclusivos de China, como el Año Nuevo chino.

También está el hecho de que AliExpress acepta pagos con PayPal, una gran ventaja sobre Amazon que solo acepta pagos tradicionales con tarjeta o pago en cuenta. ¿Otra cosa? Aunque muchos de los productos de AliExpress se envían desde China, algunos se envían desde sus almacenes en Europa (España entre ellos). Esto ayuda mucho en los tiempos y precio de transporte, porque además pueden salirte gratis.

Entonces ¿es mejor comprar un móvil Xiaomi desde AliExpress? Una vez más tiene sus peros, aunque no deja de ser una opción genial.

¿Qué problemas tiene comprar un smartphone Xiaomi en AliExpress?

Como sucede con Amazon, en AliExpress las cosas tampoco son perfectas y hay ciertos detalles que debes tomar en cuenta al comprar tu móvil Xiaomi a través de ellos. ¿Son graves? En general no, pero puede que alguno te eche un poco para atrás:

El servicio de atención al cliente de AliExpress no es tan bueno como el Amazon y, aunque lo hacen, tardan tiempo en responder.

de AliExpress no es tan bueno como el Amazon y, aunque lo hacen, tardan tiempo en responder. Si compras un móvil que sea enviado desde China, la garantía generalmente es de un año. Aunque si corres con la suerte de que se envíe desde un almacén europeo serán dos años. Puedes ampliar la información en nuestro artículo sobre la garantía de los móviles chinos.

generalmente es de un año. Aunque si corres con la suerte de que se envíe desde un almacén europeo serán dos años. Puedes ampliar la información en nuestro artículo sobre la garantía de los móviles chinos. Aunque en general no sucede con los móviles (salvo que no sepas lo que compras), la calidad de los productos en AliExpress puede ser cuestionable.

Los tiempos de entrega son mucho mayores , salvo que tu producto se envíe desde un almacén europeo, especialmente uno español. Un envío puede tardar 1 o 2 semanas fácilmente.

, salvo que tu producto se envíe desde un almacén europeo, especialmente uno español. Un envío puede tardar 1 o 2 semanas fácilmente. A partir de MIUI 12.5 ningún móvil Xiaomi con ROM china podrá acceder a los servicios de Google, y los modelos exclusivos de China vienen con esa ROM, además de otros modelos. Debes tener cuidado con ello.

En ocasiones no se puede ver el total que gastarás al sumar tu producto + envío hasta que llegas al final del proceso de compra.

Entonces, ¿es mejor comprar móviles Xiaomi desde España en Amazon o en AliExpress?

Decir que una tienda es mejor que otra es algo bastante injusto, porque cada una tiene sus pro y contras. No obstante, sí se puede elegir entre ambas según lo que tú estés buscando al momento de hacer tu compra.

Por ejemplo, si lo que quieres es el mejor precio posible, las mejores ofertas o un Xiaomi exclusivo del mercado chino, entonces la mejor opción es AliExpress. Claro, tampoco deberá importarte demasiado el tiempo de entrega.

Por otro lado, si quieres tu Xiaomi rápidamente, con un servicio de atención al cliente de primera y no te importa pagar un poco más, entonces debes lanzarte de cabeza hacia Amazon. No podrás optar a tantos modelos como en AliExpress, pero los principales dispositivos de Xiaomi siempre llegan a todo el mundo, como el nuevo Xiaomi Mi 11.

¿Nuestra recomendación? Navega un rato en ambas tiendas para ver cuál de ellas te ofrece un mejor balance. Te dejamos el acceso a la tienda oficial de Xiaomi en ambas webs: