Desde sus orígenes, Xiaomi ha estado trabajando para no ser el típico fabricante chino de tecnología que hace clones de otras marcas. Esto lo ha dejado claro en muchas ocasiones, sobre todo cuando presentó al asombroso Xiaomi Mi Mix Alpha: una bestia con una cámara de 108 MP y un frontal 100% aprovechado. Aunque este dispositivo aún no se ha puesto a la venta, es una clara declaración de intenciones por parte de Xiaomi.

Ahora, la compañía china ha patentado un nuevo dispositivo que tiene un diseño tan innovador (y raro) como el del Mi Mix Alpha. Se trata de un móvil que tiene unos auriculares inalámbricos de tipo TWS (estilo AirPods) integrados. Es decir, un smartphone que eliminará la necesidad de tener un estuche para guardar y cargar los auriculares inalámbricos. Solo tendrás que meter los auriculares en el móvil y sacarlos cuando los necesites. Genial, ¿no? Acompáñanos a descubrir todos los detalles de esta curiosa patente de Xiaomi.

Así será el móvil de Xiaomi con auriculares inalámbricos integrados

La página web que ha filtrado esta patente de Xiaomi ha sido LetsGoDigital. En su publicación, explican que la patente fue registrada por Xiaomi el 19 de enero de 2020 ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA). Sin embargo, las imágenes y documentos que explican de mejor forma el diseño del móvil se revelaron hace poco cuando la patente fue presentada ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO).

Como puedes ver en las imágenes, el móvil en el que está trabajando Xiaomi tiene dos compartimientos en su parte superior. En ellos se guardan unos auriculares inalámbricos alargados estilo AirPods. Al parecer, será algo así como el compartimiento que tienen los móviles de la serie Galaxy Note para guardar el S Pen. De momento, no se sabe exactamente cómo funcionarán estos auriculares, pues los documentos filtrados no lo especifican.

Lo lógico sería que los auriculares se conecten al móvil vía Bluetooth y, cuando estén guardados, se carguen con la batería del móvil. Sin embargo, un integración como esta traería varios problemas en el diseño del móvil. Por ejemplo, ¿de qué tamaño serán los auriculares? No pueden ser muy gruesos, ya que esto a su vez aumentaría el grosor del móvil. Pero si son muy delgados, quizás no se sientan muy bien en los oídos.

Por otro lado, cuando se estén usando los auriculares, ¿los compartimientos quedarán abiertos y expuestos a la suciedad y el polvo? También hay que considerar que estos compartimientos ocuparán un espacio valioso en el interior del móvil, por lo que posiblemente se tengan que sacrificar algunos componentes internos. De todas formas, estamos seguros de que Xiaomi está al tanto de todo esto y quizá ya tenga algunas soluciones a estos inconvenientes.

Tendría una cámara integrada bajo la pantalla, cuerpo metálico y 5G

Las imágenes de la patente también dejan ver que el móvil no tendrá notch ni ningún tipo de cámara emergente. Entonces, ¿no tendrá cámara selfie? No lo creemos, es probable que este móvil use una cámara integrada bajo la pantalla, la cual es una tecnología que Xiaomi ya ha mostrado antes con otras patentes. Por otra parte, los marcos del móvil en las imágenes se ven como de aluminio, aunque esto podría no ser una referencia al material real con que se fabricará el móvil.

Lo mismo podemos decir del indicador 5G que muestra el móvil en la imagen. Es posible que el móvil tenga 5G, pero la verdad es que no se sabe cuándo se lanzará o siquiera si se llegará a lanzar algún día. No olvidemos que las patentes no son más que conceptos, ideas o diseños que las empresas registran para dispositivos que planean crear en un futuro indeterminado. Roguemos entonces que tengamos nuevas noticias de este móvil de Xiaomi con auriculares integrados pronto.