La mayoría de los usuarios cuando adquirimos un móvil lo primero que hacemos es comprarle una funda y un protector de pantalla. Usamos el dispositivo a diario para un montón de cosas, así que más vale cuidarlo y tenerlo bien protegido.

Sin embargo, si tienes un Xiaomi tenemos una noticia que darte y que probablemente no te gustará: Xiaomi podría anular la garantía de tu móvil si usas protectores de pantalla líquidos. ¿Por qué? Te lo contamos.

Hasta ahora, ningún fabricante había puesto nunca un límite sobre los protectores de pantalla que podíamos usar en nuestros móviles. No obstante, Xiaomi acaba de hacerlo al decir que no cualquier protector será válido para sus dispositivos, si es que quieres conservar la garantía.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Redmi para India, Xiaomi desaconsejó el uso de los protectores con adhesivo líquido en sus móviles. La compañía reveló que estos protectores podrían hacer perder la garantía en sus dispositivos, pues durante el proceso de aplicación del adhesivo podrían dañarse partes importantes de los mismos: los agujeros de los altavoces, puertos de carga, botones físicos y más.

