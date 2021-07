Después de que se haya filtrado el Qualcomm Snapdragon 895 hace nada, parece que empiezan a llegar las noticias de qué fabricantes lo tendrán primero en sus móviles. ¿Un claro candidato? Xiaomi, pues esta marca siempre se ha caracterizado por intentar incluir los nuevos Snapdragon antes que los demás en sus móviles.

Esta vez no va a ser diferente, y los rumores aseguran que el Xiaomi Mi 12 podría llegar antes de tiempo, directamente en diciembre con un Snapdragon 895 en su interior.

El Snapdragon 895 llegaría antes de tiempo, y el Xiaomi Mi 12 también

Hace poco que hemos podido probar el Xiaomi Mi 11 y su relevo ya viene de camino (a decir verdad, esto no es nada raro en Xiaomi). De acuerdo con los rumores, el nuevo flagship de Xiaomi llegaría antes de tiempo, seguramente con su versión “normal”, el Xiaomi Mi 12.

No hay que olvidar que el año pasado el Xiaomi Mi 11 llegó antes que los gama alta como el Xiaomi Mi 11 Ultra y no fue para nada una mala idea, aunque nos gustaría que este año llegasen juntos para que el consumidor pueda elegir por qué gama optar sin tener que esperar.

¿Cómo será el Xiaomi Mi 12?

Es evidente que, a estas alturas de la película, todavía no tenemos prácticamente ningún detalle del Xiaomi Mi 12. Lo que sí sabemos es que llegará con el Snapdragon 895 en su interior y lo hará, como muy tarde, a principios de 2022. Eso sí, no olvides que los nuevos rumores aseguran que llegará para Navidad, a principios de diciembre, aunque no sabemos si eso sería solo en China o se estrenará a nivel mundial.

En cuanto al diseño, se ha filtrado el render que te dejamos al principio del artículo y no sabemos cuánto tiene de real. Lo que sí podemos asegurar es que llegará con pantalla OLED a 120 Hz o más, una cámara de gran nivel y seguramente con esquinas curvadas. Todo esto en un material premium como el cristal o la cerámica.