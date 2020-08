No es novedad que las compañías fabricantes de dispositivos móviles quieran deshacerse de las muescas que utilizan para albergar las cámaras frontales en la pantalla de los smartphones. Un claro ejemplo de ello es el VIVO APEX 2020, un terminal que está en pleno desarrollo y que incluirá una cámara selfie invisible en la pantalla.

Ahora le ha tocado el turno a la compañía china Xiaomi, la cual confirmó de forma oficial que en 2021 lanzará su primer móvil con este tipo de tecnología. El encargado de dar la noticia fue ni más ni menos que el presidente de la división internacional de la empresa, Shou Zi Chew.

El primer problema con el que se encontraron los ingenieros de Xiaomi al intentar incluir este tipo de tecnología en sus móviles, fue la resolución de la cámara. Los mismos probaron varios métodos y estos resultaron en una bajada drástica en la resolución del lente de la cámara frontal.

Luego de muchísimas pruebas, y de que hayan pasado tres generaciones de esta tecnología para que pueda implementarse a nivel comercial, Xiaomi ha logrado lo impensable: incluir una cámara selfie invisible sin perjudicar ni la resolución del panel ni la calidad de las fotografías.

Según lo que ha explicado Shou Zi Chew, esta nueva tecnología les permite colocar los píxeles de la pantalla de una forma mucho más conveniente para la cámara. Eso sí, no todo está relacionado con el hardware en este caso, pues también han tenido que implementar diversos algoritmos para que la calidad de las fotos y los vídeos no se vea afectada.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg

— Shou Zi Chew (@ShouZiChew) August 28, 2020