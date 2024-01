Para medio mundo es un sueño llegar a trabajar en una empresa como Google. Sin embargo, en ocasiones las cosas no son siempre lo que parecen y terminan dándose situaciones embarazosas para algunos. Tal ha sido el caso de Google, que decidió iniciar 2024 con una ola de despidos bastante grande. ¿El motivo? Al parecer tiene que ver con la IA, algo que viene a reforzar la idea de que viene a sustituirnos en muchos puestos de trabajo y toca “adaptarse o perder”.

Google está reestructurándose y Bard será parte fundamental de estos cambios

Según The Verge, New York Times y otros medios, Google decidió despedir a varios cientos de empleados esta semana (se estima alrededor de mil). Los departamentos más afectados son los de ingeniería y del Asistente de Google. Además, no se descarta que pueda darse otra oleada de despidos en breve o bien que ya existan y no sean públicamente conocidos.

Courney Mencini, portavoz de Google, aseguró que los recortes vienen como consecuencia de una reestructuración en estas áreas. El objetivo de la empresa es “hacer cambios para mejorar la eficiencia y trabajar mejor”. Aparte, Mencini apuntó que los cambios organizacionales incluyen la desaparición de ciertos roles a nivel mundial.

Parte de esa reestructuración y eliminación de roles pasa porque la IA asuma tareas que antes hacían los humanos, según el medio Semafor. El nuevo encargado será nada menos que Bard, el chatbot de Google que ahora es impulsado por su modelo de IA Gemini.

No es sorpresa que se hable de Bard y el Asistente de Google en el mismo artículo, pues sabemos que la empresa los está integrando cada vez más. Sin embargo, llama la atención que sea el propio Bard quien vaya a sustituir a los trabajadores en ciertos roles. Esto habla muy bien del enorme potencial de este chatbot, que ayudará en su propio desarrollo, el del Asistente de Google y el del resto de la IA de Google (seguramente incluyendo a Pixie).

No obstante, es posible que esta ola estuviese por llegar y no sea algo totalmente achacable a la IA. En 2023, el mercado tech estuvo marcado por gran cantidad de despidos. Esto se dio luego de la contratación masiva de personal durante la pandemia, algo que se volvió insostenible ahora que volvimos a la normalidad. De hecho, Google también despidió empleados el año pasado, así que la reestructuración no es nueva.

Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto, especialmente a aquellas relacionadas con el avance de Bard y el Asistente de Google ahora que la IA formará parte de su plantilla de desarrollo.